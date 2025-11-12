НАБУ ініціює тимчасове обмеження права власності на підприємства за рішенням директора НАБУ – документ

У Національному антикорупційному бюро планують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб", які б дозволити тимчасове обмеження прав власності на підприємства за рішенням директора НАБУ.

Про це йдеться в документі під назвою "План заходів з реалізації стратегії розвитку НАБУ", який опубліковано на сайті бюро. Дата публікації не зазначена, однак у властивостях документа датою створення є 26.09.2025.

Зміни до КПК пропонуються для усунення "проблемних моментів, що заважають ефективності кримінальних проваджень у справах НАБУ". Це необхідно, щоб забезпечити ефективне проведення досудового розслідування.

В документі зазначається, що висловлено правову позицію Національного бюро щодо підтримки релевантного законопроєкту, у разі відсутності такого – розроблено та погоджено проєкт змін до законодавства, який передано суб'єкту законодавчої ініціативи з відповідним обґрунтуванням доцільності внесення змін.

"Наявна нормативно-правова база, що регулює виявлення, розслідування корупційних - злочинів та процесуальне забезпечення досудового розслідування, є недостатньо ефективною. Вона створює перешкоди, що уповільнюють та ускладнюють реалізацію повноважень детективів Національного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема в частині автономності та оперативності. Це не дозволяє повною мірою досягти стратегічної цілі", – додають в бюро.

Ця законодавча ініціатива не є новою і вже була предметом обговорення в українському парламенті, зокрема, у контексті реформування Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, в Українському союзі промисловців та підприємців зауважили, що прийняття такого законопроєкту вдарить по малому бізнесу і дозволить обмежувати діяльність компаній, вину яких не доведено.

Крім того, в НАБУ працюють над внесенням змін до законодавства, які зроблять можливим створення центральної бази даних усіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників.

В бюро наголошують на потребі:

переглянути вимогу щодо обов’язкової участі адвоката для початку особистого обшуку особи;

дозволити прокурору оскаржувати рішення слідчого судді про відмову у накладенні арешту на майно або рішення про скасування арешту на майно;

скасувати або передбачити винятки до правила статті 87 КПК про те, що докази, отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого майна особи, є недопустимими, якщо таке рішення винесено слідчим суддею без повного запису засідання за допомогою технічних засобів.

Нагадаємо, бюджет Національного антикорупційного бюро на 2026 рік заплановано збільшити до 2,54 мільярда гривень.

Водночас Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту оцінила діяльність НАБУ з березня 2023 до листопада 2024 як помірно ефективну.