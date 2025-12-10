Нові виклики та моделі зростання: підсумки XXXІІІ Дня Логіста та DistributionMaster-2025!

27–28 листопада 2025 року в Києві, відбулася XXXІІІ Всеукраїнська виставка та конференція XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1500 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнерами виставки стали компанії: Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics, а також АТ "Страхова компанія "ІНГО", Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Linqo, legas-logistics, Навіс Груп, UNI-LAMAN GROUP, Вчасно, Global Ocean Link, ABM Cloud, Linkos Group, Пульс Лоджистик, KAPELOU, Таніт Груп, Quantum International, Boxline, FTP, Полімерцентр, 4PROFIT GROUP, Інтеркарготрак, МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ "ШЕГИНІ" ОМЕГА ЗАХІД, sovtes.ua, EALC, BFI, УВК-Інтернешнл, Youcontrol, Consolid.ai, ProTecGroup, TALMAN, ID Group

Спікети конференції: Дмитро Линник (Агросем), Ярослав Куліковський (Pro-Consulting), Валерій Кулик-Куличенко (Державна служба України з безпеки на транспорті), Анастасія Конончук (ANT-Logistics), Олександр Москаленко (Міністерство фінансів України), Віталій Пересада (АТ "Страхова компанія "ІНГО"), Олена Пасюта (BIT-UA), Сергій Деркач (Міністерство розвитку громад та територій України), Іван Ісаєнко (Freight Transport Partner), Михайло Таран (4PROFIT GROUP), Валентин Бєляєв (AFINA GROUP), Сергій Волоський (ТОВ "Інтеркарготрак"), Дар’я Сеньченко (Land Boxline UCL UA), Марія Голубова (ТОВ "Бюро Вин"), Людмила Грищишин (ТОВ "Омега Захід"), Олексій Болтєнков (PepsiCo Україна), Юрій Свірський (Consolid.ai), Євген Дьордяй (МХП-Логістика), Євген Євтушенко (STV Group), Василь Росада ("Вчасно.ТТН"), Юлія Зінкевич ("Еколь Логістікс"), Дмитро Пасенков (незалежний експерт), Олексій Сумарєв ("Навіс Груп"), Артем Амергулов ("Навіс Груп"), Максим Тищук (ТОВ "ВТФ "ЕКМІ"), Ярослав Зінченко (Fozzy Group Логістика), Володимир Новіков (Linkos Group), Мирослав Зварич (Nestle, BERTA Group), Олександр Зозуля (UNI-LAMAN GROUP), Максим Скрипник (METRO Ukraine), Євген Кулик (KAPELOU), Ірина Карпенко (robota.ua), Едуард Сергієнко (ID Group), Валерій Ткачов (АТ "Укрзалізниця"), Катерина Артюх (незалежний експерт).

Закінчився перший день врученням національної Премії - Ukrainian Logistics Award-2025, яку четвертий рік поспіль ініціює наша компанія ТрейдМастерГруп

Переможці:

Найкраща комплексна логістична компанія - UNI-LAMAN GROUP

Найефективніша логістична компанія- ТОВ "АСЛ ЛОГІСТИК"

Інноваційний лідер у сфері автоматизації логістики - Ukrainian Intelligent Systems

Найвідоміша логістична компанія - UNI-LAMAN GROUP

Лідер з комплексної логістики - Talman Logistic

Найстабільніша логістична компанія - Укр-Китай Коммуникейшин

Логістична компанія року - ТОВ Чілд Логістика

Найкращий логістичний оператор року - UNI-LAMAN GROUP

Цей захід традиційно об'єднав представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!

Дякуємо ЗМІ за підтримку: Marketer, depo, dsnews.ua, Інтерфакс-Україна, Postfactum, Open4business, Fixygen, Agrostory, delo.ua, igate, Агронавт Agroter.