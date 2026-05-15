Нелегальний iGaming в Україні перевищує 61,6 млрд грн – Асоціація українських операторів грального бізнесу

Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати другого дослідження міжнародної компанії Kantar, проведеного у березні–травні 2026 року. Дані під час пресбрифінгу представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут.

"Kantar завершує друге дослідження, і ми вже маємо результати – оцінку реальних обсягів "чорного" ринку в українській гральній індустрії. Результати суттєво гірші, ніж ми очікували. Частка нелегального ринку в грошовому вимірі зросла з 52,1% до 56,7%. Обсяг нелегального ринку становить щонайменше 61,6 млрд грн. Поточний тренд очевидний: неліцензований сегмент агресивно зростає та продовжує відбирати частку у легального ринку. Українські гравці продовжують мігрувати в сіру зону. Понад 80,6%опитаних уже грали в онлайн-казино або робили ставки через нелегальних операторів протягом останніх трьох місяців", – наголосив Когут.

Дослідження проводилося серед 2500 респондентів на базі Kantar Access Panel – платформи для аналізу споживчої поведінки, проведення репрезентативних опитувань та тестування реклами, брендів і продуктів.

Опитування Kantar також визначило основні причини, через які українці обирають нелегальні онлайн-казино. Найчастіше респонденти називали швидкість виплат (49%), відсутність обмежень на гру (44%), кращі бонуси (37%), можливість оптимізації податків (25%) та простішу реєстрацію (18%). Серед інших факторів – можливість використовувати криптовалюти для гри та отримання виграшів (6%), а також обхід вікових обмежень (2%).

Під час оцінки впізнаваності брендів організаторів азартних ігор з’ясувалося, що 15 із топ-30 брендів, відомих споживачам, належать нелегальним платформам. Загалом у дослідженні аналізували сприйняття 56 брендів – як легальних, так і нелегальних операторів ринку.

Дослідження вдруге показало, що серед головних причин тінізації ринку залишаються неефективне блокування нелегальних платформ, адміністративні обмеження для легальних операторів та гравців, функціонування у банківській системі "квазіпроцесінгів", які обслуговують нелегальні казино, а також політичні конфлікти та репутаційний тиск навколо галузі.

Крім того, на відміну від ліцензованих компаній, нелегальні оператори використовують міскодінг для розрахунків та мають ширші можливості для просування своїх продуктів, оскільки не обмежені рекламними та маркетинговими правилами, які діють для легального сегмента.

"Сьогодні блокування нелегальних операторів, на жаль, відбувається вкрай повільно, тоді як більшість регуляторних обмежень концентрується саме на ліцензованому сегменті. Для скорочення обсягу нелегального ринку потрібна якісна державна програма боротьби з нелегальним гемблінгом. Якщо ситуація залишиться status quo і легальний ринок продовжать "затискати" під виглядом боротьби з лудоманією, переформатування ринку на користь нелегалів лише пришвидшиться. Українці й надалі масово переходитимуть у нерегульований сегмент, а держава – втрачати податкові надходження через тінізацію галузі", – зазначив Когут.

Боротьба з "чорним" ринком та прогнози АУОГБ

Раніше пресслужба АУОГБ повідомляла, що однією з ключових проблем у боротьбі з "чорним" ринком залишається тривала процедура блокування нелегальних сайтів. Для закриття одного онлайн-казино потрібно щонайменше 10 днів, тоді як сайти-клони з’являються вже за 1–2 дні.

У лютому 2026 року Асоціація запропонувала регулятору новий алгоритм блокування нелегальних доменів, однак його досі не впровадили. Запропонований механізм передбачає миттєве блокування сайтів та вже використовується Національний банк України і Рада національної безпеки і оборони України для боротьби з фішинговими ресурсами.

За прогнозами президента АУОГБ, у І кварталі 2026 року очікується скорочення виручки легального сегмента більш ніж на 10–15%, що може призвести до зменшення податкових надходжень від галузі.

У вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus та Factum Group проводили незалежні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Тоді частка нелегального сегмента оцінювалася у межах від 39% до 53% ринку.

За прогнозами міжнародної компанії H2 Gambling Capital, до 2030 року частка нелегального гемблінгу в Україні може зрости до 58%.

Kantar проводить незалежне дослідження українського грального ринку раз на пів року. Наступне дослідження заплановане на вересень–жовтень 2026 року.

За попередніми даними ДПСУ, сукупна виручка українського ринку iGaming у 2025 році становила 47,1 млрд грн. Водночас в АУОГБ оцінюють фактичний річний обсяг ринку у понад 62,07 млрд грн. Різниця пояснюється тим, що не всі оператори подали річну звітність через припинення дії ліцензій.

У 2025 році гральна індустрія України сплатила до держбюджету 17,4 млрд грн податків. За період з 2021 по 2025 рік обсяг податкових надходжень від галузі зріс у 72 рази: з 0,24 млрд грн у 2021 році до 17,4 млрд грн у 2025 році.

АУОГБ – незалежна саморегулівна організація, яка об’єднує вісім найбільших ліцензованих операторів грального ринку України. Члени асоціації забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень галузі. Організація виступає за розвиток легального ринку азартних ігор, прозорі правила роботи, стандарти відповідальної гри та боротьбу з нелегальним гемблінгом.