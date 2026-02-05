Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Дата публікації

Megapolis+ представив новий KIA Sportage у Буковелі

Рекламний холдинг Megapolis+ запустив кампанію для нового KIA Sportage на курорті Буковель. Маркетингова комунікація розрахована на туристів – активних і платоспроможних відвідувачів курорту. Саме на цю аудиторію орієнтований Sportage 2026 року – авто для міста та подорожей.

Головний елемент кампанії  виставковий бокс з автомобілем, встановлений біля готелю Bukovel Apart. Удень прозора конструкція добре помітна на тлі гірського пейзажу, а ввечері  підсвічується й виглядає як артоб’єкт у публічному просторі. Розміщення заплановане до жовтня 2026 року.

Ідею експонування розробила внутрішня агенція Megapolis+, а конструкцію виготовили на власному виробництві.

Окрім інсталяції, присутність бренду посилено диджитал-форматами. Кросовер KIA представлений на цифрових екранах курорту: медіафасаді, білбордах, сітілайтах.

Ще один елемент кампанії  брендування мосту біля центральної площі. Банери зі слоганом "Життя  це спорт. А новий Sportage  твоя перевага" закріплені на перилах з обох боків. Їх добре видно з фудкорту, ярмарку та основних пішохідних маршрутів.

Формати підібрано так, щоб бренд органічно вписувався в динамічне середовище курорту  там, де найбільше людей, активностней, уваги.