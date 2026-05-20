Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

MyCredit підписав Меморандум відповідального кредитування

MyCredit підписав Меморандум відповідального кредитування
MyCredit підписав Меморандум відповідального кредитування

7 квітня 2026 року MyCredit став одним із підписантів Меморандуму відповідальних учасників ринку небанківського споживчого кредитування. Документ об'єднав понад 20 фінансових компаній та галузевих асоціацій України.

Меморандум є ініціативою саморегулювання ринку та встановлює узгоджені стандарти діяльності для фінансових установ у сферах оцінки кредитоспроможності, фінансового моніторингу, захисту прав споживачів та фінансової інклюзії.

Згідно з документом, підписанти зобов'язуються дотримуватись максимального розміру денної процентної ставки та не застосовувати схем її обходу; впроваджувати технології протидії шахрайству (Anti-Fraud) та скорингові моделі оцінки ризиків; виконувати вимоги KYC/AML відповідно до законодавства України, рекомендацій НБУ та FATF; не видавати кредити особам, внесеним до Реєстру осіб з обмеженим доступом до азартних ігор; забезпечувати прозорість умов кредитування та надавати клієнтам повну інформацію до укладення договору; дотримуватись прав захищених категорій споживачів – ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, малозабезпечених громадян; пропонувати програми реструктуризації заборгованості клієнтам у фінансових труднощах.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що меморандум покликаний показати: компанії зі споживчого кредитування здатні діяти відповідально та чесно, у партнерстві з регулятором.

Фото 2 — MyCredit підписав Меморандум відповідального кредитування

Усього Меморандум підписали 20 учасників ринку, які сукупно охоплюють близько 90% обсягу споживчого кредитування в Україні.

Що це означає для клієнтів MyCredit?

Підписання Меморандуму – це публічне зобов'язання компанії перед кожним клієнтом. ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (бренд MyCredit) заявляє, що умови кредитування розкриваються клієнтам до підписання договору, зокрема йдеться про структуру платежів та основні фінансові зобов’язання. У компанії також зазначають, що у разі виникнення фінансових труднощів можуть розглядатися індивідуальні умови врегулювання заборгованості. Окремо в компанії наголошують на роботі із захищеними категоріями населення, зокрема ветеранами, військовослужбовцями та малозабезпеченими громадянами.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Нацкомфінпослуг 20.10.2015 р., серія IK №146, реєстраційний №16103223.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів та банківських металів у кредит видана Національним банком України 12.03.2024, термін дії – безстроково.

Інформація надана виключно з ознайомчою метою і не є індивідуальною фінансовою консультацією чи рекомендацією. 