Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,05

EUR

51,06

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

ОТП Банк та "СТЕМ Кепітал": партнерство задля розвитку енергонезалежності українського бізнесу

ОТП Банк та "СТЕМ Кепітал": партнерство задля розвитку енергонезалежності українського бізнесу
ОТП Банк та "СТЕМ Кепітал": партнерство задля розвитку енергонезалежності українського бізнесу

АТ "ОТП Банк" розпочинає співпрацю з компанією "СТЕМ Кепітал", спрямовану на розвиток проєктів у сфері сонячної енергетики та їхнє фінансування на вигідних умовах. Така синергія відкриває для бізнесу ширші можливості переходу на власну генерацію електроенергії.

Згідно з домовленостями, ОТП Банк забезпечуватиме фінансову підтримку реалізації енергоефективних проєктів від "СТЕМ Кепітал", допомагаючи клієнтам оптимізувати інвестиційні витрати та гнучко розподіляти фінансове навантаження.

Умови кредитування від ОТП Банк:

  • фінансування строком до 7 років із власним внеском від 15%;
  • мінімальний пакет документів – фінансова звітність та анкета;
  • прискорена процедура розгляду заявки;
  • можливість встановлення грейс-періоду на погашення тіла кредиту;
  • фінансування без додаткової застави.

Клієнти також можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5–7–9%", яку реалізує Уряд за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Крім того, передбачена компенсація від ЄБРР, яка може сягати до 30% вартості проєкту.

"СТЕМ Кепітал" – українська компанія, яка розпочала діяльність у 2011 році з надання електромонтажних послуг, а згодом трансформувалася у розробника інноваційних енергетичних рішень. З 2017 року підприємство активно працює у сфері відновлюваної енергетики, зокрема проєктуючи та беручи участь у будівництві сонячних електростанцій. З 2021 року "СТЕМ Кепітал" розвиває напрям систем акумулювання електроенергії, а з 2024-го – проєкти маневрової генерації, у тому числі газової. Компанія надає повний спектр послуг "під ключ": від пошуку земельної ділянки до введення об’єктів в експлуатацію, об’єднуючи всі необхідні компетенції в одній структурі.

Детальніше ознайомитися з умовами програми від ОТП Банк можна за посиланням, а з переліком рішень, які пропонує "СТЕМ Кепітал", – тут.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.