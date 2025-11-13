"Ми у протистоянні з російським бюджетом на медіанаступи", – ведучий каналу "Ми – Україна"

У жовтні росіяни цілеспрямовано вбивали цивільних і знищували інфраструктурні об’єкти. До всього ж збільшилась кількість інформаційних атак з псевдозахопленням росіянами українських сіл і міст.

"Будьмо відвертими, таких медіанаступів лише більшатиме. Не даремно ж росіяни збільшують свій пропагандистський бюджет-2026 більш, ніж у півтора рази! Цьому теж треба протиставити пояснення, де треба додаткове тлумачення, більш широке інформування того, що відбувається на фронті перш за все. Тому майже кожної ефірної години в нас включення рядових бійців і бойових офіцерів, де можна почути про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення "з перших вуст", – говорить ведучий "Ми – Україна" Костянтин Лінчевський.

Цю тему він також обговорював під час свого ексклюзивного інтерв’ю з командувачем Національної Гвардії України, бригадним генералом Олександром Півненком.

"Ми зараз перебуваємо в гострій фазі війни. Активні напрямки – Куп’янський, Покровський, Лиманський. Але я скажу за військовослужбовців Національної гвардії: ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії", – зауважив Півненко.

За його словами, військові готуються до продовження ведення бойових дій.

"І ми розуміємо, що інакше не буде. Можливо, буде припинення бойових дій по лінії розмежування – ми теж швидко перебудуємося і будемо готуватися до наступних бойових дій. Можливо, зміниться щось в країні-агресорці й вони відмовляться від своїх планів. Це теж нам на руку. І ми будемо далі розбудовувати свою країну, йти в європейському напрямку і показувати своїм прикладом, що ми змогли, що ми – та країна, яка змогла виконати всі поставлені перед собою задачі: захистила себе та свої території, своє населення. Але головне розуміти - ми все переборемо, тому що ми українці, ми сильні. Ми іноді навіть не розуміємо, наскільки ми сильні. Я спілкуюся з людьми. Я бачу, що їх уже не злякати ні "Орешником", ні "гіперзвуковими", ні балістикою великої дальності – всі ці історії нехай розказують своєму народові", – підкреслив генерал.

"Як на мене, вийшла достатньо відверта розмова (наскільки дозволяє воєнний час) і з приводу бачення поточного етапу протистояння, і з приводу більш чутливих тем, на кшталт: спілкування командування з рідними полонених і загиблих, або ж корупційних ризиків у підрозділах Сил Оборони. Попереду листопад, який, вже зрозуміло, навряд чи буде легшим. Тому тримаймо стрій кожен на своєму місці. А інтерв’ю з генералом можна подивитися на нашому YouTube-каналі, якщо пропустили", – закликає Костянтин.

Фото: Олександр Півненко та Костянтин Лінчевський

У жовтні лише під час прямого ефіру канал "Ми - Україна" зібрав майже чотири мільйони гривень. В рамках об’єднаного інформаційного марафону "Єдині новини" на потреби Сил оборони добровільні пожертви робили глядачі нашого слоту.

Рекордсменами зборів стали військовослужбовці 79-ї ОДШ Таврійська бригада ЗСУ, бригада "Рубіж" НГУ, Підрозділ TERRA у складі 3 армійського корпусу. Під час їхніх включень в прямий ефір каналу "Ми – Україна" українці були максимально активні і задонатили майже по триста тисяч гривень на потреби цих підрозділів. Військовослужбовці збирали на дрони, у тому числі наземні роботизовані комплекси, бойові пікапи, РЕБи, електробайки, комплектуючі для ремонту. Глядачам телемарафону вдалося закрити більшу частину від оголошеної потреби.

Ми підтримуємо і розміщуємо в ефірах каналу лише перевірені збори. Куди саме будуть витрачені гроші українців, розповідають командири, речники і бійці угруповань, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.

Від усієї команди дякуємо кожному і кожній, хто підтримує ЗСУ і наближає нашу спільну Перемогу. Дякуємо за довіру до каналу "Ми - Україна"!