Мегаподія весни – Food&NonFoodMaster Big Trade-Marketing Show та HoReCaMaster Hub-2025

27-28 березня 2025 року у ВЦ "АККО Інтернешнл" (м. Київ,пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025. Це ключова подія для представників рітейлу та FMCG-ринку України, яка об'єднає понад 1500 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній.

Генеральний партнер – STRATEG

На Виставці Food&NonFood Master-2025 вас чекає:

140 виставкових стендів з найкращими товарами та послугами.

Галерея новинок провідних постачальників України.

B2B-зустрічі у форматі "Рітейлер-Постачальник" – можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.

Урочиста церемонія нагородження переможців національних премій Made-in-Ukraine-2025, Retail-in-Ukraine-2025, BIG TRADE-MARKETING AWARD-2025 .

На конференції Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025 вас чекає:

Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України: Марина Забарило, Надія Бігун, Олександр Сивак, Едуард Ахрамович, В’ячеслав Сауц, Катерина Ковальська, Анастасія Макова, Інна Ліщук, Марія Горбачевська, Тетяна Коровіна, Тетяна Пащенко, Вікторія Ільченко, Артем Степанов, Анна Луганська, Ліна Стрєльнікова, Анастасія Дроботун, Максим Бєлов, Тетяна Рубан, Вікторія Гаркавенко, Руслан Белінський, Катерина Калюжна, Ірина Коваленко, Юлія Герасько, Ігор Скотаренко, Віталій Дуров, Юрій Олійник, Дмитро Коблицький, Андрій Корольов, Анастасія Ярошовець, Віталій Олександров, Алла Ковалевська.

Обговорення інновацій, стратегій та адаптації до змін на ринку .

Дискусійна панель: "Актуальні потреби в категоріях товарів та співпраця з постачальниками в 2025 р."

Конференція збере понад 750+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном.

HoReCaMaster Hub – спеціальна подія в рамках виставки. Це головна бізнес-подія року для представників HoReCa. Організатор заходу – TradeMasterGroup.

Чому варто відвідати?

120+ учасників : власники та керівники ресторанів, кафе, готелів, шеф-кухарі, бренд-шефи, операційні директори мереж HoReCa, постачальники та закупівельники.

Обговорення ключових трендів HoReCa, бізнес-стратегій, технологічних інновацій .

Виступи спікерів : Артем Блаута, Михайло Шевелюк, Євген Клопотенко, Володимир Пашкевич, Лєране Тульчий, Анна Діль, Євген Комаров, Анна Каткова, Андрій Іонін, Анна Самарська, Людмила Головина, Катерина Бенівська, Аліна Пухальська.

HoReCaMaster Hub – це:

Готові рішення та бізнес-лайфхаки.

Реальні кейси успішних закладів.

Живий нетворкінг із ТОПами галузі.

Майстер-класи з маркетингу та продажів.

140 виставкових стендів із продуктами та рішеннями для HoReCa.

Не попустіть можливість стати частиною головної події ринку!