Міноборони навчатиме фахівців для підтримки у медичних установах

Міністерство оборони розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців служб супроводу для медичних закладів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Служба супроводу у військових лікарнях

Після завершення спеціалізованого навчання нові фахівці служб супроводу розпочнуть роботу у медичних закладах, що входять до системи Міністерства оборони України.

Як повідомив полковник Олександр Кутков, начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, проєкт було презентовано під час координаційної наради в Офісі президента.

Програма передбачає підготовку військовослужбовців до надання психологічної підтримки та соціального супроводу пораненим. Наразі триває набір кандидатів на перший курс за оновленою навчальною програмою.

"Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або захворіли під час виконання бойових завдань, потребують особливої підтримки та допомоги. Це пов’язано із тимчасовими фізичними обмеженнями та психологічним виснаженням", - зазначив Кутков.

У медичних закладах працюватимуть військові, які успішно завершать спеціалізовані курси, зосереджені на тонкощах спілкування з пораненими бійцями та наданні їм соціальної підтримки під час лікування.

На першому етапі фахівці служб супроводу будуть задіяні у лікарнях 24-х міст по всій Україні.

До участі в навчанні й подальшій роботі запрошують чинних військовослужбовців, а також ветеранів, у тому числі з інвалідністю.

Їхнє завдання — надавати допомогу та консультації військовослужбовцям і членам їхніх родин з правових, соціально-побутових і медичних питань. Фахівці служб супроводу забезпечують постійний зв’язок між військовими, їхніми родинами, медичними установами, соціальними службами, громадськими організаціями та органами державної влади.

Нагадаємо, протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.