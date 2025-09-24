Запланована подія 2

Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Молокія випустила унікальні йогурти зі смаком квітів та фруктів у колаборації з Ліліт Саркісян

Молокія розширює асортимент
Молокія розширює асортимент. Фото: пресслужба компанії

Молокія розширює асортимент і презентує унікальну лінійку йогуртів, що не має аналогів на українському ринку. Нові смаки: троянда з суницею, мальва з грушею та жасмин з персиком. Таке поєднання створює новий смаковий досвід для споживачів. Дизайн упаковки розробила українська художниця Ліліт Саркісян. Квітково-фруктова лінійка йогуртів Молокія – це не лише гастрономічний, але й мистецький проєкт. Українська художниця Ліліт Саркісян спеціально для Молокія створила картини на полотні, які потім адаптували для упаковки. Візуальний образ підсилює емоційність продукту та робить його помітнішим на полиці.  

Молокії ми завжди шукаємо нові ідеї, щоб виходити за межі звичного. Сьогодні споживачі очікують від йогурту більшого, ніж класичні полуниця чи персик. Саме так з’явилася ідея квіткових смаків. Ми дослідили ринок і побачили, що в Україні цього ще ніхто не робив. Тож вирішили поєднати квіти й фрукти, аби здивувати новим смаковим досвідом і подарувати людям просту щоденну радість", – говорить директорка з маркетингу Молокія Тетяна Коровіна. 

Фото 2 — Молокія випустила унікальні йогурти зі смаком квітів та фруктів у колаборації з Ліліт Саркісян

Це перша в Україні колаборація молочного бренду з художницею, де мистецтво виходить за межі галерей і стає частиною щоденного життя. "Коли я створювала дизайни для Молокія, мені хотілося передати: свіжість, натуральність та вишукану простоту. Мої картини дихають, як дихає саме життя", – говорить художниця Ліліт Саркісян. 

Фото 3 — Молокія випустила унікальні йогурти зі смаком квітів та фруктів у колаборації з Ліліт Саркісян

Нова лінійка включає три унікальні смакові поєднання: суниця–троянда, груша–мальва, персик–жасмин. "Це був виклик створити щось нове й водночас бути принциповими у складі. Адже ми не їмо квіти, і потрібно було знайти такий їхній смаковий вираз, який буде зрозумілим, легким і приємним. Ми розробили й протестували понад 40 варіантів рецептур, перш ніж з’явились ці смаки", – зазначає головний технолог Молокія Борис Лукіянчук. 

Новинки вже можна придбати у магазинах. 

Фото 4 — Молокія випустила унікальні йогурти зі смаком квітів та фруктів у колаборації з Ліліт Саркісян