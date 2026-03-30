Megapolis+ об’єднав ковзанку і DOOH у кампанії доставки "Сільпо" в Буковелі

Торік у грудні в Буковелі відкрився тематичний супермаркет "Сільпо", натхненний "Тінями забутих предків". Разом із відкриттям запрацювала й доставка – щоб гості курорту отримували продукти без поїздок і черг.

Рекламний холдинг Megapolis+ розповів про сервіс там, де відпочивають люди: на ковзанці та на цифрових носіях по всьому курорту.

Ковзанка як медіа

Центральна відкрита ковзанка стала частиною комунікації бренду. Реклама з’явилася по всьому внутрішньому периметру борту, а також на льодовому комбайні, який регулярно виїжджає на лід.

Гості бачать повідомлення під час катання, у черзі на сеанс і навіть проходячи повз.

Повідомлення адаптували до відпочинку в Буковелі:

"Сніг. Лижі. Перекус без черг з доставкою Сільпо"

"Камін. Гірлянди. Сімейна вечеря з доставкою Сільпо"

"Гори. Чан. Смачний релакс з доставкою Сільпо"

Окремий носій – льодовий комбайн. Він виїжджає на арену кожні 15–20 хвилин і щоразу привертає увагу, тож бренд регулярно з’являється перед очима відвідувачів.

DOOH по всьому курорту

У день відкриття магазину – 5 грудня 2025 року – стартувала цифрова кампанія. Реклама з’явилась на сітілайтах і білбордах у різних частинах Буковеля.

Розміщення спланували вздовж щоденних маршрутів гостей: від рецепцій і центральної площі до підйомників, готелів і ресторанів. Завдяки цьому відпочивальники регулярно бачать повідомлення протягом дня – у різних точках курорту, в звичному ритмі відпочинку.

Це не один контакт, а серія коротких нагадувань у дорозі, коли сервіс доставки справді доречний.

Така кампанія працює завдяки специфіці курорту.

Буковель працює цілий рік і збирає стабільний потік гостей, а довший час перебування, розслаблений настрій і менший рекламний шум підсилюють ефект повторних контактів.

Розміщення на цифрових носіях тривало з грудня 2025 до кінця лютого 2026 року, а брендування ковзанки – до квітня.