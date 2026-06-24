Майже 500 літрів крові для військових і цивільних за два роки: як в "Епіцентрі" розвивають донорський рух

Працівники компанії "Епіцентр" за останні два роки здали майже 500 літрів донорської крові в межах корпоративних Днів донора. За цей час у донаціях взяли участь більш як тисяча працівників, а сама ініціатива перетворилася з разової акції на системний проєкт.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів радник генерального директора компанії з санітарно-гігієнічних та протиепідемічних питань, кандидат медичних наук і лікар-епідеміолог Олег Костенко.

За його словами, рішення розвивати донорський напрямок було ухвалене близько двох років тому після консультацій із медиками та усвідомлення масштабів потреби в донорській крові під час війни. Костенко наголосив, що для військової медицини кров є "таким самим критично необхідним ресурсом для Збройних сил, як боєприпаси чи військова техніка".

Він зазначив, що через поранення та значні крововтрати на фронті потреба у донорській крові залишається постійною, і своєчасне переливання часто є вирішальним фактором для порятунку життя поранених військових.

Перший корпоративний День донора в компанії відбувся близько двох років тому в центральному офісі. Як розповів Костенко, кількість охочих тоді перевищила можливості медичних бригад, які могли прийняти обмежену кількість донорів протягом одного дня. Надалі компанія провела вже сім таких акцій.

"У перші дні ліміт медиків у 120 пацієнтів на день був настільки перевищений, що деякі співробітники були засмучені, коли не встигали пройти донацію. Звісно, це не означає, що до цього в нас не було донорів. Багато хто їздив у центри крові на Сирецьку або в "Охматдит" у приватному порядку – індивідуально чи сімейними парами... Але коли ми організували виїзні донації безпосередньо в компанії, це позбавило людей потреби кудись їхати", – розповів Костенко.

За словами радника гендиректора, позитивна реакція працівників стала одним із головних факторів масштабування проєкту.

Зараз компанія співпрацює з Центром крові ЗСУ, благодійним фондом "Коло" та іншими центрами крові. Останні акції проводилися не лише в офісі, а й у торговельних центрах мережі. У перспективі проєкт планують розширити на інші регіони України, де працюють торговельні об’єкти компанії.

Костенко зазначив, що основною мотивацією для донорів є бажання допомогти пораненим військовим і цивільним. За його словами, серед працівників є люди, які здавали кров багаторазово ще до запуску корпоративної програми.

На його думку, важливу роль відіграє й корпоративна культура взаємодопомоги.

"Але якби мене запитали, що тут найголовніше, я б відповів – милосердя. На мій погляд, саме милосердя є тією рушійною силою, яка змушує людей без жодних вагань прийти, сісти на кушетку і стати донором", – сказав Костенко.

В інтерв’ю він також наголосив, що донорство є виключно добровільною справою, тому головне завдання організаторів полягає в інформуванні людей про важливість донацій та створенні комфортних умов для їх проведення.

Окремо Костенко звернув увагу на дефіцит окремих груп крові. Він навів приклад ситуацій, коли для пацієнтів терміново шукали рідкісні групи крові, запасів яких не вистачало навіть у спеціалізованих банках крові.

За словами представника компанії, корпоративні Дні донора планують продовжувати й надалі. У найближчих планах – проведення таких заходів у столичних торговельних центрах та Київській області, а також розвиток співпраці з регіональними центрами крові.

"Сьогодні військові госпіталі та цивільні лікарні переповнені не лише в Києві. До нашого Центрального госпіталю Міноборони та госпіталю СБУ щодня привозять надзвичайно важких поранених. Людська кров сьогодні – це незамінна річ, її неможливо замінити жодними штучними альтернативами", – наголосив Костенко.

Він також закликав інші українські компанії долучатися до розвитку донорського руху та підтримувати подібні ініціативи серед своїх працівників.

"Епіцентр К" – одна з найбільших українських роздрібних компаній, заснована у 2003 році. Основним напрямом діяльності є мережа торговельних центрів. Компанія також розвиває логістичний бізнес, аграрний напрям, виробничі підприємства, електронну комерцію та мережу торговельно-розважальних об'єктів. Мережа представлена у більшості регіонів України.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія реалізує низку гуманітарних і соціальних проєктів, зокрема підтримку медичних закладів, військових, внутрішньо переміщених осіб та розвиток корпоративного донорства крові.