Логістика в центрі змін: XXXIV Всеукраїнський день логіста збере лідерів ринку в Києві

У травні в Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський день логіста – єдина наймасштабніша в Україні логістична конференція, яка традиційно об’єднує провідних учасників ринку для обговорення актуальних тенденцій, викликів та перспектив розвитку галузі. Конференція відбудеться 28–29 травня у місті Києві, за адресою просп. Берестейський, 40-Б, ВЦ "АККО Інтернешнл".

Партнери

Генеральний партнер: UAWAY
Партнер цифрових рішень для бізнесу: Вчасно
 SKLAD SERVICE: Інтегратор комплексних рішень для складської логістики
Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Твій надійний Партнер із автоматизації складу KAPELOU
Девелопер Мережі логістичних парків нового покоління WINHUB
Партнер з впровадження e-ТТН: Linkos Group  
ІТ Партнер: ABM Cloud
Логістичний оператор №1 в Україні: Global Ocean Link
4PL Логістичний партнер: Fair Logics
Партнер з автоматизації сортувальних і складських процесів: Ukrainian Intelligent Systems (UIS)
Технологічний партнер з автоматизації логістики: Konsort
СКЛАД ПЛЮС: Партнер з комплексного оснащення складів і логістичних комплексів
Кавовий партнер: BAKERY FOOD INVESTMENT
Партнер з міжнародної логістики: TURBOAVIA
Партнер з AI-автоматизації логістики: Cargofy

Вас чекає:

  • 70+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу;
  • 2 дні конференції з виступами 30+ топспікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України та зарубіжжя:
  • понад 1500 учасників – ваших існуючих і потенційних партнерів

В програмі конференції 28 травня:

Модератор заходу: Дмитро Линник

Володимир Голубош – "Цифровий транспортний контроль: прозорі правила для логістичного бізнесу", Ольга Снігур – "UAWAY – екосистема для вашого бізнесу", Ярослав Горбушко – "Огляд і перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва", Андрій Філобоков – "Технологія швидкого будівництва – перевага для бізнесу в його логістичних процесах", Вячеслав Кужель та Дмитро Дудар – "Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати", Олександр Ширяєв – "4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу", Микола Чайка – "Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі", Ігор Полікарпов – "Логістика в умовах нестабільності: як "Ерідон” поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення", Вікторія Наумчева – "Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради", Андрій Ковальов – "Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі", Костянтин Біжик – "Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec", Павло Заброварний – "Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній "Левітрейд", Возняк Стах – "Чи замінить штучний інтелект логістів", Руслан Бортник – "Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності".

В програмі конференції 29 травня:

Анастасія Бардакова – "Ринок праці в Україні: загальні тренди та кадрова ситуація в логістиці", Володимир Новіков та Назарій Ліщота – "Масштабування ЕДО на логістику: як е-ТТН прибирає хаос у перевезеннях", Тетяна Пашкіна – "Персонал у логістиці – ресурс, капітал чи проблема?", Дмитро Пасенков – "Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє", Сергій Драч – "Огляд та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості Києва: погляд девелопера", Валерій Губарєв – "Практичні питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій", Сергій Деркач – "Трансформація міжнародних автомобільних перевезень: що варто знати бізнесу?", Євген Кулик – "Не завжди перший крок – робот: як ролкейджі K.Hartwall підвищують ефективність складу без складної автоматизації", Юрій Зауличний – "Колаборації в логістиці: партнерство для ефективності ланцюгів постачання", Артем Рибальченко – "Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність", Олена Цимбалиста – "Логістика без зупинок: як залишатися ефективним бізнесом у часи невизначеності", Іван Каришев – "Особливості мультимодальних перевезень в сучасних умовах з точки зору вантажовласника", Марина Клименюк – "Трикутник стійкості логістики: розумні запаси, реальна автоматизація та холодний ланцюг", Катерина Артюх – "Logistics 2040: як AI змінює правила гри – і чому проблема не в технологіях, а в готовності людей".

Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або за телефоном 0675023013