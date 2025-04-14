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Тип
MMR
Категорія
Новини
Дата публікації

Переможці Конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 3.0"

Відповідальна країна 3.0
MMR.ua підбило підсумки конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0"

Реалії життя зумовлюють переосмислення ролі бізнесу в суспільстві та формують нові напрями КСВ. Сьогодні компанії створюють корпоративні благодійні фонди, підтримують волонтерські рухи, розробляють проривні технології для фронту та суспільства — усе це доводить, що відповідальний бізнес відіграє велику роль у наближенні миру та відбудові країни.

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua підбило підсумки конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0", мета якого — висвітлити найкращі КСВ-ініціативи та залученість бізнесу до підтримки оборони, ветеранів, постраждалих від війни, а також розповісти про інклюзивні, освітні, культурні, екологічні та інноваційні проєкти. 

Цього року у спецпроєкті взяли участь понад 80 проєктів та 50 компаній, які продемонстрували свою соціальну відповідальність.

Переможців визначали з 21 по 31 березня 2025 року шляхом голосування та оцінки експертного журі за такими критеріями: відповідність результатів меті проєкту, результат реалізації, а також рівень реалізації та/чи креативності.

Пропонуємо вашій увазі повний список переможців конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0" та вітаємо усіх учасників. Усіх учасників можна переглянути на лендингу проєкту.

Переможці у номінації "Проєкт для підтримки оборони"

Переможці у номінації "Корпоративний благодійний фонд"

  • EVO: EVO drones
  • ПриватБанк: Благодійний фонд "Допомагати просто!"

Переможці у номінації "Підтримання постраждалих від війни"

  • Райффайзен Банк: Дитячий прихисток
  • Група компаній DVL: НАШІ ДІТИ
  • 1+1 media: Соціальний проєкт "Здійсни мрію"
  • Епіцентр: Проєкт "Інтерспорт — Дітям Героїв"
  • DANONE: Майбутнє Є!

Переможці у номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"

  • Crédit Agricole та БФ "Твоя опора": Реанімаційне відділення для новонароджених
  • EVA та Happy Paw: ВусоСвято
  • AMIC Energy: Незламна кава
  • Львівська майстерня шоколаду: Сильна Україна
  • Uklon: Масштабні збори на дрони

Переможці у номінації "Бойові бригади та бізнес"

Переможці у номінації "Підтримання ветеранів"

Переможці у номінації "Упровадження інклюзивних рішень"

Переможці у номінації "Психологічна підтримка та ментальне здоров’я"

  • Нова пошта: Доставка казки до вашого міста
  • Серце Азовсталі: Знову разом

Переможці у номінації "Рівність і підтримання жінок"

  • L’Oréal Україна: Краса для Всіх
  • UKRSIBBANK: Women in business

Переможці у номінації "Підтримка малого бізнесу та підприємців"

Переможці у номінації "Розвиток освіти, культури та спорту"

Переможці у номінації "Охорона довкілля"

  • Kormotech: Співпростір. Країна, дружня до тварин
  • SOCAR: Енергія майбутнього

Переможці у номінації "Інновації заради змін"

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