Номінація "Бізнес-лідер року": відзнака для лідерів, які змінюють бізнес, людей і правила гри

У Премії HR-бренд вже багато років відзначають тих, хто формує культуру роботодавця та розвиває людський капітал. За кожною сильною HR-стратегією стоїть лідер, який приймає стратегічні рішення, підтримує людей і бере відповідальність за майбутнє компанії, галузі і навіть суспільства. Саме тому у 2026 році запроваджена персональна номінація – "Бізнес-лідер року".

Її мета – відзначити тих, хто поєднує бізнес-результати зі стратегічним лідерством, відповідальністю за людський капітал і впливом на професійне середовище та суспільство.

Участь у номінації відкриває для вас додаткові можливості для публічності та професійного впливу:

анонсування у каналах Премії HR-бренд із сумарним очікуваним охопленням понад 26 000 аудиторії;

залучення до обговорення та участь у панельних дискусіях на підсумковій конференції Премії HR-бренд Україна 8 грудня 2026 року;

посилення впізнаваності серед HR-спільноти, CEO та бізнес-аудиторії.

Сьогодні ринку потрібні лідери, які не лише керують бізнесом, а й задають напрям розвитку для людей, команд і цілих галузей. Саме про таких – номінація "Бізнес-лідер року".

Заповнити форму для участі

Вимоги до номінанта

Номінація "Бізнес-лідер року" створена для перших осіб компаній і топкерівників, які мають вплив на стратегічний розвиток бізнесу. Номінант обіймає посаду Генерального директора або СЕО, Виконавчого або операційного директора, або Managing Director чи еквівалентну позицію першої особи компанії і:

має реальні повноваження стратегічного управління компанією;

перебуває на посаді не менше 3 років;

працює в компанії, від якої номінується, не менше 2 років;

має щонайменше 6 років управлінського досвіду;

може аргументувати свої результати за останні 1,5-2 роки.

Важливим є і масштаб відповідальності: компанія має працювати в Україні або на міжнародному ринку та мати суттєвий вплив на український ринок. До участі запрошуються представники компаній як великого, так і середнього бізнесу.

Участь у номінації – це можливість:

посилити особистий бренд лідера;

зробити видимими управлінські рішення та їхній вплив;

отримати професійне визнання HR- і бізнес-спільноти;

закріпити репутацію компанії як прогресивного роботодавця;

увійти до кола лідерів, які формують нову культуру бізнесу в Україні.

Сьогодні ринок оцінює бізнес не лише за фінансовими результатами. Все більше значення має те, ЯК саме лідер будує компанію, ЯК працює з людьми та бере відповідальність за суспільство.

Саме тому ця номінація – про новий тип бізнес-лідерства.

Щоб стати номінантом, необхідно виконати декілька простих кроків:

Заповнити форму кандидата – щоб зафіксувати ваше бажання взяти участь. Обговорити деталі з командою Премії HR-бренд – після заповнення форми ми зв’яжемося з вами щодо подальших кроків. Підготувати бланк-заявку, у якій буде детально описано ваш досвід, ключові кейси та результати для подальшого оцінювання журі. Попередньо ознайомитися з формою заявки можна за посиланням

Сильна заявка – це не просто перелік досягнень, а цілісна історія лідера, за якою видно логіку рішень, особисту роль і реальний ефект від цих рішень. Саме такий підхід допомагає журі побачити не лише реалізовані ініціативи, а і їхній вплив на команду, компанію та її майбутнє.

Критерії оцінювання

Журі оцінює кандидатів комплексно, за 7 основними пунктами:

Критерій Опис Вага Досягнення та бізнес-результати Динаміка зростання, стабільність, стратегічні трансформації, антикризове управління, інноваційність рішень 25% Підтримка сталості людського капіталу Підтримка HR-стратегії, інвестиції в розвиток людей, роль у формуванні культури, сталість команди 20% Підтримка соціальних ініціатив та відповідальність Участь компанії в соціальних і благодійних проєктах, особиста залученість, позиція щодо відповідальності бізнесу 10% Ділова репутація та моральне лідерство Репутація на ринку, етичність управління, відповідальність у публічних рішеннях 10% Лідерство думок і комунікації Публічні виступи, інтерв’ю, колонки, роль голосу компанії, формування порядку денного в галузі 15% Просвітницька та викладацька діяльність Участь у конференціях, менторство, робота з молоддю, викладацька діяльність, обмін досвідом 10% Вплив поза межами компанії Вплив на галузь, професійні спільноти, стандарти ринку та суспільні процеси 10%

Як проходить оцінювання

Члени Журі оцінюють кандидатів за 7 критеріями (див. вище), за 10-бальною шкалою з урахуванням ваги кожного критерію. Таким чином буде виведено зважений середній бал.

Об'єктивність суддівства забезпечує аудиторська компанія PwC, незалежний експерт з підрахунку голосів "Премії HR-бренд Україна 2026".

Переможця буде оголошено 8 грудня 2026 року на конференції та церемонії нагородження, офлайн у Києві.

"Бізнес-лідер року" – це номінація для тих, хто доводить: сильний бізнес сьогодні будується не лише на результатах, а й на якості рішень, відповідальності за людей і здатності створювати вплив, який виходить далеко за межі однієї компанії.

Подавайте заявку вже сьогодні – і ваш внесок зможе побачити вся спільнота!

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