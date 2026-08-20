ОТП Банк посилює підтримку аграріїв напередодні осінньої посівної кампанії

АТ "ОТП Банк" розширює можливості фінансування малих та середніх агровиробників у межах партнерських програм із провідними виробниками та дистриб'юторами товарно-матеріальних ресурсів (ТМР). Завдяки цьому аграрії можуть придбати ресурси для осінньої посівної кампанії на умовах від 0,01% річних строком до 12 місяців.

Аграрна галузь України продовжує працювати в складних умовах. Цього року наслідки паводків та ускладнена робота портів вплинули на логістику та роботу багатьох виробників. У таких обставинах питання доступу до фінансування стає особливо актуальним.

Завдяки партнерським програмам ОТП Банк аграрії можуть профінансувати закупівлю насіння, добрив, засобів захисту рослин та пального в період найбільшої потреби в ресурсах, а здійснити розрахунки після збору врожаю та стабілізації цін на ринку. Це дає змогу вчасно провести посівну кампанію без додаткового навантаження на бюджет бізнесу.

Умови програми:

Сума кредиту – до 5 млн грн без застави або до 40 млн грн під заставу фінансової аграрної розписки.

Строк кредитування – від 3 до 12 місяців.

Процентна ставка – від 0,01% річних.

Термін розгляду заявки – протягом 1 робочого дня.

Надання кредиту – від 9 днів.

Мінімальний пакет документів.

Процентна ставка 0,01% річних діє на кредити строком від 3 до 7 місяців, залежно від обраного партнера та товарної групи. Подати заявку можна самостійно в онлайн-режимі, через цифровий портал банку.

"Ми розуміємо, що гроші агровиробникам часто потрібні вже "на вчора", особливо в періоди посівної чи збиральної кампаній. Саме тому ми продовжуємо розвивати партнерські програми з постачальниками ТМР, щоб клієнти могли вчасно отримати необхідні ресурси на вигідних умовах. Ми також спростили процедуру подання заявки та скоротили терміни прийняття рішення, щоб аграрії могли оперативно отримувати кошти саме тоді, коли вони найбільше потрібні", – зазначив Павло Гузирь, керівник альтернативних каналів продажів "Агрофабрика" ОТП Банку.

В межах "АгроФабрики" діють десятки партнерських програм із провідними міжнародними та українськими постачальниками ТМР, серед яких Syngenta, Lidea, Timac Agro, Nuseed, Ukravit, Alfa Smart Agro, LNZ та інші. Це дозволяє агровиробникам працювати з перевіреними постачальниками та обирати рішення, які найкраще відповідають потребам їхнього господарства. З повним переліком партнерів можна ознайомитись на офіційному сайті банку.

Широка партнерська мережа та вигідні умови співпраці забезпечують стабільно високий попит на такі рішення. Лише з початку 2026 року ОТП Банк профінансував малий та середній агробізнес у межах партнерських програм на суму понад 300 млн грн.

Щоб забезпечити агровиробникам максимально широкий доступ до фінансування, банк також пропонує інші інструменти залучення коштів, зокрема в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". З початку року за цією програмою аграрії отримали фінансування на суму понад 1 638,30 млн грн, що свідчить про стабільний попит на фінансові рішення банку та високий рівень довіри з боку клієнтів.

ОТП Банк і надалі розвиватиме фінансові рішення для агробізнесу, підтримуючи клієнтів на кожному етапі виробничого циклу.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.