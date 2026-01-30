Мережа магазинів "Ябко" підбила підсумки 2025 року: 16 нових магазинів, 449 млн грн сплачених податків і статус великого платника у 2026-му

2025 рік став для "Ябко" роком активного розвитку , масштабування та внутрішньої трансформації. Компанія не лише розширила свою присутність на ринку, а й системно працювала над створенням позитивного досвіду для клієнтів та комфортного, ресурсного середовища для працівників.

Фінансовий результат

У 2025 році оборот компанії "Ябко" склав близько 2,3 млрд грн (без ПДВ). Загальна сума сплачених податків і зборів становила 449 млн грн.

За підсумками року компанія була включена до реєстру великих платників податків.

Розширення мережі та асортименту

У 2025 році мережа "Ябко" продовжила тенденцію масштабування, відкривши 16 нових магазинів у різних містах України, зокрема 5 магазинів у столиці.

Паралельно компанія розвиває оновлений формат магазинів із experience-зонами та сервісною логікою: простір спроектований так, щоб клієнт міг комфортно протестувати техніку, отримати консультацію та зробити свій вибір без поспіху.

Цей підхід відображає філософію компанії – робити клієнта щасливим: магазин працює як дружній простір, куди можна зайти, без поспіху розібратися з вибором, протестувати техніку, отримати консультацію й відчути турботу до найменших деталей.

Одночасно з цим, мережа "Ябко" суттєво оновила асортимент і підсилила мультибрендовий напрям. Додано понад 50 нових категорій товарів – від смартфонів і аксесуарів до рішень для дому, спорту та персонального комфорту, серед яких найбільшою популярністю користуються:

техніка для кухні;

гаджети для здоров’я та краси;

товари для геймінгу;

новинки смартфонів.

Компанія також розширила лінійку оригінальних аксесуарів, щоб клієнти могли підібрати ідеальне доповнення до своєї техніки для будь-яких потреб і зручного користування.

Технологічні події

Важливою подією року для ринку стала офіційна презентація компанією "Ябко" нової лінійки смартфонів Google Pixel 10. Саме "Ябко" стала першою, хто представив Google Pixel 10 в Україні.

Подія відбулася у форматі живого заходу з демонстраційними зонами, де гості могли особисто ознайомитися з ключовими функціями смартфону. Цей захід став не лише технічним релізом, а справжнім святом інновацій для поціновувачів новітніх гаджетів, що підкреслює прагнення "Ябко" бути платформою для доступу українців до передових технологій.

Благодійна діяльність

У 2025 році мережа особливої техніки "Ябко" спрямувала понад 7,3 млн гривень на благодійну діяльність, зосередивши підтримку на посиленні Сил оборони, реабілітації ветеранів, а також медичних і гуманітарних ініціативах. Компанія долучалася до закупівлі систем радіоелектронної боротьби та дронів для потреб штурмових підрозділів, фінансувала закупівлю БпАК-бомберів і надавала допомогу окремим бойовим бригадам у межах цільових запитів.

Окремим напрямом стало фінансування відновлення спортивного ліцею "Просвіта" як важливої освітньої та соціальної інфраструктури для спортивного розвитку юних спортсменів. Також мережа “Ябко” профінансувала менторську програму UNBROKEN з реабілітації ветеранів, спрямовану на відновлення, повернення до цивільного життя та формування сталої системи підтримки для людей, які пройшли війну.

Спорт та соціальні ініціативи

Протягом року компанія виступила партнером 75 спортивних подій та стала офіційним хронометристом більшості марафонів в країні. Команда працівників мережі "Ябко" взяла участь у 23 бігових івентах, подолавши разом 3250 кілометрів.

Окремим напрямом стала підтримка великих дитячих спортивних турнірів з джиу-джитсу та карате, а також участь у розвитку спортивної інфраструктури для молоді. Так, на відновлення львівського спортивного ліцею "Просвіта" компанія виділила 700 тис. грн.

Корпоративна культура

Для "Ябко" головним активом є люди. Тож, у 2025 році компанія реалізувала великий корпоративний проект "Навчання щастю", спрямований на підтримку ментального здоров’я та емоційного балансу працівників.

Згуртованість команди є ключовим фактором успіху будь-якої компанії. "Ябко" також створила Jabko Cyber Club. Тут регулярно проходять турніри з CS2, FIFA, Dota 2, ведуться стріми подій, а переможці та найактивніші учасники отримують подарунки.

Тим, хто віддає перевагу активним видам спорту та творчості, "Ябко" створила окремі клуби за інтересами. Співробітники можуть грати в теніс на корпоративних турнірах, брати участь у трейлах і походах у гори, а також долучатися до клубу живопису та малювання "Ябко творчі".

Усі ці ініціативи разом формують простір, де кожен може відновити свій ресурс, розкрити таланти та відчути себе частиною великої, згуртованої команди.

За підсумками 2025 року компанія "Ябко" швидко трансформується та закріплює свою лідерську позицію в сегменті омріяної техніки. Поєднання фінансової стійкості, технологічності та соціальної активності створює впевненість у подальшому розвитку мережі.