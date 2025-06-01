- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Лимит в 100 тысяч гривен в месяц: с июня начали действовать новые ограничения для денежных переводов
Сегодня, 1 июня 2025 года, в Украине вступили в действие новые правила, ограничивающие сумму переводов между счетами физических лиц без документального подтверждения доходов до 100 тысяч гривен в месяц.
Это предполагает меморандум, подписанный банками в декабре 2024 года, сообщает Delo.ua.
Новые ограничения на денежные переводы
С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между физическими лицами в Украине сокращается со 150 до 100 тысяч гривен, что стало частью согласованной политики банков для улучшения финансового мониторинга.
Это нововведение призвано усилить контроль над финансовыми операциями и повысить прозрачность движения средств.
К лимиту учитываются переводы по номеру карты, телефону и реквизитам IBAN. Ограничение не касается снятия наличных, оплаты покупок, коммунальных услуг, переводов между собственными счетами, покупки облигаций и платежей юридическим лицам. Для переводов сверх лимита необходимо предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.
Кто не подпадает под ограничение
- Лица с подтвержденными источниками доходов, например официальная зарплата.
- Волонтеры и благотворительные организации.
- Клиенты, производящие переводы между собственными счетами в одном банке.
Как повысить предел
Для увеличения лимита на переводы необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы, в частности:
- справки ОК5 или ОК7;
- налоговую декларацию;
- документы о зарплате;
- подтверждение государственных выплат;
- документы членов семьи или о волонтерской деятельности.
Лимиты на карточные переводы
Напомним, что украинские банки подписали меморандум, устанавливающий лимиты на денежные операции для клиентов, в декабре 2024 года.
Это касается не только переводов между карточками ( P2P -операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .
После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.
Если у клиента нет документально подтвержденного дохода, банки обязаны установить лимиты на операции с переводами по реквизитам IBAN:
Для клиентов из "высоким" уровнем риска лимит составляет до 50 тысяч гривен в месяц, начиная с 1 февраля 2025 года.
Для клиентов из "средним" и "низким" уровнями риска лимиты устанавливали поэтапно:
- с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен в месяц;
- с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен в месяц.
Таким образом, банки будут регулировать объем операций в зависимости от уровня риска и подтверждения дохода клиента.
Отметим, ПриватБанк уже уведомил своих клиентов о соответствующих изменениях. Кроме того, Ощадбанк также обратил внимание на уменьшение автоматического лимита для денежных переводов.