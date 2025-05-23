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Ощадбанк напоминает об уменьшении автоматического лимита на переводы с июня: что известно

переводы
Новые лимиты для переводов с 1 июня 2025 года. / Depositphotos

С 1 июня 2025 меняются автоматические лимиты на переводы с банковских счетов. Для клиентов с низким уровнем риска лимит снизится со 150 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова.

Сбербанк о снижении лимита

Согласно меморандуму крупнейших участников платежного рынка, с 1 июня 2025 автоматические лимиты на переводы со счетов украинцев изменятся.

  • Для клиентов с низким уровнем риска предел снизится со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.
  • Для лиц с высоким уровнем риска лимит останется неизменным – 50 тыс. грн.

Ограничения не касаются клиентов с подтвержденными доходами и волонтерами, идентифицированными согласно постановлению НБУ.

Чтобы осуществить переводы сверх установленных лимитов, нужно предоставить в банк соответствующие документы — справки о доходах, налоговых декларациях или подтверждение волонтерской деятельности.

Эти изменения направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение мошенничества.

"Советую сделать это заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, когда вы не сможете перечислить нужную сумму", — подытожил Наумов.

Что известно о меморандуме и лимитах

Напомним, что в декабре 2024 года украинские банки подписали меморандум, устанавливающий лимиты на денежные операции для клиентов.

Это касается не только переводов между карточками (P2P -операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN.

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.

Как объясняют в НБУ, подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а указанные в нем лимиты касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

Заметим, что о новых ограничениях уже предупредил своих клиентов ПриватБанк.

Автор:
Ольга Опенько