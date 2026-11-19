Міністерство енергетики України звернулося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з вимогою переглянути можливе призначення Олексія Ферапонтова, заступника керівника російського “Ростехнагляду”, на посаду заступника гендиректора Агентства та керівника Департаменту ядерної енергетики.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

У Міненерго наголошують, що така кандидатура викликає особливе занепокоєння з огляду на ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції, яка майже п'ять років перебуває під російською окупацією.

За оцінкою української сторони, Ферапонтов безпосередньо причетний до спроб встановити незаконний регуляторний контроль над ЗАЕС. Крім того, із лютого 2023 року він перебуває під персональними санкціями України.

"Особливе занепокоєння викликає той факт, що пан Ферапонтов із лютого 2023 року перебуває під персональними санкціями України", — зазначається в листі.

У Міненерго попереджають про ризики

Українське відомство вважає, що призначення представника російського ядерного регулятора суперечило б духу та цілям резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ.

Ці документи передбачають, зокрема, заклик до повернення Запорізької АЕС під повний суверенний контроль України.

У Міненерго також застерігають, що таке кадрове рішення може створити небезпечний міжнародний прецедент і підірвати довіру до системи міжнародного регулювання у сфері ядерної енергетики.

У листі Міненерго підтвердило готовність України продовжувати тісну та конструктивну співпрацю з МАГАТЕ. Водночас відомство наголосило на важливості збереження інституційного авторитету Агентства.

З цією метою українська сторона закликала Рафаеля Гроссі переглянути запропоновану кандидатуру та утриматися від призначення Ферапонтова.

"Ядерна безпека ніколи не повинна бути предметом політичних компромісів. Так само не може бути предметом компромісів і довіра до інституцій, на які покладено обов’язок її гарантувати", - наголошується в листі.

Україна висловила протест

Ранше повідомлялось, що росіянин Олексій Ферапонтов, який перебуває під санкціями України та відвідував окуповану Запорізьку АЕС, може стати заступником гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

МЗС України також виступило проти можливого призначення Ферапонтова, наголосивши, що його кандидатура загрожує незалежності МАГАТЕ та довірі до Агентства. Україна закликала гендиректора відмовитися від призначення, а держави-члени — не допустити його затвердження.

Раніше МЗС України ініціювало перегляд підходів до участі РФ в МАГАТЕ.

МЗС закликало міжнародну спільноту до рішучих, скоординованих і практичних дій, спрямованих на негайну демілітаризацію та деокупацію Запорізької АЕС; відновлення повного суверенного контролю України над станцією; забезпечення безперешкодного міжнародного моніторингу; звільнення всіх незаконно утримуваних осіб; притягнення Російської Федерації до відповідальності за створення ядерних ризиків; внесення змін до статуту МАГАТЕ, які унеможливлять деструктивний вплив РФ на діяльність організації.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.