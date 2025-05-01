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Parallel залучає інші мережі АЗК до співпраці під власним брендом – власник і СЕО Олександр Дубінін

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Фото: пресслужба групи компаній "Параллель".

Мережа автозаправних комплексів (АЗК) Parallel розвиває партнерську модель співпраці з іншими операторами ринку, які можуть працювати під брендом компанії. 

Про це повідомив власник і СЕО мережі Олександр Дубінін в інтерв’ю Delo.ua.

"Ми розвиваємо як власну мережу, так і партнерські формати. У рамках партнерської програми залучаємо інші мережі АЗК до співпраці під нашою торговою маркою. Це дозволяє партнерам користуватися перевагами централізованих закупівель, брендингу, маркетингової підтримки та CRM-рішень, а також працювати за високими стандартами сервісу, які очікує клієнт Parallel", – зазначив Дубінін.

За його словами, фокус на масштабуванні партнерської моделі – важлива складова стратегії компанії на найближчі роки.

Також компанія продовжує активне розширення мережі в столичному регіоні.

"Один із таких пріоритетних напрямів – столичний регіон. Наприклад, цього місяця (в квітні – ред.) в Києві відкрилися ще дві нові АЗК під брендом Parallel", – додав СЕО компанії.

Дубінін підкреслив, що ще одним важливим напрямом є забезпечення стабільних постачань якісного європейського пального.

"Ми співпрацюємо з надійними виробниками з Центральної та Східної Європи, дбаємо про контроль якості на всіх етапах – від закупівлі до наливу в бак", – сказав він.

"Наш головний пріоритет – це сталий розвиток бізнесу, навіть в умовах війни… Усе це дозволяє нам залишатися надійним бізнесом і водночас робити внесок у відновлення економіки країни", – резюмував Олександр Дубінін.

Нагадаємо, Parallel – українська мережа автозаправних комплексів, яка працює на ринку з 1995 року. До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 АЗС. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині під ТМ Parallel працює 63 АЗК у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.