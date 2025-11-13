Запланована подія 2

Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

"Ми у протистоянні з російським бюджетом на медіанаступи", – ведучий каналу "Ми – Україна"

Костянтин Лінчевський з Олександром Півненком
Костянтин Лінчевський з командувачем Національної Гвардії України, бригадним генералом Олександром Півненком

У жовтні росіяни цілеспрямовано вбивали цивільних і знищували інфраструктурні об’єкти. До всього ж збільшилась кількість інформаційних атак з псевдозахопленням росіянами українських сіл і міст. 

"Будьмо відвертими, таких медіанаступів лише більшатиме. Не даремно ж росіяни збільшують свій пропагандистський бюджет-2026 більш, ніж у півтора рази! Цьому теж треба протиставити пояснення, де треба додаткове тлумачення, більш широке інформування того, що відбувається на фронті перш за все. Тому майже кожної ефірної години в нас включення рядових бійців і бойових офіцерів, де можна почути про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення "з перших вуст" говорить ведучий  "Ми  Україна" Костянтин Лінчевський.  

Цю тему він також обговорював під час свого ексклюзивного інтерв’ю з командувачем Національної Гвардії України, бригадним генералом Олександром Півненком. 

"Ми зараз перебуваємо в гострій фазі війни. Активні напрямки – Куп’янський, Покровський, Лиманський. Але я скажу за військовослужбовців Національної гвардії: ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії",  зауважив Півненко.

За його словами, військові готуються до продовження ведення бойових дій.

"І ми розуміємо, що інакше не буде. Можливо, буде припинення бойових дій по лінії розмежування – ми теж швидко перебудуємося і будемо готуватися до наступних бойових дій. Можливо, зміниться щось в країні-агресорці й вони відмовляться від своїх планів. Це теж нам на руку. І ми будемо далі розбудовувати свою країну, йти в європейському напрямку і показувати своїм прикладом, що ми змогли, що ми – та країна, яка змогла виконати всі поставлені перед собою задачі: захистила себе та свої території, своє населення. Але головне розуміти - ми все переборемо, тому що ми українці, ми сильні. Ми іноді навіть не розуміємо, наскільки ми сильні. Я спілкуюся з людьми. Я бачу, що їх уже не злякати ні "Орешником", ні "гіперзвуковими", ні балістикою великої дальності – всі ці історії нехай розказують своєму народові",  підкреслив генерал.

"Як на мене, вийшла достатньо відверта розмова (наскільки дозволяє воєнний час) і з приводу бачення поточного етапу протистояння, і з приводу більш чутливих тем, на кшталт: спілкування командування з рідними полонених і загиблих, або ж корупційних ризиків у підрозділах Сил Оборони. Попереду листопад, який, вже зрозуміло, навряд чи буде легшим. Тому тримаймо стрій кожен на своєму місці. А інтерв’ю з генералом можна  подивитися на нашому YouTube-каналі, якщо пропустили",  закликає Костянтин.

Фото 2 — "Ми у протистоянні з російським бюджетом на медіанаступи", – ведучий каналу "Ми – Україна"
Фото:  Олександр Півненко та Костянтин Лінчевський

У жовтні лише під час прямого ефіру канал "Ми - Україна" зібрав майже чотири мільйони гривень.  В рамках об’єднаного інформаційного марафону "Єдині новини" на потреби Сил оборони добровільні пожертви робили глядачі нашого слоту.

Рекордсменами зборів стали військовослужбовці 79-ї ОДШ Таврійська бригада ЗСУ, бригада "Рубіж" НГУ, Підрозділ TERRA у складі 3 армійського корпусу. Під час їхніх включень в прямий ефір каналу "Ми  Україна" українці були максимально активні і задонатили майже по триста тисяч гривень на потреби цих підрозділів. Військовослужбовці збирали на дрони, у тому числі наземні роботизовані комплекси, бойові пікапи, РЕБи, електробайки, комплектуючі для ремонту. Глядачам телемарафону вдалося закрити більшу частину від оголошеної потреби. 

Ми підтримуємо і розміщуємо в ефірах каналу лише перевірені збори. Куди саме будуть витрачені гроші українців, розповідають командири, речники і бійці угруповань, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.

Від усієї команди дякуємо кожному і кожній, хто підтримує ЗСУ і наближає нашу спільну Перемогу. Дякуємо за довіру до каналу "Ми - Україна"!