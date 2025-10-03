Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
благодійність
Категорія
Новини
Дата публікації

Перша міжнародна школа Cambridge на Закарпатті: інвестиція у світовий рівень освіти

школа Cambridge на Закарпатті, книжки
Перша міжнародна школа Cambridge на Закарпатті.

В умовах війни українські громади потребують не лише базової підтримки, а й нових стратегічних рішень, що дозволяють формувати довгострокові перспективи розвитку. Усе частіше рушієм таких змін стає великий бізнес, який бере на себе частину відповідальності за якість життя у регіонах.

Саме з такої позиції на Закарпатті стартує масштабний освітній проєкт — Karpaty International School & Community Space. Ініціатором виступила компанія «Френдлі Віндтехнолоджі», єдиний в Україні виробник вітрових установок мультимегаватного класу.

Як повідомляють у Перечинській міській раді, уже найближчим часом у місті розпочнеться будівництво першої міжнародної школи для Закарпаття, де поєднають українську систему освіти з міжнародною за стандартами Cambridge. Площа закладу становитиме понад 20 тисяч квадратних метрів, а навчатися зможуть 890 учнів. Відкриття заплановане на 2026 рік.

Комплекс стане не лише школою, а й справжнім освітньо-культурним  хабом із сучасними лабораторіями, мультимедійними класами, коворкінгами, спортивною інфраструктурою та простором для громадських подій.

Фото 2 — Перша міжнародна школа Cambridge на Закарпатті: інвестиція у світовий рівень освіти

"Це перша школа такого масштабу на Закарпатті. Ми впевнені, що її відкриття створить фундамент для повернення дітей та батьків з-за кордону, оскільки вони отримають можливість обрати тут найкращу освіту. Для нас важливо створити сучасний навчальний заклад європейського зразка, який готує дітей до майбутнього", — наголошує ініціатор і меценат проєкту, співзасновник компанії "Френдлі Віндтехнолоджі" Максим Єфімов.

Будівництво школи стало можливим завдяки чіткій позиції ініціатора: бізнес, який працює у регіоні, має інвестувати у громаду. У цьому випадку — в освіту, яка формує наступне покоління, що визначатиме майбутнє країни.

Karpaty International School стане платформою, де українські учні отримуватимуть доступ до міжнародних програм: від сертифікації IGCSE до рівня A-Level. Це відкриває випускникам шлях до найкращих університетів світу: Oxford, Harvard чи MIT.

Це рішення здатне змінити соціальну динаміку регіону: дати батькам мотивацію залишатися в Україні, а тим, хто виїхав, — повертатися додому. Таким чином, бізнес не лише інвестує в освіту, а й у відновлення людського капіталу держави.

Розробкою проєкту займаються одні з найкращих фахівців: девелоперська компанія Ino. The Developer, архітектурне бюро Archimatika, концептологи, урбаністи та експерти з управління сучасними школами. Усі разом вони створюють простір, що відповідає викликам сучасності.

Фото 3 — Перша міжнародна школа Cambridge на Закарпатті: інвестиція у світовий рівень освіти

Експерти розповідають: особливий акцент зроблено на технологіях: у школі будуть інтерактивні платформи, VR/AR-інструменти для поглибленого вивчення предметів, лабораторії із природничих наук та інженерії. Це дозволить учням поєднувати академічні знання з практичними навичками, критичним мисленням і креативністю.

Для Перечинської громади школа стане новим соціальним центром і створить десятки нових робочих місць для педагогів, адміністративного та технічного персоналу. Крім цього, інвестиції у таку масштабну інфраструктуру неминуче стимулюватимуть розвиток місцевого бізнесу — від сфери послуг до житлового будівництва.

Karpaty International School & Community Space — приклад того, як приватний бізнес може виходити за рамки своєї галузі, щоб інвестувати у стратегічні ресурси держави — освіту та людський капітал.