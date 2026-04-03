Переможці Конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 4.0"

За останні роки український бізнес суттєво змінився. Він миттєво реагує на кризи та добре відчуває суспільство. Він реалізує разові ініціативи та впроваджує системні рішення. Благодійність часто буває його окремою функцією або відповідальність інтегрується у бізнес-модель і щоденні дії.

Сьогодні український відповідальний бізнес – це не лише про допомогу під час війни, а про здатність відчувати контекст, у якому ми живемо, і проявляти позицію у складних та чутливих питаннях. Про теплу ковдру та корм для бездомної тварини під час морозів, про українську мову у закладах, про підтримку активістів на протестах, про донацію крові, про роботу з людьми та громадами, турботу про довкілля, підтримку постраждалих від війни та багато іншого. Про негучні вчинки та вибір не мовчати.

"Відповідальна країна 4.0" – це понад 70 проєктів, які це доводять та демонструють експертні думки про те, як формується сьогодні КСВ. "Відповідальна країна" – це ренкінг, де ти, наш любий читач, мав змогу віддати свій голос за найкращі проєкти у кожній номінації та обрати переможця. І вони перед тобою.

Переможці у номінації "Проєкт для підтримки оборони"

Переможці у номінації "Корпоративний благодійний фонд"

Переможці у номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"

Переможці у номінації "Бойові бригади та бізнес"

  • HAVAS Red: Створено з військовими – не тільки для військових

Переможці у номінації "Підтримання ветеранів"

Переможці у номінації "Підтримання постраждалих від війни"

Переможці у номінації "Відповідальний бізнес та ESG"

Переможці у номінації "Інклюзія та рівність"

Переможці у номінації "Психологічна підтримка та ментальне здоров’я"

Переможці у номінації "Розвиток освіти, культури та спорту"

Переможці у номінації "Підтримка малого бізнесу та підприємців"

  • L’Oréal Україна: Програма підтримки підприємиць України від L’Oréal Paris

Переможці у номінації "Охорона довкілля"

Переможці у номінації "Інновації заради змін"

  • KSE: KSE ProfTech

Вибір редакції MMR

  • "Епіцентр": Інтерспорт – дітям Героїв
  • Благодійний фонд "Фундація Кредобанку": Сміливість бути
  • AB InBev Efes Ukraine: Випив? За кермо не сідай!
  • Activitis x УТОГ

Нагадуємо, що всіх учасників Конкурсу "Відповідальна країна 4.0" можна переглянути на лендингу проєкту.