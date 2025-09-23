Підсобні робітники, водії та продавці: які професії найчастіше пропонують роботодавці в Україні

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала понад 309 тисяч вакансій, завдяки чому роботу отримали 238 тисяч українців. Найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників, водіїв автотранспорту, продавців та кухарів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної служби зайнятості.

Які професії користуються найбільшим попитом

Найбільший попит серед роботодавців мають підсобні робітники — з початку року на них надійшло понад 15 тисяч запитів. Це працівники, які виконують допоміжні завдання на виробництві, будівництві чи складах: транспортують вантажі, прибирають і сортують матеріали. Спеціальної підготовки така робота не потребує. Водночас бажаючих працювати підсобними робітниками більше, ніж пропозицій — у резюме таку професію зазначили понад 18 тисяч осіб.

На другому місці — водії автотранспорту. Роботодавці шукали понад 13 тисяч таких спеціалістів, тоді як самих претендентів було трохи більше ніж 10,6 тисячі.

Третю позицію посідають продавці продовольчих товарів. Для них роботодавці відкрили понад 13 тисяч вакансій, але охочих працювати у цій сфері виявилося майже 20 тисяч.

Популярною залишається й професія продавця-консультанта. Таких спеціалістів шукали понад 9 тисяч разів, але шукачів роботи в цій сфері було ще більше — близько 11 тисяч.

Замикають п’ятірку найзатребуваніших кухарі: для них запропонували майже 8,7 тисячі вакансій, тоді як кількість кандидатів сягнула близько 12 тисяч.

На шостому місці за кількістю пропозицій — прибиральники службових приміщень. Від початку року роботодавці відкрили майже 8 тисяч таких вакансій, тоді як охочих працювати у цій сфері виявилося 10,5 тисячі.

Сьома позиція належить бухгалтерам. Для них роботодавці запропонували близько 6,7 тисячі робочих місць, але кандидатів було більше — майже 9 тисяч.

Восьме місце посіли вчителі закладів загальної середньої освіти — початкових шкіл, гімназій і ліцеїв. На такі посади надійшло 4,7 тисячі запитів від роботодавців, а претендентів виявилося понад 7 тисяч.

Дев’ятою за популярністю стала професія швачки. Так, роботодавці шукали 4,6 тисячі працівників, тоді як кількість кандидатів була меншою — лише 3,9 тисячі.

Десятку найзатребуваніших професій замикає медична сестра (або медичний брат). Відкрито майже 4,5 тисячі вакансій, а охочих працювати у цій сфері виявилося більше — близько 6,7 тисячі.

Нагадаємо, вже 763 українки долучилися до державної програми, яка відкриває двері до професій, традиційно вважалися чоловічими. Найчастіше українки обирають фах верстатниці та операторки котельні.