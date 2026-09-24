Ощадбанк наростив клієнтську базу на 95,4 тисячі за підсумками ІІІ кварталу

У порівнянні між підсумками І та ІІІ кварталів 2026 року клієнтська база фізичних осіб Ощадбанку зросла на 95,4 тисячі (без урахування показників у зоні активних бойових дій). Окремо в серпні клієнтська база збільшилась на 69,4 тисячі, що стало найбільшим місячним приростом із початку року.

Така позитивна динаміка забезпечується зростанням у ключових для банку сегментах. Зокрема, з початку року збільшилась кількість клієнтів, які отримують зарплату через Ощад, працівників військового те безпекового сектору, а також отримувачів соціальних виплат.

"Ми спостерігаємо тенденцію зростання кількості нових клієнтів. Порівняно з кінцем першого кварталу кількість приватних клієнтів Ощадбанку зросла на 95,4 тисячі, що є результатом довіри українців до державного банку, доступності нашої мережі та зручності цифрових сервісів. Особливо цінним є зростання в зарплатному та соціальному сегментах – це підтвердження того, що і громадяни, і бізнес бачать в Ощадбанку надійного та сучасного фінансового партнера", – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Періодичний ситуативний вплив на візуальний відтік клієнтської бази пояснюється постійною актуалізацію бази, яку системно проводить банк, верифікуючи рахунки та актуалізуючи дані про її власників. Це не призводить до зменшення кількості активних клієнтів, але дозволяє підтримувати високу якість обліку та актуальність даних, зокрема для звітності перед ФГВФО.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011. Дата запису в Державному реєстрі банків – 05.08.2021.