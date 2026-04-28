"Ми створюємо емоції", – Тарас Барабаш: "МОНОМАХ" став титульним партнером FMCG Expo 2026

Чайно-кавова компанія "МОНОМАХ" — один із лідерів українського FMCG-сегмента, що активно розвивається попри виклики воєнного часу. Співзасновник бренду Тарас Барабаш ділиться, за останні 5 років експорт продукції зріс майже в 7 разів, а кількість країн із поставок масштабувалась із 7 до 26.

Поділитися 35-річним досвідом роботи на ринку, особливо у воєнних реаліях, компанію запросили на національний B2B-конгрес FMCG-індустрії — FMCG Expo 2026. Подія відбулася 22-23 квітня у Києві та об’єднала понад 500 представників ринку: виробників, дистриб’юторів, ритейлерів, e-commerce та технологічні компанії.

Генеральна продюсерка конгресу FMCG Expo Тетяна Семенова поділилася, що проведення відповідного заходу підсвічує важливість об’єднання представників ринку заради спільної мети — підтримки економіки та надання якісного товару споживачу, попри війну: "Ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, але бізнес працює і має працювати. Особливо така важлива галузь, як FMCG ринок, тобто виробники продуктів харчування. Це продукція, яка є базовою для нашого споживача".

Генеральна продюсерка конгресу FMCG Expo подякувала за участь у заході торговій марці "МОНОМАХ", відмітивши: будучи лідером галузі, вона може поділитися цінним досвідом подолання викликів воєнного часу.

"Ми дуже раді, що компанія "Мономах" прийняла нашу пропозицію і підтримала захід, виступивши титульним партнером конгресу", — підсумувала Тетяна Семенова.

За словами бренд-менеджерки торговельної марки Катерини Медвідь, участь у подібних подіях є можливістю для зміцнення зв’язків із колегами. "Для "Мономах" та LOVARE дуже важливо сьогодні бути тут, адже це можливість поспілкуватися з різними бізнесами, завести потрібні знайомства, розширити наш кругозір і можливості для співпраці. Але, крім цього, для нас ще важливо поспілкуватися не тільки з брендами як із компаніями, але й з людьми", — зауважила вона.

Водночас, Катерина Медвідь підкреслила соціальну місію бренду: "Ми віримо в те, що кінцевий споживач — це кожен житель України і не тільки. Ми для людей, ми про людей, ми з людьми".

Співзасновник компанії «МОНОМАХ» Тарас Барабаш

Слід додати, що основним стратегічним поворотом у розвитку АТ "МОНОМАХ" стало усвідомлення: "Ми не просто продаємо чай чи каву — ми продаємо емоцію, цінність, стаємо частиною щоденних звичок і моментів, які формують досвід споживача", — каже співзасновник компанії "МОНОМАХ" Тарас Барабаш.

Команда прагне, щоб окрім бездоганної якості продукції люди відчували тепло — у дизайні, смаку чаю та самій філософії компанії, додала керівниця відділу з розвитку власних торговельних марок Наталія Сорока.

До того ж, серед пріоритетних напрямків роботи бренду — соціальна відповідальність та реалізація благодійних ініціатив, зокрема спрямованих на підтримку українських військових. "Для бренду "Мономах" важливо підтримувати не тільки економічний напрямок розвитку України, але й підтримувати наших воїнів-захисників. І ми зі своєї сторони максимально багато часу і ресурсу вкладаємо в наш благодійний проєкт "Зігрій героя". Для нас економічний розвиток іде пліч-о-пліч з підтримкою тих людей, які забезпечують нам життя тут".