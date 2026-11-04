Мінветеранів готує системну модель супроводу ветеранів і їхніх родин

У 2027 році на запуск експериментального проєкту із сімейної реабілітації ветеранів передбачено додатковий мільярд гривень. Паралельно Міністерство у справах ветеранів працює над системою соціального супроводу, яка має забезпечити доступ до послуг без зайвої бюрократії.

Про це міністр у справах ветеранів України Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, сімейна реабілітація є одним із пріоритетів міністерства. Наступного року планують запустити експериментальний проєкт, оцінити його результати та на цій основі зробити програму постійною. Реалістичним терміном її повноцінного запуску міністр назвав 1 січня 2028 року.

«Ми маємо реалізувати експериментальний проєкт так, щоб оцінити результати, які отримають сім’ї ветеранів, і потім зробити цю програму постійною», — повідомив Віталій Кім.

Ще один важливий напрям - розвиток соціального супроводу ветеранів. Міністерство розпочало створення Державної служби супроводу ветеранів, яка має допомогти людям отримувати необхідні послуги та консультації незалежно від місця перебування.

Віталій Кім наголосив, що важливо не лише збільшувати кількість фахівців, а й забезпечувати якість їхньої роботи. Сьогодні багато фахівців супроводу - це самі ветерани, які допомагають побратимам і посестрам завдяки особистій мотивації. Водночас система має працювати стабільно, а не лише триматися на ентузіазмі.

«Треба працювати не тільки з кількістю, а й з якістю. Ми хочемо, щоб ветерани отримували всі необхідні послуги та консультації будь-де і будь-коли. Тому будуємо систему супроводу, яка базується на стандартах», — зазначив міністр.

За його словами, потребу в кількості фахівців визначатимуть після аналізу складності послуг і подальшої цифровізації процесів.