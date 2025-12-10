Нордична підтримка: у KSE обговорили відновлення, стійкість та євроінтеграцію України

У Київській школі економіки (KSE) 8 грудня відбулася міжнародна конференція Nordic Support to Ukraine’s European Future: Joint Efforts for Recovery and Integration, присвячена ролі Нордичних країн – Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії – у зміцненні стійкості України, післявоєнному відновленні та європейській інтеграції.

Захід об’єднав дипломатів, експертів і представників державного та громадського сектору, які обговорили подальші кроки для розвитку партнерства з країнами Північної Європи.

Ректор KSE Тимофій Брік представив результати досліджень школи щодо допомоги Україні з боку Нордичних країн. З початку повномасштабної війни вони надали 28,4 млрд євро – 8,8% усієї міжнародної підтримки України. Данія, Швеція, Норвегія та Фінляндія входять до топ-15 за обсягами двосторонньої допомоги та демонструють одні з найвищих показників підтримки у співвідношенні до ВВП.

"Підтримка країн Північної Європи – це не лише політичне рішення, а свідчення їхньої справжньої відданості… Ця підтримка охоплює широкий спектр сфер – від оборони й енергетики до освіти та інституційної співпраці – і у багатьох з них саме країни Північної Європи є світовими лідерами. Завдяки підтримці наших партнерів у KSE студенти мають можливість навчатися у сильному міжнародному середовищі, а університетська спільнота — зростати й робити якісну науку", – зазначив Брік.

Однією з ключових тем стало відкриття у 2025 році Шведського центру європейського майбутнього України – міждисциплінарної платформи KSE, що посилює наукову та аналітичну співпрацю в контексті євроінтеграції. Центр уже об’єднує освітні програми, дослідницькі проєкти та публічні заходи, а 14 професорів KSE отримали почесний титул Swedish Distinguished Professors.

Під час панельних дискусій представники посольств Швеції, Данії та Норвегії наголосили на внеску Нордичних країн у наближення України до ЄС та важливості довіри й рівності як основи реформ.

"Йдеться не лише про наші стосунки чи сусідство, не лише про солідарність із Україною — мова про збереження глобального порядку, яким ми його знаємо", – сказала Ельза Хостад, заступниця посла Швеції в Україні.

У дискусії за участі ексміністрів закордонних справ Анн Лінде та Дмитра Кулеби йшлося про роль дипломатії, наслідки російсько-української війни для світу та необхідність єдності союзників.

"Після 2022 року відбулися дві фундаментальні зміни. Перша – світ визнав, що Україна є Європою. Друга – що Україна стала видимою та значущою частиною глобального порядку. Агресія Росії проти союзника НАТО в Європі – це лише питання часу", – зазначив Кулеба.

Своєю чергою Анн Лінде підкреслила значення міжінституційної взаємодії та довгострокових партнерств.

"Такі двосторонні зв’язки мають величезне значення, адже дипломатія – це не лише офіційні перемовини, а й стосунки та довгострокова відданість партнерам", – зазначила вона.

Третя панель була присвячена ролі громадянського суспільства та роботі українських спільнот у країнах Північної Європи. Обговорили нордичні практики рівності, сталого розвитку та освіти, які можуть бути корисними Україні.

Серед спікерів – Юлі Арнфред Боєсен, директорка Ukrainian-Danish Youth House, Еллен-Елена Рейнолдс, директорка Operation Aid, Тільда Адденбрук, військова медикиня, Дарія Кулинич, менеджерка Repower, Вікторія Германчук, голова KSE EU club, студентський клуб KSE.

Конференцію організовано за підтримки уряду Швеції та Офісу віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Що відомо про KSE

Київська школа економіки – провідний український університет і аналітичний центр, що працює за міжнародними академічними стандартами.

Створена у 1996 році. KSE підтримує державні інституції та розвиває аналітичну екосистему, до якої входять університет, бізнес-школа, аналітичний центр KSE Institute, KSE ProfTech та благодійний фонд KSE Foundation.

Школа активно підтримує реформи, забезпечує аналітику для державних інституцій та співпрацює з урядами країн-партнерів, міжнародними організаціями та бізнесом.