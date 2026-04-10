На Міжнародному форумі PRNextʼ26 оголосили переможців XI Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

На XXIII Міжнародному форуму PRNext 8 квітня відбулося оголошення результатів XI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2026". Організатори та експерти визначили лідерів українського ринку, які продемонстрували найвищу ефективність репутаційного менеджменту в умовах глобальних трансформацій.

Цього року до складу журі увійшли 133 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових медіа, які оцінювали сотні компаній з різних секторів економіки. Головним завданням дослідження було виділення тих гравців, чия стратегія комунікацій виявилася найбільш стійкою та зрілою під час навігації у складному сучасному контексті.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та зазначила, що репутація залишається головним активом бізнесу в часи невизначеності.

Як і торік, організатори утрималися від оприлюднення списків і відзначення переможців у таких функціональних номінаціях: "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких на паузі, перемога у функціональних номінаціях не відображатиме коректно реального стану справ і досягнень.

Також на паузі залишилося оцінювання якості репутаційного менеджменту в деяких галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об’єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над певними територіями. Серед них авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.

FMCG:

Food: МХП;

Non-food: корпорація "Біосфера";

Напої non-alcohol / low alcohol: Carlsberg Ukraine;

Напої alcohol: Bayadera Group;

Tobacco: "Філіп Морріс Україна".

Будівництво та девелопмент: RIEL.

Телекомунікації:

Оператори мобільного зв'язку: Київстар;

Оператори фіксованого зв’язку: VEGA (Vodafone).

Транспорт і логістика:

Логістичні компанії: "Лемтранс";

Поштово-логістичні оператори та кур’єрські служби: "Нова пошта";

Транспортні компанії: Укрзалізниця;

Служби таксі: Uklon;

Сервіси доставки: Glovo.

ПЕК:

Видобуток, переробка нафти, газу та вугілля: Західнадрасервіс;

Ритейл нафтопродуктів: ОККО;

Електроенергетичний сектор: ДТЕК.

Фінанси:

Банки: "ПриватБанк";

Страхові компанії life: ARX LIFE;

Страхові компанії non-life: УСГ.

HoReCa:

Керівні ресторанні компанії: Ресторани Кацуріних;

Керівні готельні оператори: Ribas Hotels Group.

IT:

IT soft: Google;

IT hard: Apple.

Аграрний сектор:

Агрохолдинги виробники та трейдери: Kernel;

Постачальники агрохімії та посівного матеріалу: Ukravit.

Металургія: "Метінвест".

Ритейл:

FMCG: "АТБ-Маркет";

Товари для дому: "Епіцентр К";

Ювелірні вироби: SOVA;

Парфумерія та косметика: Eva;

Fashion: Ruslan Baginskiy;

Електроніка: "Алло".

Фармація та медицина:

Медклініки: "Добробут";

Медлабораторії: "Діла";

Виробники та імпортери: Sanofi;

Аптеки: "Аптека 9-1-1".

Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху "Репутаційні АКТИВісти", а також на його офіційному сайті.