Мільйон під прикриттям: ЕКО МАРКЕТ запускає національну акцію з гарантованими подарунками

У всеукраїнській мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ стартувала акція, яка перетворює звичайні покупки на гру. З 20 серпня по 30 вересня кожен покупець має шанс отримати гарантований подарунок: достатньо зробити покупку від 300 гривень або придбати товар зі спеціальною позначкою і одразу отримати скретч-карту з гарантованим подарунком. Виграш стає відомий миттєво, без жодних очікувань чи розіграшів!

Як це працює

— Скретч-карта, яка видається гостю, відкриває знижки на наступні покупки та знижки на товари: під захисним шаром ховаються бонуси та сюрпризи, які можна використати до 30 листопада.

— Чим більше покупок і спеціальних товарів — тим більше карток, а отже і шансів на додаткову вигоду.

Цього разу ЕКО МАРКЕТ перетворив національну акцію у справжню шпигунську історію: відвідувачі "полюють" за знижками, а скретч-карти стають своєрідним кодом доступу до бонусів.

"Ми хочемо зробити економію цікавою. Це не просто акція — це ціла історія, де наші покупці стають “агентами на завданні”, які відкривають секретні коди та отримують свої призи. Це додає грі приємного азарту і робить буденні покупки веселішими", — коментують у компанії.

В ЕКО МАРКЕТ наголошують: акція діє у всіх магазинах мережі, і будь-який покупець може спробувати свої сили у "шпигунському полюванні" за подарунками.

"Для нас важливо, щоб люди відчували: ЕКО МАРКЕТ поруч, і ми розуміємо, наскільки зараз важлива економія для кожної української сім’ї. Саме тому ми запустили всеукраїнську акцію з гарантованими подарунками — без зайвої бюрократії, без лотерей, без складних механік. Просто купуєш свої улюблені продукти і одразу отримуєш додаткову вигоду", — пояснюють у компанії.

Акція триватиме до кінця вересня у всіх супермаркетах мережі. Тож саме час вирушати за покупками і відкрити свій секретний код вигоди разом з ЕКО МАРКЕТ.