- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
На Міжнародному форумі PRNextʼ26 оголосили переможців XI Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"
На XXIII Міжнародному форуму PRNext 8 квітня відбулося оголошення результатів XI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2026". Організатори та експерти визначили лідерів українського ринку, які продемонстрували найвищу ефективність репутаційного менеджменту в умовах глобальних трансформацій.
Цього року до складу журі увійшли 133 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових медіа, які оцінювали сотні компаній з різних секторів економіки. Головним завданням дослідження було виділення тих гравців, чия стратегія комунікацій виявилася найбільш стійкою та зрілою під час навігації у складному сучасному контексті.
Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та зазначила, що репутація залишається головним активом бізнесу в часи невизначеності.
Як і торік, організатори утрималися від оприлюднення списків і відзначення переможців у таких функціональних номінаціях: "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких на паузі, перемога у функціональних номінаціях не відображатиме коректно реального стану справ і досягнень.
Також на паузі залишилося оцінювання якості репутаційного менеджменту в деяких галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об’єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над певними територіями. Серед них авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.
FMCG:
- Food: МХП;
- Non-food: корпорація "Біосфера";
- Напої non-alcohol / low alcohol: Carlsberg Ukraine;
- Напої alcohol: Bayadera Group;
- Tobacco: "Філіп Морріс Україна".
Будівництво та девелопмент: RIEL.
Телекомунікації:
- Оператори мобільного зв'язку: Київстар;
- Оператори фіксованого зв’язку: VEGA (Vodafone).
Транспорт і логістика:
- Логістичні компанії: "Лемтранс";
- Поштово-логістичні оператори та кур’єрські служби: "Нова пошта";
- Транспортні компанії: Укрзалізниця;
- Служби таксі: Uklon;
- Сервіси доставки: Glovo.
ПЕК:
- Видобуток, переробка нафти, газу та вугілля: Західнадрасервіс;
- Ритейл нафтопродуктів: ОККО;
- Електроенергетичний сектор: ДТЕК.
Фінанси:
- Банки: "ПриватБанк";
- Страхові компанії life: ARX LIFE;
- Страхові компанії non-life: УСГ.
HoReCa:
- Керівні ресторанні компанії: Ресторани Кацуріних;
- Керівні готельні оператори: Ribas Hotels Group.
IT:
- IT soft: Google;
- IT hard: Apple.
Аграрний сектор:
- Агрохолдинги виробники та трейдери: Kernel;
- Постачальники агрохімії та посівного матеріалу: Ukravit.
Металургія: "Метінвест".
Ритейл:
- FMCG: "АТБ-Маркет";
- Товари для дому: "Епіцентр К";
- Ювелірні вироби: SOVA;
- Парфумерія та косметика: Eva;
- Fashion: Ruslan Baginskiy;
- Електроніка: "Алло".
Фармація та медицина:
- Медклініки: "Добробут";
- Медлабораторії: "Діла";
- Виробники та імпортери: Sanofi;
- Аптеки: "Аптека 9-1-1".
Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху "Репутаційні АКТИВісти", а також на його офіційному сайті.