Незалежне правосуддя як фактор економічного розвитку та інвестиційної привабливості України: думка судді Марини Барсук

В умовах війни та обмежених ресурсів держава закономірно шукає шляхи оптимізації витрат. Однією з тем, яка останнім часом активно обговорюється на законодавчому рівні, стала реформа системи оплати праці у державному секторі.

Водночас під час таких змін важливо зберегти конституційні гарантії незалежності судової влади. Про це в коментарі Delo.ua розповіла суддя Північного апеляційного господарського суду, кандидатка юридичних наук та членкиня Ради суддів України Марини Барсук.

За її словами, питання функціонування судової системи виходить далеко за межі внутрішньої організації судів. Насамперед воно стосується права кожного громадянина на справедливий судовий розгляд, а також можливості бізнесу оперативно та ефективно захищати свої права.

"Судова влада є окремою гілкою влади. Саме тому механізми її функціонування мають враховувати не лише економічні фактори, а й необхідність збереження інституційної незалежності правосуддя", – зазначає Марина Барсук.

На її думку, сьогодні одним із найбільших викликів для українських судів залишається кадрова ситуація. У багатьох судах роками не заповнюються вакантні посади суддів та працівників апаратів судів, що призводить до суттєвого збільшення навантаження на діючих суддів та впливає на строки розгляду справ.

Особливо відчутною ця проблема є в умовах воєнного стану, коли до традиційних категорій спорів додалися нові виклики, пов’язані із захистом права власності, відшкодуванням збитків, санкційною політикою, банкрутствами підприємств, економічною безпекою держави та іншими питаннями, які безпосередньо впливають на економіку країни.

Марина Барсук наголошує, що ефективність роботи судів має важливе значення не лише для громадян, а й для бізнесу. Саме господарські суди розглядають корпоративні конфлікти, спори щодо активів, договорів, банкрутств, захисту права власності та інші справи, від яких залежить стабільність економічних відносин.

"Швидке та справедливе судове рішення є одним із факторів економічного розвитку держави. Підприємець повинен бути впевнений, що його права можуть бути захищені незалежним судом у розумний строк", – переконана суддя.

Окрему увагу суддя-речник звертає на євроінтеграційний вимір судової реформи. Україна продовжує виконувати свої зобов’язання у сфері верховенства права в межах процесу вступу до Європейського Союзу. Однією з ключових вимог міжнародних партнерів залишається забезпечення незалежності судової влади та стабільності її інституційних гарантій.

За словами судді, незалежність судової системи є не привілеєм окремих посадових осіб, а необхідною умовою функціонування демократичної держави. Саме незалежний суд здатний забезпечити баланс між громадянином, бізнесом та державою, гарантуючи рівність усіх перед законом.

Суддя Барсук також наголошує, що будь-які зміни у сфері правосуддя повинні оцінюватися насамперед через їхній вплив на доступ громадян до судового захисту, строки розгляду справ та якість правосуддя.

"Коли ми говоримо про майбутнє судової системи, ми говоримо не про інтереси окремих суддів. Ми говоримо про право кожної людини бути почутою судом та отримати справедливе рішення незалежно від того, хто є другою стороною спору", – зазначає суддя.

Нагадаємо, Марина Барсук є суддею Північного апеляційного господарського суду, кандидаткою юридичних наук та членкинею Ради суддів України. Значну увагу у своїй професійній діяльності вона приділяє питанням господарського судочинства, суддівського самоврядування, інституційної незалежності судової влади, розвитку системи правосуддя та забезпечення ефективного доступу громадян і бізнесу до судового захисту.