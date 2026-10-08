Mr.Grill Oktoberfest на Хрещатику: 9-11 жовтня гостей пригощатимуть мюнхенськими сосисками

Цієї осені атмосферу одного з найвідоміших пивних фестивалів світу Oktoberfest можна буде відчути просто в центрі Києва – у ресторані Mr.Grill Hotdogs & Burgers.

Головною гастрономічною візитівкою вікенду стануть мюнхенські білі сосиски власного виробництва. Їх готуватимуть у великому казані безпосередньо на терасі закладу, а охочі зможуть скуштувати їх безкоштовно.

У програмі також:

атмосферна музика;

тематичні костюми;

фотозона та спеціальні акційні пропозиції.

Організатори пропонують гостям зібрати друзів і провести час у фестивальній атмосфері оновленого закладу Mr.Grill Hotdogs & Burgers за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.

Початок – п'ятниця, 9 жовтня о 13:00.

Oktoberfest стане також приводом познайомитися з новим меню ресторану. Команда оновила все – від асортименту до подачі. Нові хот-доги та бургери, крабові крокети, гриль-сосиски, сендвічі пулд-порк, супи з вау-подачею та інші смачні страви з різних кухонь світу. Змінився також інтерʼєр закладу, тепер ще більше зон для теплих фото у чудовій компанії.

Бренд Mr.Grill є засновником культури споживання хот-догів в Україні, і цей фестиваль відкриває новий етап у розвитку власної мережі ресторанів.

А тим, хто не встигне завітати у п’ятницю – 10 та 11 жовтня о 13:00 мюнхенські ковбаски також готуватимуть на терасі ресторану.

Коли?

9–11 жовтня, п’ятниця–неділя

Початок щодня о 13:00

Де?

Mr.Grill Hotdogs & Burgers

Київ, вул. Хрещатик, 7/11

Кількість безкоштовних частувань обмежена!

Для бронювання столика: 095 273 21 80

Переглянути меню Mr.Grill Hotdogs & Burgers

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