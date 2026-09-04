МФО та банки зближуються: CEO MyCredit – про скоринг і зміни на ринку кредитування

Деякі мікрофінансові організації прагнуть працювати за банківською моделлю, а банки можуть заходити у сегмент МФО.

Як пише Dilo, про ці тенденції розповів CEO MyCredit Владислав Білан в інтерв’ю Громадському радіо.

"Банки роблять продукти, котрі робимо ми. Вони бачать, що наш бізнес стає прозорішим і дешевшим для клієнта", – зазначив він.

За його словами, фінансові компанії також поступово рухаються у бік ширшої фінансової моделі. Для MyCredit, зокрема, банківська модель є одним із можливих напрямів подальшого розвитку, оскільки відкриває більше можливостей для роботи з клієнтами.

Кредитний скоринг: як приймається рішення про видачу кредиту?

Білан повідомив, що ще однією важливою тенденцією став розвиток скорингових технологій, і сьогодні рішення про кредитування базується не лише на кредитній історії чи доходах клієнта.

За словами топменеджера, у зазначеному сервісі близько 70% рішення щодо кредитування залежить від кредитної історії, ще 30% – від інших даних, які аналізує скорингова система.

Скоринг працює з великими масивами інформації та шукає закономірності в поведінці клієнтів. Причому цифровий слід людини може бути значно ширшим, ніж здається, додав він.

"Зараз ми живемо в цифрову епоху, коли все, що ми робимо, лишає цифровий слід, навіть те, як ми кладемо телефон на стіл: екраном догори чи донизу", – пояснює Білан.

Він розповів, що завдання системи – на основі сукупності даних визначити, чи варто видавати людині кредит, яку суму запропонувати та наскільки ймовірно, що вона поверне кошти. Попри розвиток Big Data та скорингових моделей, кредитна історія залишається одним із найважливіших факторів.

Позитивна історія може впливати не лише на рішення про видачу кредиту, а й на його розмір. За оцінкою Білана, середній чек на ринку зараз становить близько 6 тис. грн, однак постійні клієнти з хорошою історією можуть поступово отримувати більші ліміти.

Він додав, що одна з ключових тенденцій ринку – зближення банківського та небанківського кредитування. Банки розширюють пропозицію у сегментах, де традиційно працювали МФО, тоді як мікрофінансові компанії збільшують чеки, інвестують у скоринг та розглядають нові можливості для розвитку.

За словами Білана, наступним етапом для цього сервісу може стати розширення фінансової моделі та рух у бік банківських можливостей. Така модель відкриває компанії більше інструментів для роботи з клієнтами та розвитку нових фінансових продуктів.

MyCredit – сервіс онлайн-кредитування, який працює під брендом юридичної особи ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів". Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Нацкомфінпослуг 20.10.2015 р., серія IK №146, реєстраційний №16103223.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів та банківських металів у кредит видана Національним банком України 12.03.2024, термін дії – безстроково.

Інформація надана виключно з ознайомчою метою і не є індивідуальною фінансовою консультацією чи рекомендацією.