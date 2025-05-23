Нові оселі для захисників: підписано документи про передачу будинків 15 ветеранам

Завдяки спільному проєкту благодійного фонду "Solidarity" та Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, родини 15 українських захисників уже зовсім скоро мешкатимуть в нових комфортних домівках у передмісті Києва. Днями відбулася офіційна передача документів на будинки ветеранам з ампутаціями, які пройшли реабілітацію в центрі TYTANOVI rehab.

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В межах проєкту "Житло для ветеранів":

"Solidarity" виділив 9,8 млн гривень для придбання будівельних матеріалів.

Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки забезпечує проведення ремонтних робіт.

Родини захисників отримають помешкання площею від 60 до 120 м².

Голова благодійного фонду "Solidarity" Матьйо-Марі Арден зазначив: "Можливість допомагати українським захисникам – це велика честь для нашого фонду. Адже в Україні зараз точиться війна за свободу та незалежність. І багато людей, зокрема військових, втратили своє житло – або ж не мали його. Тож ми з партнерами вирішили подарувати їм те місце, куди вони зможуть привести свої сім'ї. Впевнений, що в нових будинках, облаштованих з урахуванням усіх потреб, наші герої зможуть розпочати нове цивільне життя – сповнене родинного затишку та можливостей для розвитку".

Серед учасників проєкту – Дмитро Василенко (позивний Каховка), який служив у підрозділі "Стугна" в складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ та отримав поранення, прикриваючи відхід наших військ у місті Авдіївка. Внаслідок вибуху великокаліберної міни захисник отримав чисельні уламкові поранення по всьому тілу – особливо постраждала рука, яку довелось ампутувати. Дмитро розповів: "Про ініціативу "Житло для ветеранів" ми дізналися від В'ячеслава Запорожця (засновника Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки та TYTANOVI rehab). Він запропонував мені взяти участь. Звісно, ми з дружиною погодились – оскільки мій дім знаходився на окупованій території, у місті Каховка Херсонської області, та був зруйнований. Нещодавно нові будинки перейшли нам у власність, а зараз там ведуться ремонтні роботи та благоустрій за сприяння фонду "Solidarity".

Також нове житло отримає Олександр Яворський – військовослужбовець 67 ОМБР "ДУК" ЗСУ, який був серйозно травмований і контужений внаслідок прильоту КАБ у Часовому Яру. Захисник поділився: "Мені дуже подобається, що поруч будуть жити сім’ї ветеранів. Це створює комфортні умови для життя, ми всі розуміємо та підтримуємо один одного. Чудово, що з’явилася саме така можливість, оскільки ми зіштовхуємося з непорозумінням з боку цивільних людей: хтось паркується на місцях для осіб з інвалідністю, хтось обурюється, коли військові гучно розмовляють. Багато хто не розуміє, що коли в тебе травма слухового апарату – ти просто не можеш цього контролювати. Тому в колі сімей ветеранів набагато комфортніше проживати".

Проєкт "Житло для ветеранів" став логічним продовженням співпраці між "Solidarity" та Центром складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Раніше благодійний фонд долучився до облаштування реабілітаційного центру TYTANOVI rehab, який надає допомогу українцям із високотравматичними ампутаціями.

"Solidarity" виділив суму в розмірі 3,5 млн гривень, щоб придбати всю необхідну сантехніку та спеціальні меблі для кухні, в якій проходять заняття з ерготерапії. Наразі ремонтні роботи завершено, і в центрі площею майже 500 м² можуть одночасно отримувати допомогу 50 реабілітантів.