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Номінація "Бізнес-лідер року": відзнака для лідерів, які змінюють бізнес, людей і правила гри
У Премії HR-бренд вже багато років відзначають тих, хто формує культуру роботодавця та розвиває людський капітал. За кожною сильною HR-стратегією стоїть лідер, який приймає стратегічні рішення, підтримує людей і бере відповідальність за майбутнє компанії, галузі і навіть суспільства. Саме тому у 2026 році запроваджена персональна номінація – "Бізнес-лідер року".
Її мета – відзначити тих, хто поєднує бізнес-результати зі стратегічним лідерством, відповідальністю за людський капітал і впливом на професійне середовище та суспільство.
Участь у номінації відкриває для вас додаткові можливості для публічності та професійного впливу:
- анонсування у каналах Премії HR-бренд із сумарним очікуваним охопленням понад 26 000 аудиторії;
- залучення до обговорення та участь у панельних дискусіях на підсумковій конференції Премії HR-бренд Україна 8 грудня 2026 року;
- посилення впізнаваності серед HR-спільноти, CEO та бізнес-аудиторії.
Сьогодні ринку потрібні лідери, які не лише керують бізнесом, а й задають напрям розвитку для людей, команд і цілих галузей. Саме про таких – номінація "Бізнес-лідер року".
Вимоги до номінанта
Номінація "Бізнес-лідер року" створена для перших осіб компаній і топкерівників, які мають вплив на стратегічний розвиток бізнесу. Номінант обіймає посаду Генерального директора або СЕО, Виконавчого або операційного директора, або Managing Director чи еквівалентну позицію першої особи компанії і:
- має реальні повноваження стратегічного управління компанією;
- перебуває на посаді не менше 3 років;
- працює в компанії, від якої номінується, не менше 2 років;
- має щонайменше 6 років управлінського досвіду;
- може аргументувати свої результати за останні 1,5-2 роки.
Важливим є і масштаб відповідальності: компанія має працювати в Україні або на міжнародному ринку та мати суттєвий вплив на український ринок. До участі запрошуються представники компаній як великого, так і середнього бізнесу.
Участь у номінації – це можливість:
- посилити особистий бренд лідера;
- зробити видимими управлінські рішення та їхній вплив;
- отримати професійне визнання HR- і бізнес-спільноти;
- закріпити репутацію компанії як прогресивного роботодавця;
- увійти до кола лідерів, які формують нову культуру бізнесу в Україні.
Сьогодні ринок оцінює бізнес не лише за фінансовими результатами. Все більше значення має те, ЯК саме лідер будує компанію, ЯК працює з людьми та бере відповідальність за суспільство.
Саме тому ця номінація – про новий тип бізнес-лідерства.
Щоб стати номінантом, необхідно виконати декілька простих кроків:
- Заповнити форму кандидата – щоб зафіксувати ваше бажання взяти участь.
- Обговорити деталі з командою Премії HR-бренд – після заповнення форми ми зв’яжемося з вами щодо подальших кроків.
- Підготувати бланк-заявку, у якій буде детально описано ваш досвід, ключові кейси та результати для подальшого оцінювання журі. Попередньо ознайомитися з формою заявки можна за посиланням.
Сильна заявка – це не просто перелік досягнень, а цілісна історія лідера, за якою видно логіку рішень, особисту роль і реальний ефект від цих рішень. Саме такий підхід допомагає журі побачити не лише реалізовані ініціативи, а і їхній вплив на команду, компанію та її майбутнє.
Критерії оцінювання
Журі оцінює кандидатів комплексно, за 7 основними пунктами:
|Критерій
|Опис
|Вага
|Досягнення та бізнес-результати
|Динаміка зростання, стабільність, стратегічні трансформації, антикризове управління, інноваційність рішень
|25%
|Підтримка сталості людського капіталу
|Підтримка HR-стратегії, інвестиції в розвиток людей, роль у формуванні культури, сталість команди
|20%
|Підтримка соціальних ініціатив та відповідальність
|Участь компанії в соціальних і благодійних проєктах, особиста залученість, позиція щодо відповідальності бізнесу
|10%
|Ділова репутація та моральне лідерство
|Репутація на ринку, етичність управління, відповідальність у публічних рішеннях
|10%
|Лідерство думок і комунікації
|Публічні виступи, інтерв’ю, колонки, роль голосу компанії, формування порядку денного в галузі
|15%
|Просвітницька та викладацька діяльність
|Участь у конференціях, менторство, робота з молоддю, викладацька діяльність, обмін досвідом
|10%
|Вплив поза межами компанії
|Вплив на галузь, професійні спільноти, стандарти ринку та суспільні процеси
|10%
Як проходить оцінювання
Члени Журі оцінюють кандидатів за 7 критеріями (див. вище), за 10-бальною шкалою з урахуванням ваги кожного критерію. Таким чином буде виведено зважений середній бал.
Об'єктивність суддівства забезпечує аудиторська компанія PwC, незалежний експерт з підрахунку голосів "Премії HR-бренд Україна 2026".
Переможця буде оголошено 8 грудня 2026 року на конференції та церемонії нагородження, офлайн у Києві.
"Бізнес-лідер року" – це номінація для тих, хто доводить: сильний бізнес сьогодні будується не лише на результатах, а й на якості рішень, відповідальності за людей і здатності створювати вплив, який виходить далеко за межі однієї компанії.
Подавайте заявку вже сьогодні – і ваш внесок зможе побачити вся спільнота!