Мережа "БРСМ-Нафта" сплатила близько 12 млрд грн податків за три роки

Мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" за 2022-2024 роки сплатила до державного бюджету майже 12 млрд грн податків. Зокрема, торік їхній обсяг зріс на 68% порівняно з 2023-м, повідомляє пресслужба компанії.

У "БРСМ-Нафта" зазначили, що податки при імпорті та операційній діяльності склали значну частину сплачених сум. У 2024 році податки на персонал збільшилися на 40%, а середній розмір операційних податків на один АЗК становив 6 млн грн.

В компанії наголосили, що активно підтримують ЗСУ та волонтерські ініціативи. За останні три роки "БРСМ-Нафта" передала Силам оборони палива на понад 51 млн грн, 31 одиницю спецтранспорту та понад 500 FPV-дронів, необхідних для виконання бойових завдань.

Топменеджер мережі "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук додав, що компанія усвідомлює відповідальність перед державою та суспільством. "Наша компанія продовжує інвестувати у розвиток бізнесу, своєї команди та підтримку української армії. Податки, які ми сплачуємо, і допомога, яку ми надаємо військовим та волонтерам, є частиною нашого внеску у майбутнє України. Ми й надалі працюватимемо для зміцнення економіки та обороноздатності нашої країни", - повідомив він.

"БРСМ-Нафта" було засновано у 1992 році. За останньою інформацією на сайті компанії, станом на 2023 рік мережа налічувала 215 АЗК.