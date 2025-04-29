Олег Крот допоміг українському десантнику отримати біонічний протез: історія військового Андрія Ніцака

18-річним студентом Андрій Ніцак зустрів ранок 24 лютого 2022 року вдома. Замість пар — евакуація, тривожні дзвінки, перші блокпости. Уже наступного дня він вирушив до військкомату та став до лав ТРО. Згодом — штурмова рота, розвідка, дрони, евакуації, а потім — 82-а десантно-штурмова бригада і бій під Вовчанськом, у якому Андрій втратив праву руку та око.

Але сьогодні він повертається до повсякденного життя з біонічною роборукою, повністю профінансованою благодійником Олегом Кротом та громадською організацією "Фундація Течія".

Андрій Нісак (справа) з побратимом (зліва)

"Мене поранили, коли в “Хаммер” влучили два FPV-дрони. Руку відірвало кумулятивом, я вже розумів — буде ампутація. Але ще в дорозі думав: окей, треба буде протез. Я знав хлопців із біонічними руками, тож хотів собі “роборуку”", — згадує Андрій.

Після стабілізації в Харкові, далі були 10 операцій у Львові. Тоді ж він почав шукати допомогу з протезуванням. Знайомі звели його з фондом NextStep, а далі — з Protez Foundation, де Андрій і отримав сучасний біонічний протез. Повністю за спонсорські кошти Олега Крота.

"Чесно, коли дізнався, що це буде спонсорство — мову відняло. Це ж одне з найбільших переживань — як протезуватися, за які кошти, і чи дадуть тобі якісний протез. А тут — усе зробили. І зробили круто", — розповідає боєць.

Сьогодні він не лише користується протезом у повсякденному житті — керує автомобілем, бере участь у військових полігонах, тренується, і навіть жартує:

"Скоро буду на “блатному” протезі — айкос тримати зможу, і каву, і з дівчиною під руку пройтись. Це кайф!"

Процес адаптації, за словами Андрія, був швидким, а сучасний протез виконує всі базові функції. Він навіть служить певною “соціалкою”:

"Хлопці вітаються зі мною через протез. Їм весело — і мені теж. Головне, що він працює".

Андрій з товаришем. Дивитись справа наліво

Попри поранення, Андрій мріє повернутися до війська, а після перемоги — мати власне ранчо й займатися домом, землею і спокійним життям.

Олег Крот та Фундація "Течія" не вперше підтримують українських військових. Вони на постійній основі забезпечують поранених бійців біонічними протезами, допомагають із лікуванням, реабілітацією та поверненням до повноцінного життя. Історія Андрія Ніцака — лише одна з багатьох, у яких їх підтримка змінила долю.