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Лимит в 100 тысяч гривен в месяц: с июня начали действовать новые ограничения для денежных переводов

перевод на карту
С 1 июня в Украине действуют новые ограничения на переводы. / Freepik

Сегодня, 1 июня 2025 года, в Украине вступили в действие новые правила, ограничивающие сумму переводов между счетами физических лиц без документального подтверждения доходов до 100 тысяч гривен в месяц.

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Это предполагает меморандум, подписанный банками в декабре 2024 года, сообщает Delo.ua.

Новые ограничения на денежные переводы

С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между физическими лицами в Украине сокращается со 150 до 100 тысяч гривен, что стало частью согласованной политики банков для улучшения финансового мониторинга.

Это нововведение призвано усилить контроль над финансовыми операциями и повысить прозрачность движения средств.

К лимиту учитываются переводы по номеру карты, телефону и реквизитам IBAN. Ограничение не касается снятия наличных, оплаты покупок, коммунальных услуг, переводов между собственными счетами, покупки облигаций и платежей юридическим лицам. Для переводов сверх лимита необходимо предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.

Кто не подпадает под ограничение

  • Лица с подтвержденными источниками доходов, например официальная зарплата.
  • Волонтеры и благотворительные организации.
  • Клиенты, производящие переводы между собственными счетами в одном банке.

Как повысить предел

Для увеличения лимита на переводы необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы, в частности:

  • справки ОК5 или ОК7;
  • налоговую декларацию;
  • документы о зарплате;
  • подтверждение государственных выплат;
  • документы членов семьи или о волонтерской деятельности.

Лимиты на карточные переводы

Напомним, что украинские банки подписали меморандум, устанавливающий лимиты на денежные операции для клиентов, в декабре 2024 года.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P -операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на   iBAN .

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.

Если у клиента нет документально подтвержденного дохода, банки обязаны установить лимиты на операции с переводами по реквизитам IBAN:

Для клиентов из "высоким" уровнем риска лимит составляет до 50 тысяч гривен в месяц, начиная с 1 февраля 2025 года.

Для клиентов из "средним" и "низким" уровнями  риска лимиты устанавливали поэтапно:

  • с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен в месяц;
  • с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, банки будут регулировать объем операций в зависимости от уровня риска и подтверждения дохода клиента.

Отметим, ПриватБанк уже уведомил своих клиентов о соответствующих изменениях. Кроме того, Ощадбанк также обратил внимание на уменьшение автоматического лимита для денежных переводов.

Автор:
Ольга Опенько