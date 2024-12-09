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Перший в світі бій морських дронів СБУ з авіацією РФ: Україна перемагає у битві за море – експерт
Перший в світі бій морських дронів з літаками і вертольотами продемонстрував, що СБУ перемагає ворога у битві за Чорне море. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи свіжі кадри ураження російських вертольотів морськими дронами Служби.
Експерт наголошує, що вперше в світі морські дрони уразили літаки та вертольоти. "Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. Українська розробка випередила свій час – методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Певен, що після ураженням вертольотів та літаків, уваги до морських дронів у світі буде ще більше. Адже вони повністю змінили хід війни на Чорному морі: тепер спокійно не можуть себе почувати не тільки російські кораблі, але і повітряні сили. При цьому морські дрони в сотні разів дешевше кораблів і вертольотів росіян", - акцентує екс-нардеп.
Політолог підкреслює, що, крім вертольотів і літаків, була уражена баржа, яка везла обладнання для ремонту Кримського мосту. "Росіяни досі не можуть повністю відремонтувати міст після ударів Служби. Тепер ремонт, завдяки новому удару, затягнеться ще більше", - вважає Черненко.
"Не раз зустрічав у ворожих тг-каналах заяви, що росіяни, мовляв, вже адаптувались до морських дронів СБУ. Але команда Малюка (голови СБУ Василя Малюка - ред.) весь час модернізує свою зброю. Як тільки росіяни вважають, що найгірше позаду, їх нищать новим вдосконаленням зброї. На сьогодні Sea Baby - це вже не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї, як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. А тепер і вражати вертольоти та літаки ворога", - резюмує експерт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч з 5 на 6 грудня пройшов перший у світі бій морських дронів та повітряних сил: група морських дронів СБУ Sea Babу вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Російська техніка була уражена. На бортах є вбиті та поранені, а самі вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.