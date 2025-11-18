Мінекономіки виділило ще 217 млн грн грантів для переробних підприємств: куди підуть гроші

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про погодження 37 нових заявок у межах програми “Гранти для переробних підприємств” на загальну суму 217,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Фінансування на відновлення

Серед погоджених заявок особливе місце займає третій грант на відновлення виробництва, виділений птахокомплексу з Харкова, який зазнав значних пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Підприємство отримає 15,7 млн грн, які будуть спрямовані на закупівлю та монтаж нового обладнання, що дозволить відновити його роботу.

Загалом в межах програми, це вже третя погоджена заявка на кошти для відновлення. Перші гранти на відновлення отримали виробник чаю з Дніпра та виробник нетканих матеріалів з Харкова. Харків’яни першими отримали грант на максимальну суму - 16 млн грн.

Крім гранту на відновлення, наказом Мінекономіки також було погоджено 36 заявок на фінансування розвитку діючих або створення нових виробництв. П’ять із погоджених грантів, серед яких і грант на відновлення, на суму 39 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, ще 32 підприємства отримають кошти через Державну службу зайнятості.

Фінансову підтримку отримають підприємства з широкого спектра галузей, зокрема:

Друкарні.

Виробники харчових продуктів та напоїв.

Виробники БПЛА.

Компанії, що виробляють будівельні матеріали, фарби, меблі, одяг.

Підприємства, які працюють з пластмасами, деревиною та металообробкою.

Мета та можливості програми

Програма "Гранти для переробних підприємств" є важливою складовою державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток національних виробників.

Програма надає фінансування на:

Закупівлю виробничого обладнання.

Відновлення пошкоджених потужностей.

Дослідження та розробки (R&D).

Крім того, підприємства, що займаються вирощуванням багаторічних культур та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (ДАР), мають можливість додатково отримати грант на обладнання для післяурожайної обробки.

Раніше Мінекономіки затвердило 19 нових заявок у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Після виконання умов співфінансування компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн для модернізації або розвитку виробництва.