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Mr.Grill Oktoberfest на Хрещатику: 9-11 жовтня гостей пригощатимуть мюнхенськими сосисками
Цієї осені атмосферу одного з найвідоміших пивних фестивалів світу Oktoberfest можна буде відчути просто в центрі Києва – у ресторані Mr.Grill Hotdogs & Burgers.
Головною гастрономічною візитівкою вікенду стануть мюнхенські білі сосиски власного виробництва. Їх готуватимуть у великому казані безпосередньо на терасі закладу, а охочі зможуть скуштувати їх безкоштовно.
У програмі також:
- атмосферна музика;
- тематичні костюми;
- фотозона та спеціальні акційні пропозиції.
Організатори пропонують гостям зібрати друзів і провести час у фестивальній атмосфері оновленого закладу Mr.Grill Hotdogs & Burgers за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.
Початок – п'ятниця, 9 жовтня о 13:00.
Oktoberfest стане також приводом познайомитися з новим меню ресторану. Команда оновила все – від асортименту до подачі. Нові хот-доги та бургери, крабові крокети, гриль-сосиски, сендвічі пулд-порк, супи з вау-подачею та інші смачні страви з різних кухонь світу. Змінився також інтерʼєр закладу, тепер ще більше зон для теплих фото у чудовій компанії.
Бренд Mr.Grill є засновником культури споживання хот-догів в Україні, і цей фестиваль відкриває новий етап у розвитку власної мережі ресторанів.
А тим, хто не встигне завітати у п’ятницю – 10 та 11 жовтня о 13:00 мюнхенські ковбаски також готуватимуть на терасі ресторану.
Коли?
9–11 жовтня, п’ятниця–неділя
Початок щодня о 13:00
Де?
Mr.Grill Hotdogs & Burgers
Київ, вул. Хрещатик, 7/11
Кількість безкоштовних частувань обмежена!
Для бронювання столика: 095 273 21 80
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