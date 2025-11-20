- Тип
Megapolis+ поділився з ринком актуальними показниками зовнішньої реклами – безплатно
Рекламний холдинг Megapolis+ інвестував у масштабне дослідження аудиторії зовнішньої реклами – і відкрив його результати для всього ринку.
Мета дослідження – відновити довіру до Out-Of-Home як до сучасного, вимірюваного інструменту комунікації, який реагує на зміни в країні та здатен працювати з актуальними задачами бізнесу.
Усі дані доступні ринку: безплатно, без обмежень, без "зірочок". Скористатися ними можуть усі, хто працює із зовнішньою рекламою – від брендів до операторів. Це основа для планування кампаній і зважених медіарішень.
Як скористатися актуальними даними:
Агенції та оператори
Можуть отримати результати у табличному форматі – і надалі інтегрувати у свої інструменти. А також – працювати через платформу Outhub.online, яка вже інтегрувала оновлені медіапоказники.
Рекламодавці
Компанії, які звертаються до Megapolis+, отримують медіаплани та пропозиції, засновані на актуалізованих даних.
"Щоб ринок розвивався, він має працювати з реальністю, а не з архівами. Ми інвестували у відновлення галузевих досліджень, щоб дати ринку свіжі, достовірні дані для планування. І принципово відкриваємо ці результати для всієї індустрії – безплатно. Ми спиралися на методологію, погоджену Індустріальним комітетом зовнішньої реклами ще до 2022 року – щоб ринок міг довіряти кожній цифрі", – Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+.
Методологія
Дослідження виконала компанія Fotomonitor під керівництвом Сергія Смоляра, одного з головних експертів індустрії. Воно відповідає рекомендаціям ESOMAR щодо вимірювання аудиторії зовнішньої реклами та охоплює всі ключові етапи:
- інвентаризацію рекламних носіїв;
- заміри пасажиропотоків;
- оцінювання реальної можливості побачити носії;
- моделювання транспортних потоків.
Дослідження фіксує зміщення добового трафіку у містах – і нарешті дає можливість оцінити ці зміни на основі перевірених даних, а не вражень.
У деяких містах (як-от Хмельницький і Чернівці) сумарний добовий трафік збільшився, що відображає зміну моделей переміщення мешканців – куди вони їздять, де працюють і де проводять час. Натомість у великих містах – Києві, Львові, Івано-Франківську – спостерігається несуттєве зменшення, що підкреслює потребу в оновленому підході до планування кампаній.
Загалом ці цифри підтверджують ключове: зовнішня реклама – жива система, яка змінюється разом із країною. І тільки свіжа аналітика дає змогу тримати руку на пульсі.
Дані вже доступні – приймайте рішення на основі реальності, а не припущень.