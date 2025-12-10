Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,52

49,36

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

People Management Conference 2025. Люди, які тримають майбутнє

People Management Conference 2025. Люди, які тримають майбутнє
People Management Conference 2025. Люди, які тримають майбутнє

19 грудня 2025 року 

Київ | Ramada Encore Kyiv + Online

Коли темпи трансформацій на ринку праці випереджають будь-які прогнози, а економічне відновлення рухається хвилями, одна річ залишається незмінною: люди стають головною стратегічною перевагою бізнесу.

Саме тому наприкінці року українська HR-спільнота збереться на 18’Рeople Management Conference - подію, де рішення народжуються з діалогу, аналітики та чесних розмов про те, що формує робоче середовище майбутнього.

Поговоримо про дефіцит людського капіталу, виснаження команд та стрімку інтеграцію AI. Подібні зміни вже формують нову архітектуру управління і ставлять перед бізнесом потребу в переосмисленні підходів. Тому фокус конференції зміщується від HR як функції до людини як стратегічного ядра розвитку бізнесу.

 У програмі три тематичні блоки:

  • Реальність на межі: що робити тут і зараз — найгостріші виклики ринку праці, нові моделі взаємодії та рішення для утримання ключових груп. 
  • Форсайт і рішення: технології, люди та нова логіка управління — як AI, аналітика й етичні практики рекрутингу змінюють управління командами та формують конкурентну перевагу компаній.
  • Культури майбутнього: гідність, інклюзія, середовища — довгострокові people-стратегії, реінтеграція ветеранів, відповідальне лідерство та архітектура гідності в бізнесі.
Фото 2 — People Management Conference 2025. Люди, які тримають майбутнє
People Management Conference 2025. Люди, які тримають майбутнє

 Серед спікерів:

  • Денис Блощинський, Музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів
  • Елла Лібанова, Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень
  • Іван Примаченко, Співзасновник Prometheus
  • Артур Міхно, Співвласник і СEO Work.ua
  • Марина Стародубська, Aвторка книги "Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд"
  • Ольга Горбановська, Виконавча партнерка, керівниця People Advisory Services EY Ukraine
  • Дмитро Шимків, Член наглядових рад Київстар, Helsi, співвласник AeroDrone
  • Євгенія Близнюк, Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research
  • Євген Гетманчук, Експерт з розвитку організаційної гнучкості, психотерапевт, психіатр, медичний психолог
  • Тетяна Білик, Голова Правління МТЦ "Школа медіації"
  • Олена Жильцова, Засновниця "Школи Управлінської Думки"
  • Ольга Чекменьова, Agile-коучиня
  • Катерина Бандуровська, Експертка з питань взаємодії "Бізнес-люди"
  • Юлія Ткачук, Директорка проєктів IREX
  • Юлія Башлакова, Консультантка з питань ментального здоров’я, партнерка "Надійне Майбутнє"
  • Катерина Ясько, Психологиня, фасилітаторка, співзасновниця Амбасади українських сенсів
  • Діна Волинець, Власниця агенції організаційного розвитку через цінності Curly Management Bureau
  • Наталія Теряхіна, HRD Kernel
  • Наталія Олійник, CHRO KASTA, архітекторка організаційних моделей та лідерка AI- і tech-трансформацій
  • Владислава Грабенко, Керівниця L&D Укрнафта
  • Анна Єгорова, Експертка з побудови систем розвитку персоналу, бренду роботодавця та впровадження AI

Конференція стане простором, де аналітика, кейси та стратегічні ідеї перетворюються на зрозумілі рішення для HR-директорів, рекрутерів, L&D та T&D лідерів, власників і керівників бізнесів, фахівців з розвитку команд і всіх, хто працює з людським капіталом.

Подія відбудеться 19 грудня 2025 року у Києві (готель Ramada Encore Kyiv) та онлайн.
400+ учасників
Організатор: KA Group
Титульний партнер: Work.ua | Офіційний партнер: Linkos Group

18’People Management Conference -  ключова подія року, де формується нова культура лідерства, що тримає бізнес, команди й майбутнє України.

Звертайтеся для отримання спеціальних пропозицій: [email protected] | +38 (063) 247 94 74