Министерство энергетики Украины обратилось к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с требованием пересмотреть возможное назначение Алексея Ферапонтова, заместителя руководителя российского Ростехнадзора, на должность заместителя гендиректора Агентства и руководителя Департамента ядерной энергетики.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

В Минэнерго отмечают, что такая кандидатура вызывает особую обеспокоенность ввиду ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая почти пять лет находится под российской оккупацией.

По оценке украинской стороны, Ферапонтов напрямую причастен к попыткам установить незаконный регуляторный контроль над ЗАЭС. Кроме того, с февраля 2023 он находится под персональными санкциями Украины.

"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что господин Ферапонтов с февраля 2023 находится под персональными санкциями Украины", — отмечается в письме.

В Минэнерго предупреждают о рисках

Украинское ведомство считает, что назначение представителя российского ядерного регулятора противоречило бы духу и целям резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ.

Эти документы предусматривают, в частности, призыв возвращения Запорожской АЭС под полный суверенный контроль Украины.

В Минэнерго также предостерегают, что такое кадровое решение может создать опасный международный прецедент и взорвать доверие к системе международного регулирования в сфере ядерной энергетики.

В письме Минэнерго подтвердило готовность Украины продолжать тесное и конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ. В то же время ведомство отметило важность сохранения институционального авторитета Агентства.

С этой целью украинская сторона призвала Рафаэля Гросси пересмотреть предложенную кандидатуру и удержаться от назначения Ферапонтова.

"Ядерная безопасность никогда не должна быть предметом политических компромиссов. Также не может быть предметом компромиссов и доверие к институтам, на которые возложена обязанность ее гарантировать", - отмечается в письме.

Украина выразила протест

Ранее сообщалось, что находящийся под санкциями россиянин Алексей Ферапонтов посещавший оккупированную Запорожскую АЭС может стать заместителем гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

МИД Украины также выступило против возможного назначения Ферапонтова, подчеркнув, что его кандидатура угрожает независимости МАГАТЭ и доверию к Агентству. Украина призвала гендиректора отказаться от назначения, а государства-члены не допустить его утверждения.

Ранее МИД Украины инициировал пересмотр подходов к участию РФ в МАГАТЭ .

МИД призвал международное сообщество к решительным, скоординированным и практическим действиям, направленным на немедленную демилитаризацию и деоккупацию Запорожской АЭС; восстановление полного суверенного контроля над станцией; обеспечение беспрепятственного международного мониторинга; увольнение всех незаконно удерживаемых лиц; привлечение Российской Федерации к ответственности за создание ядерных рисков; внесение изменений в устав МАГАТЭ, которые делают невозможным деструктивное влияние РФ на деятельность организации.

Также министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.