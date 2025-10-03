Перша міжнародна школа Cambridge на Закарпатті: інвестиція у світовий рівень освіти

В умовах війни українські громади потребують не лише базової підтримки, а й нових стратегічних рішень, що дозволяють формувати довгострокові перспективи розвитку. Усе частіше рушієм таких змін стає великий бізнес, який бере на себе частину відповідальності за якість життя у регіонах. Саме з такої позиції на Закарпатті стартує масштабний освітній проєкт — Karpaty International School & Community Space. Ініціатором виступила компанія «Френдлі Віндтехнолоджі», єдиний в Україні виробник вітрових установок мультимегаватного класу.

Як повідомляють у Перечинській міській раді, уже найближчим часом у місті розпочнеться будівництво першої міжнародної школи для Закарпаття, де поєднають українську систему освіти з міжнародною за стандартами Cambridge. Площа закладу становитиме понад 20 тисяч квадратних метрів, а навчатися зможуть 890 учнів. Відкриття заплановане на 2026 рік.

Комплекс стане не лише школою, а й справжнім освітньо-культурним хабом із сучасними лабораторіями, мультимедійними класами, коворкінгами, спортивною інфраструктурою та простором для громадських подій.

"Це перша школа такого масштабу на Закарпатті. Ми впевнені, що її відкриття створить фундамент для повернення дітей та батьків з-за кордону, оскільки вони отримають можливість обрати тут найкращу освіту. Для нас важливо створити сучасний навчальний заклад європейського зразка, який готує дітей до майбутнього", — наголошує ініціатор і меценат проєкту, співзасновник компанії "Френдлі Віндтехнолоджі" Максим Єфімов.

Будівництво школи стало можливим завдяки чіткій позиції ініціатора: бізнес, який працює у регіоні, має інвестувати у громаду. У цьому випадку — в освіту, яка формує наступне покоління, що визначатиме майбутнє країни.

Karpaty International School стане платформою, де українські учні отримуватимуть доступ до міжнародних програм: від сертифікації IGCSE до рівня A-Level. Це відкриває випускникам шлях до найкращих університетів світу: Oxford, Harvard чи MIT.

Це рішення здатне змінити соціальну динаміку регіону: дати батькам мотивацію залишатися в Україні, а тим, хто виїхав, — повертатися додому. Таким чином, бізнес не лише інвестує в освіту, а й у відновлення людського капіталу держави.

Розробкою проєкту займаються одні з найкращих фахівців: девелоперська компанія Ino. The Developer, архітектурне бюро Archimatika, концептологи, урбаністи та експерти з управління сучасними школами. Усі разом вони створюють простір, що відповідає викликам сучасності.

Експерти розповідають: особливий акцент зроблено на технологіях: у школі будуть інтерактивні платформи, VR/AR-інструменти для поглибленого вивчення предметів, лабораторії із природничих наук та інженерії. Це дозволить учням поєднувати академічні знання з практичними навичками, критичним мисленням і креативністю.

Для Перечинської громади школа стане новим соціальним центром і створить десятки нових робочих місць для педагогів, адміністративного та технічного персоналу. Крім цього, інвестиції у таку масштабну інфраструктуру неминуче стимулюватимуть розвиток місцевого бізнесу — від сфери послуг до житлового будівництва.

Karpaty International School & Community Space — приклад того, як приватний бізнес може виходити за рамки своєї галузі, щоб інвестувати у стратегічні ресурси держави — освіту та людський капітал.