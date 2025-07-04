Найбільший одеський зерновий термінал може зупинитися: власник назвав причину

Одеському зерновому терміналу GNT Group, одному з ключових експортних об'єктів України, загрожує зупинка. Комплекс, розташований у порту Одеси, щороку обробляв до 5 млн тонн вантажів, забезпечував роботою 1,5 тис. осіб і був стратегічним активом для аграрного сектору. Сьогодні — під загрозою руйнування.

Про це в інтерв’ю заявив співвласник GNT Group Сергій Гроза.

За його словами, після конфлікту з фондами Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners, термінал фактично втратив ефективне управління та фінансування. Замість обіцяної підтримки компанія зіткнулася з агресивним тиском, судовими позовами та кримінальними переслідуваннями.

"Об’єкт створювався як єдиний технологічний комплекс. Вони просто його зруйнують, не розуміючи, як із ним працювати", — підкреслив Гроза.

Він розповів, що після початку повномасштабної війни елеватор був заблокований, а зерно почало псуватись через відсутність доступу. За словами Грози, кредитори не висували офіційних претензій, але в грудні 2022 року розпочали скоординовану юридичну та силову атаку.

"Їм не потрібно зерно — бо якби забрали його, зникла б підстава для порушення кримінальної справи. А кримінальною справою нас зручніше знищити", — пояснив співвласник GNT Group.

Наразі термінал залишився без спеціалістів і нормального управління. За словами Грози, керівники, призначені фондами, не мають уявлення, як функціонує цей складний об’єкт, а Фонд держмайна вже розірвав із ними договори оренди.

"На відміну від них, ми знаємо специфіку роботи в Одеському порту, працювали там чверть століття", — зазначив Гроза.

GNT Group заявляє про наявність інвестора, який готовий погасити справедливу частину боргів перед фондами та вкласти кошти в повне відновлення терміналу. Але для реалізації цього плану необхідно припинити кримінальний тиск на команду.

"Інакше програють всі — ми, вони, держава, порт", — підсумував Гроза.