Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,11

EUR

49,10

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінекономіки виділило ще 217 млн грн грантів для переробних підприємств: куди підуть гроші

птахокомплекс
Значний грант піде на відновлення харківського птахокомплексу. / Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про погодження 37 нових заявок у межах програми “Гранти для переробних підприємств” на загальну суму 217,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Фінансування на відновлення

Серед погоджених заявок особливе місце займає третій грант на відновлення виробництва, виділений птахокомплексу з Харкова, який зазнав значних пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Підприємство отримає 15,7 млн грн, які будуть спрямовані на закупівлю та монтаж нового обладнання, що дозволить відновити його роботу.

Загалом в межах програми, це вже третя погоджена заявка на кошти для відновлення. Перші гранти на відновлення отримали виробник чаю з Дніпра та виробник нетканих матеріалів з Харкова. Харків’яни першими отримали грант на максимальну суму - 16 млн грн. 

Крім гранту на відновлення, наказом Мінекономіки також було погоджено 36 заявок на фінансування розвитку діючих або створення нових виробництв. П’ять із погоджених грантів, серед яких і грант на відновлення, на суму 39 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, ще 32 підприємства отримають кошти через Державну службу зайнятості.

Фінансову підтримку отримають підприємства з широкого спектра галузей, зокрема:

  • Друкарні.
  • Виробники харчових продуктів та напоїв.
  • Виробники БПЛА.
  • Компанії, що виробляють будівельні матеріали, фарби, меблі, одяг.
  • Підприємства, які працюють з пластмасами, деревиною та металообробкою.

Мета та можливості програми

Програма "Гранти для переробних підприємств" є важливою складовою державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток національних виробників.

Програма надає фінансування на:

  • Закупівлю виробничого обладнання.
  • Відновлення пошкоджених потужностей.
  • Дослідження та розробки (R&D).

Крім того, підприємства, що займаються вирощуванням багаторічних культур та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (ДАР), мають можливість додатково отримати грант на обладнання для післяурожайної обробки.

Раніше Мінекономіки затвердило 19 нових заявок у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Після виконання умов співфінансування компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн для модернізації або розвитку виробництва.

Автор:
Тетяна Бесараб