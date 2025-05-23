Ощадбанк нагадує про зменшення автоматичного ліміту на перекази з червня: що відомо

З 1 червня 2025 року змінюються автоматичні ліміти на перекази з банківських рахунків. Для клієнтів з низьким рівнем ризику ліміт зменшиться з 150 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

Ощадбанк про зниження ліміту

Відповідно до меморандуму найбільших учасників платіжного ринку, з 1 червня 2025 року автоматичні ліміти на перекази з рахунків українців зміняться.

Для клієнтів із низьким рівнем ризику ліміт знизиться зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць.

на місяць. Для осіб із високим рівнем ризику ліміт залишиться незмінним — 50 тис. грн.

Обмеження не стосуються клієнтів із підтвердженими доходами та волонтерів, ідентифікованих згідно з постановою НБУ.

Щоб здійснити перекази понад встановлені ліміти, потрібно надати до банку відповідні документи — довідки про доходи, податкові декларації або підтвердження волонтерської діяльності.

Ці зміни спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання шахрайству.

"Раджу зробити це заздалегідь, щоб потім не було неприємних сюрпризів, коли ви не зможете переказати потрібну суму", - підсумував Наумов.

Що відомо про меморандум та ліміти

Нагадаємо, що у грудні 2024 року українські банки підписали меморандум, який встановлює ліміти на грошові операції для клієнтів.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Після оцінки кожної людини фінансисти ділять усіх клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику: високий, середній та низький ризик.

Як пояснюють в НБУ, підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки, а ліміти, які зазначені в ньому, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

Зауважимо, що про нові обмеження вже попередив своїх клієнтів ПриватБанк.