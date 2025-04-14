Переможці Конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 3.0"

Реалії життя зумовлюють переосмислення ролі бізнесу в суспільстві та формують нові напрями КСВ. Сьогодні компанії створюють корпоративні благодійні фонди, підтримують волонтерські рухи, розробляють проривні технології для фронту та суспільства — усе це доводить, що відповідальний бізнес відіграє велику роль у наближенні миру та відбудові країни.

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua підбило підсумки конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0", мета якого — висвітлити найкращі КСВ-ініціативи та залученість бізнесу до підтримки оборони, ветеранів, постраждалих від війни, а також розповісти про інклюзивні, освітні, культурні, екологічні та інноваційні проєкти.

Цього року у спецпроєкті взяли участь понад 80 проєктів та 50 компаній, які продемонстрували свою соціальну відповідальність.

Переможців визначали з 21 по 31 березня 2025 року шляхом голосування та оцінки експертного журі за такими критеріями: відповідність результатів меті проєкту, результат реалізації, а також рівень реалізації та/чи креативності.

Пропонуємо вашій увазі повний список переможців конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0" та вітаємо усіх учасників. Усіх учасників можна переглянути на лендингу проєкту.

Переможці у номінації "Проєкт для підтримки оборони"

Київстар: "Нам тут жити 2.0" — збір на розмінування країни

TERWIN: ГЕРОЙCAR

ПУМБ: Підтримка захисників

BROCARD: Бути надійним тилом для армії

Переможці у номінації "Корпоративний благодійний фонд"

EVO: EVO drones

ПриватБанк: Благодійний фонд "Допомагати просто!"

Переможці у номінації "Підтримання постраждалих від війни"

Райффайзен Банк: Дитячий прихисток

Група компаній DVL: НАШІ ДІТИ

1+1 media: Соціальний проєкт "Здійсни мрію"

Епіцентр: Проєкт "Інтерспорт — Дітям Героїв"

DANONE: Майбутнє Є!

Переможці у номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"

Crédit Agricole та БФ "Твоя опора": Реанімаційне відділення для новонароджених

EVA та Happy Paw: ВусоСвято

AMIC Energy: Незламна кава

Львівська майстерня шоколаду: Сильна Україна

Uklon: Масштабні збори на дрони

Переможці у номінації "Бойові бригади та бізнес"

NOVUS: 1 гривня для 3 ОШБр

Сінево — Лабораторний партнер ТрО

Переможці у номінації "Підтримання ветеранів"

Переможці у номінації "Упровадження інклюзивних рішень"

Переможці у номінації "Психологічна підтримка та ментальне здоров’я"

Нова пошта: Доставка казки до вашого міста

Серце Азовсталі: Знову разом

Переможці у номінації "Рівність і підтримання жінок"

L’Oréal Україна: Краса для Всіх

UKRSIBBANK: Women in business

Переможці у номінації "Підтримка малого бізнесу та підприємців"

Переможці у номінації "Розвиток освіти, культури та спорту"

Нова пошта: Перший безбар’єрний марафон

МХП-Громаді: PROЗРОСТАННЯ

Банк "Південний": Academic Hub Pivdenny

Переможці у номінації "Охорона довкілля"

Kormotech: Співпростір. Країна, дружня до тварин

SOCAR: Енергія майбутнього

Переможці у номінації "Інновації заради змін"

Артеріум: Антибіотики за правилами

EPAM: Навчання цифрової доступності — як спосіб зробити світ безбар’єрним

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