Не навчаєш команду — втрачаєш з неї найкращих. Як інвестувати у знання співробітників, щоб збільшувати прибуток, тільки 2 липня на HRWS 2025

Звільнення — це не завжди про гроші. Часто працівники йдуть не тому, що їм мало платять, а тому, що не бачать перспектив. Не бачать, куди можуть рости, чого навчитися, як розвиватися в команді, яку, здавалося б, обирали надовго. У час, коли ринок праці розхитаний війною, ротацією, вигоранням і гібридною реальністю, корпоративна освіта стає не просто плюшкою, а системним інструментом утримання, мотивації та трансформації команди. Час чесно поговорити: яка корпоративна освіта дійсно працює, а яка — витрата часу й бюджету.

Під час панелі "Корпоративна освіта як стратегічна інвестиція" в рамках HR Wisdom Summit 2025 говоритимемо про те:

🔹 Як бізнес формує власні освітні екосистеми — і що отримує на заміну

🔹 Що мотивує компанії підтримувати внутрішні університети, академії та інвестиції у знання

🔹 Де межа між затратами на навчання та прибутковістю від розвитку людей

🎓 Також — вперше презентуємо результати дослідження "ТОП інвесторів в освіту" від Delo.ua та KSE та дізнаємось, хто формує освітню карту країни.

Модерує дискусію Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK.

Спікери панелі:

Ольга Лук’яненко , HRD Нова пошта ;

Iван Компан , директор Deloitte Academy ;

Ілона Пасечник , директорка/HRD "Алвіва Україна" ;

Мар'яна Кошарновська , старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Ukraine ;

Тетяна Кононенко , HRD "Брокард-Україна" ;

Анастасія Кузьменко , керівниця 1+1 media school.

🗓 2 липня 2025

📍Київ (безпечна локація, про яку повідомимо згодом).

🎟Реєструйся, якщо ще на з нами, за цим посиланням.

💬 Чому вам варто бути?

Корпоративна освіта — це не тренд, а стратегічна інфраструктура для лідерства на ринку. На цій панелі ви отримаєте практичні інсайти, як масштабувати знання в компанії, формувати культуру навчання й отримувати від цього відчутний бізнес-результат.

🤝 Партнери події:

Генеральний партнер: OLX Робота

Енергетичний партнер: Група Нафтогаз

Головні партнери: Sense Bank, INGO, ArcelorMittal

Генеральний інформаційний партнер: Starlight Media

❗️Ми розуміємо непередбачуваність часу. HRWS 2025 відбудеться у безпечній локації з укриттям. А якщо зовнішні обставини завадять бути з нами 2 липня, з цим квитком ви зможете відвідати будь-яку іншу подію Ekonomika+ до кінця року.