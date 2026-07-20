ОТП Банк та "СТЕМ Кепітал": партнерство задля розвитку енергонезалежності українського бізнесу

АТ "ОТП Банк" розпочинає співпрацю з компанією "СТЕМ Кепітал", спрямовану на розвиток проєктів у сфері сонячної енергетики та їхнє фінансування на вигідних умовах. Така синергія відкриває для бізнесу ширші можливості переходу на власну генерацію електроенергії.

Згідно з домовленостями, ОТП Банк забезпечуватиме фінансову підтримку реалізації енергоефективних проєктів від "СТЕМ Кепітал", допомагаючи клієнтам оптимізувати інвестиційні витрати та гнучко розподіляти фінансове навантаження.

Умови кредитування від ОТП Банк:

фінансування строком до 7 років із власним внеском від 15%;

мінімальний пакет документів – фінансова звітність та анкета;

прискорена процедура розгляду заявки;

можливість встановлення грейс-періоду на погашення тіла кредиту;

фінансування без додаткової застави.

Клієнти також можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5–7–9%", яку реалізує Уряд за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Крім того, передбачена компенсація від ЄБРР, яка може сягати до 30% вартості проєкту.

"СТЕМ Кепітал" – українська компанія, яка розпочала діяльність у 2011 році з надання електромонтажних послуг, а згодом трансформувалася у розробника інноваційних енергетичних рішень. З 2017 року підприємство активно працює у сфері відновлюваної енергетики, зокрема проєктуючи та беручи участь у будівництві сонячних електростанцій. З 2021 року "СТЕМ Кепітал" розвиває напрям систем акумулювання електроенергії, а з 2024-го – проєкти маневрової генерації, у тому числі газової. Компанія надає повний спектр послуг "під ключ": від пошуку земельної ділянки до введення об’єктів в експлуатацію, об’єднуючи всі необхідні компетенції в одній структурі.

Детальніше ознайомитися з умовами програми від ОТП Банк можна за посиланням, а з переліком рішень, які пропонує "СТЕМ Кепітал", – тут.

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