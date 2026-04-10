Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

На Міжнародному форумі PRNextʼ26 оголосили переможців XI Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

На XXIII Міжнародному форуму PRNext 8 квітня відбулося оголошення результатів XI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2026". Організатори та експерти визначили лідерів українського ринку, які продемонстрували найвищу ефективність репутаційного менеджменту в умовах глобальних трансформацій.

Цього року до складу журі увійшли 133 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових медіа, які оцінювали сотні компаній з різних секторів економіки. Головним завданням дослідження було виділення тих гравців, чия стратегія комунікацій виявилася найбільш стійкою та зрілою під час навігації у складному сучасному контексті.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та зазначила, що репутація залишається головним активом бізнесу в часи невизначеності.

Як і торік, організатори утрималися від оприлюднення списків і відзначення переможців у таких функціональних номінаціях: "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких на паузі, перемога у функціональних номінаціях не відображатиме коректно реального стану справ і досягнень.

Також на паузі залишилося оцінювання якості репутаційного менеджменту в деяких галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об’єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над певними територіями. Серед них авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.

FMCG:

  • Food: МХП;
  • Non-food: корпорація "Біосфера";
  • Напої non-alcohol / low alcohol: Carlsberg Ukraine;
  • Напої alcohol: Bayadera Group;
  • Tobacco: "Філіп Морріс Україна".

Будівництво та девелопмент: RIEL.

Телекомунікації:

  • Оператори мобільного зв'язку: Київстар;
  • Оператори фіксованого зв’язку: VEGA (Vodafone).

Транспорт і логістика:

  • Логістичні компанії: "Лемтранс";
  • Поштово-логістичні оператори та кур’єрські служби: "Нова пошта";
  • Транспортні компанії: Укрзалізниця;
  • Служби таксі: Uklon;
  • Сервіси доставки: Glovo.

ПЕК:

  • Видобуток, переробка нафти, газу та вугілля: Західнадрасервіс;
  • Ритейл нафтопродуктів: ОККО;
  • Електроенергетичний сектор: ДТЕК.

Фінанси:

  • Банки: "ПриватБанк";
  • Страхові компанії life: ARX LIFE;
  • Страхові компанії non-life: УСГ.

HoReCa:

  • Керівні ресторанні компанії: Ресторани Кацуріних;
  • Керівні готельні оператори: Ribas Hotels Group.

IT:

  • IT soft: Google;
  • IT hard: Apple.

Аграрний сектор:

  • Агрохолдинги виробники та трейдери: Kernel;
  • Постачальники агрохімії та посівного матеріалу: Ukravit.

Металургія: "Метінвест".

Ритейл:

  • FMCG: "АТБ-Маркет";
  • Товари для дому: "Епіцентр К";
  • Ювелірні вироби: SOVA;
  • Парфумерія та косметика: Eva;
  • Fashion: Ruslan Baginskiy;
  • Електроніка: "Алло".

Фармація та медицина:

  • Медклініки: "Добробут";
  • Медлабораторії: "Діла";
  • Виробники та імпортери: Sanofi;
  • Аптеки: "Аптека 9-1-1".

Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху "Репутаційні АКТИВісти", а також на його офіційному сайті.