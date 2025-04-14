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Переможці Конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 3.0"
Реалії життя зумовлюють переосмислення ролі бізнесу в суспільстві та формують нові напрями КСВ. Сьогодні компанії створюють корпоративні благодійні фонди, підтримують волонтерські рухи, розробляють проривні технології для фронту та суспільства — усе це доводить, що відповідальний бізнес відіграє велику роль у наближенні миру та відбудові країни.
Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua підбило підсумки конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0", мета якого — висвітлити найкращі КСВ-ініціативи та залученість бізнесу до підтримки оборони, ветеранів, постраждалих від війни, а також розповісти про інклюзивні, освітні, культурні, екологічні та інноваційні проєкти.
Цього року у спецпроєкті взяли участь понад 80 проєктів та 50 компаній, які продемонстрували свою соціальну відповідальність.
Переможців визначали з 21 по 31 березня 2025 року шляхом голосування та оцінки експертного журі за такими критеріями: відповідність результатів меті проєкту, результат реалізації, а також рівень реалізації та/чи креативності.
Пропонуємо вашій увазі повний список переможців конкурсу КСВ-ініціатив "Відповідальна країна 3.0" та вітаємо усіх учасників. Усіх учасників можна переглянути на лендингу проєкту.
Переможці у номінації "Проєкт для підтримки оборони"
- Київстар: "Нам тут жити 2.0" — збір на розмінування країни
- TERWIN: ГЕРОЙCAR
- ПУМБ: Підтримка захисників
- BROCARD: Бути надійним тилом для армії
Переможці у номінації "Корпоративний благодійний фонд"
- EVO: EVO drones
- ПриватБанк: Благодійний фонд "Допомагати просто!"
Переможці у номінації "Підтримання постраждалих від війни"
- Райффайзен Банк: Дитячий прихисток
- Група компаній DVL: НАШІ ДІТИ
- 1+1 media: Соціальний проєкт "Здійсни мрію"
- Епіцентр: Проєкт "Інтерспорт — Дітям Героїв"
- DANONE: Майбутнє Є!
Переможці у номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"
- Crédit Agricole та БФ "Твоя опора": Реанімаційне відділення для новонароджених
- EVA та Happy Paw: ВусоСвято
- AMIC Energy: Незламна кава
- Львівська майстерня шоколаду: Сильна Україна
- Uklon: Масштабні збори на дрони
Переможці у номінації "Бойові бригади та бізнес"
- NOVUS: 1 гривня для 3 ОШБр
- Сінево — Лабораторний партнер ТрО
Переможці у номінації "Підтримання ветеранів"
- Серце Азовсталі: Знайди свій шлях
- ПУМБ: Жити назустріч
- ДТЕК: PRO Veteran
- Аврора: Національна освітньо-грантова програма "Траєкторія"
- Бути поруч: як Farmak підтримує ветеранів
- Київстар: 4.5.0. Нарешті вдома
Переможці у номінації "Упровадження інклюзивних рішень"
- ПриватБанк: Сервіс відеоконсультацій жестовою мовою у банківському мобільному застосунку
- Безбар’єрний Фокстрот: Доступність у дії
- Медична лабораторія ДІЛА: Безбар’єрна ДІЛА
Переможці у номінації "Психологічна підтримка та ментальне здоров’я"
- Нова пошта: Доставка казки до вашого міста
- Серце Азовсталі: Знову разом
Переможці у номінації "Рівність і підтримання жінок"
- L’Oréal Україна: Краса для Всіх
- UKRSIBBANK: Women in business
Переможці у номінації "Підтримка малого бізнесу та підприємців"
- Астарта-Київ: Освітньо-грантовий проєкт «Курс на Незалежність 2.0»
Переможці у номінації "Розвиток освіти, культури та спорту"
- Нова пошта: Перший безбар’єрний марафон
- МХП-Громаді: PROЗРОСТАННЯ
- Банк "Південний": Academic Hub Pivdenny
Переможці у номінації "Охорона довкілля"
- Kormotech: Співпростір. Країна, дружня до тварин
- SOCAR: Енергія майбутнього
Переможці у номінації "Інновації заради змін"
- Артеріум: Антибіотики за правилами
- EPAM: Навчання цифрової доступності — як спосіб зробити світ безбар’єрним
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- МХП-Громаді: Ліга забігів Run4Victory
- Kernel: Корпоративний волонтер
- Райффайзен Банк та Астарта: Грантова програма «Сміливі»
- Сингента: Фонд "Дихай" — коли підтримка має значення
- YouControl Academy