ОТП Банк та ESSA Technopark запускають партнерство з метою фінансування енергоефективних рішень для бізнесу

АТ "ОТП Банк" та ESSA Technopark – компанія, що спеціалізується на постачанні промислового й енергетичного обладнання для підприємств, – підписали меморандум про співпрацю у сфері кредитування енергоефективних проєктів українського бізнесу.

ESSA Technopark працює на ринку з 2012 року. Надає повний спектр рішень у сфері енергетичного та промислового обладнання:

продаж устаткування від провідних світових виробників;

сервісне обслуговування та технічна підтримка;

послуги з проєктування, монтажу та введення в експлуатацію.

Нове партнерство дає змогу клієнтам інвестувати у власну енергонезалежність без необхідності одразу покривати повну вартість обладнання. Це дозволяє ефективно впроваджувати енергоефективні рішення з урахуванням специфіки діяльності та оптимально розподіляти фінансове навантаження.

"Спільно ми створюємо можливості для реалізації бізнесом енергоефективних рішень на комфортних умовах та з доступом до якісних сучасних технологій", – підкреслила керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП Банк Ірина Кабанцева.

Програма фінансування ОТП Банк передбачає індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта, гнучке структурування кредитів, комфортні графіки погашення та конкурентні відсоткові ставки. Банк оперативно розглядає заявки та забезпечує своєчасну підтримку проєктів.

Кредитування доступне на строк до 7 років із власним внеском від 15% без додаткової застави. Для подання заявки достатньо мінімального пакета документів – фінансової звітності та анкети, які розглядаються у скорочені строки.

Також клієнти можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що реалізується Урядом за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Додатково передбачена можливість компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту.

