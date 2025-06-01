Ліміт у 100 тисяч гривень на місяць: з червня почали діяти нові обмеження для грошових переказів

Сьогодні, 1 червня 2025 року, в Україні вступили в дію нові правила, які обмежують суму переказів між рахунками фізичних осіб без документального підтвердження доходів до 100 тисяч гривень на місяць.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Це передбачає меморандум, який підписали банки у грудні 2024 року, повідомляє Delo.ua.

Нові обмеження на грошові перекази

Від 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між фізичними особами в Україні скорочується з 150 до 100 тисяч гривень, що стало частиною узгодженої політики банків для покращення фінансового моніторингу.

Це нововведення покликане посилити контроль за фінансовими операціями та підвищити прозорість руху коштів.

До ліміту враховуються перекази за номером картки, телефоном та реквізитами IBAN. Обмеження не стосується зняття готівки, оплати покупок, комунальних послуг, переказів між власними рахунками, купівлі облігацій та платежів юридичним особам. Для переказів понад ліміт необхідно надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

Хто не підпадає під обмеження

Особи з підтвердженими джерелами доходів, як-от офіційна зарплата.

Волонтери та благодійні організації.

Клієнти, які роблять перекази між власними рахунками в одному банку.

Як підвищити ліміт

Для збільшення ліміту на перекази необхідно надати документи, що підтверджують доходи, зокрема:

довідки ОК5 або ОК7;

податкову декларацію;

документи про зарплату;

підтвердження державних виплат;

документи членів родини або про волонтерську діяльність.

Ліміти на карткові перекази

Нагадаємо, що українські банки підписали меморандум, який встановлює ліміти на грошові операції для клієнтів, у грудні 2024 року.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Після оцінки кожної людини фінансисти ділять усіх клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику: високий, середній та низький ризик.

Якщо клієнт не має документально підтвердженого доходу, банки зобов’язані встановити ліміти на операції з переказами за реквізитами IBAN:

Для клієнтів із "високим" рівнем ризику ліміт становить до 50 тисяч гривень на місяць, починаючи з 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнями ризику ліміти встановлювали поетапно:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень на місяць;

з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень на місяць.

Таким чином, банки регулюватимуть обсяг операцій залежно від рівня ризику та наявності підтвердження доходу клієнта.

Зауважимо, ПриватБанк уже повідомив своїх клієнтів про відповідні зміни. Крім того, Ощадбанк також звернув увагу на зменшення автоматичного ліміту для грошових переказів.