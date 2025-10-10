На телеканалі "Ми-Україна+" стартує проєкт "Плюси Мінуси"

11 жовтня о 21:00 в ефірі телеканалу "Ми-Україна+" відбудеться прем’єра авторського проєкту "Плюси Мінуси" з ведучим Володимиром Золкіним.

Це новий телевізійний проєкт, який обговорює найгучніші, найважливіші та найактуальніше теми. Під час ефіру ведучий програми аналізує факти та дискутує з експертами аби телеглядачі сформували своє ставлення до подій у форматі "плюс" чи "мінус".

"Працюємо командою, аби наш глядач завжди отримував більше. Ми обіцяли дивувати у новому сезоні, тому раді представити новий проєкт "Плюси Мінуси". Його ключова ідея розкласти кожну тему на аргументи “за” і “проти”, аби глядач міг сам зробити власний висновок", - прокоментував Ігор Петренко, директор телеканалу "Ми-Україна+".

У кожному випуску четверо гостей: експерти, лідери думок, представники різних сфер суспільства. У студії вони спільно з ведучим обговорюють події, що викликають резонанс, і визначають де "плюси", а де "мінуси" для країни та суспільства.

Формат дає змогу не лише дізнатися більше, а й зрозуміти чому це важливо і як це впливає на наше майбутнє.

Першою темою ефіру стане цензура під час війни: Чи існує вона сьогодні в Україні? А може, ми говоримо лише про інформаційну гігієну і кожен сам вирішує, як її застосовувати?

Відповіді на ці питання вже у прем’єрному випуску авторського проєкту "Плюси Мінуси", 11 жовтня о 21:00 на телеканалі "Ми-Україна+".