Переможці Конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 4.0"
За останні роки український бізнес суттєво змінився. Він миттєво реагує на кризи та добре відчуває суспільство. Він реалізує разові ініціативи та впроваджує системні рішення. Благодійність часто буває його окремою функцією або відповідальність інтегрується у бізнес-модель і щоденні дії.
Сьогодні український відповідальний бізнес – це не лише про допомогу під час війни, а про здатність відчувати контекст, у якому ми живемо, і проявляти позицію у складних та чутливих питаннях. Про теплу ковдру та корм для бездомної тварини під час морозів, про українську мову у закладах, про підтримку активістів на протестах, про донацію крові, про роботу з людьми та громадами, турботу про довкілля, підтримку постраждалих від війни та багато іншого. Про негучні вчинки та вибір не мовчати.
"Відповідальна країна 4.0" – це понад 70 проєктів, які це доводять та демонструють експертні думки про те, як формується сьогодні КСВ. "Відповідальна країна" – це ренкінг, де ти, наш любий читач, мав змогу віддати свій голос за найкращі проєкти у кожній номінації та обрати переможця. І вони перед тобою.
Переможці у номінації "Проєкт для підтримки оборони"
- "Кодекс воїнів світла": буткемп з правил ведення війни
- EVA та ГО "Землячки": Місія – життя. Її захист – наш обов’язок
- TERWIN: 1000+ авто на фронт від ГЕРОЙCAR
Переможці у номінації "Корпоративний благодійний фонд"
- SOCAR: Океан Добра
- NOVUS: благодійний фонд Food for Ukraine
- Credit Agricole: програма корпоративної соціальної відповідальності "We Care!"
Переможці у номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"
- ПУМБ: Теплокровні
- "Київстар": Дитяча Надія
- UPSTARS: UPCHARITY III
- Uklon: Підсвіти ворога
- Мережа аптек "Подорожник": благодійний турнір "Янголи"
- BROCARD: Янголи поруч – коли ми самі стаємо ними одне для одного
- Ювелірний дім SOVA: Біля серця
Переможці у номінації "Бойові бригади та бізнес"
- HAVAS Red: Створено з військовими – не тільки для військових
Переможці у номінації "Підтримання ветеранів"
- 1+1 Україна: "Танці з зірками" & Superhumans Center
- Біло: ГЕРОЇ НА ХВИЛІ. БІЗНЕС У ДІЇ.
- Корпорація "Біосфера": Гігієна без барʼєрів
- YASNO: Світло для ветеранського бізнесу
Переможці у номінації "Підтримання постраждалих від війни"
Переможці у номінації "Відповідальний бізнес та ESG"
- "Аврора": Корпоративне донорство
- "Райффайзен Банк": Pet-Friendly відділення
- Kernel: "Моя громада: Разом з Кернел"
- "Аптека 9-1-1": проєкт "Формула турботи"
Переможці у номінації "Інклюзія та рівність"
- ДТЕК: Інклюзивний простір для працевлаштування ветеранів та ветеранок з інвалідністю на промислові підприємства
- METRO Україна: соціальний проєкт "Простір з можливостями"
- "Ощадбанк": проєкт "Безбар’єрність. Коректна комунікація"
Переможці у номінації "Психологічна підтримка та ментальне здоров’я"
- "Ми разом": програма психологічної підтримки співробітників EVA
- Smile x Фонд "Таблеточки": Заради посмішок найхоробріших
- Банк "Південний": допомога реабілітаційному центру для дітей Kinder Velt
- "ПриватБанк": терапевтичний сад на ВДНГ
Переможці у номінації "Розвиток освіти, культури та спорту"
- ГО "Серце Азовсталі": М86 – літопис оборони Маріуполя
- "Епіцентр": Sport Tаlk
- Kormotech x U-Hearts: Співпростір
- Henkel: Світ дослідників
- LIVE Media HUB: Діти в медіа
- COLLAR: Арена відновлення
- "ТАСКОМБАНК": системна підтримка молодіжного спорту
Переможці у номінації "Підтримка малого бізнесу та підприємців"
- L’Oréal Україна: Програма підтримки підприємиць України від L’Oréal Paris
Переможці у номінації "Охорона довкілля"
Переможці у номінації "Інновації заради змін"
- KSE: KSE ProfTech
Вибір редакції MMR
- "Епіцентр": Інтерспорт – дітям Героїв
- Благодійний фонд "Фундація Кредобанку": Сміливість бути
- AB InBev Efes Ukraine: Випив? За кермо не сідай!
- Activitis x УТОГ
Нагадуємо, що всіх учасників Конкурсу "Відповідальна країна 4.0" можна переглянути на лендингу проєкту.