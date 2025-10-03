Підсумки Access2Finance 2025: міжнародна експертиза та українські рішення формують нову фінансову стійкість МСБ

30 вересня в Unit.City Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній вп’яте провела конференцію Access2Finance, яка традиційно стала ключовою платформою для пошуку ефективних інструментів фінансування малого та середнього бізнесу.

"Для нас важливо не лише обговорювати виклики, а й впроваджувати практичні рішення, які допомагають МСБ отримувати фінансування та спрощують ключові процеси, що стимулюють відновлення економіки та зростання українського бізнесу", – зазначив Ростислав Дюк, Голова правління УАФІК.

Міжнародний вимір: глобальна експертиза та партнерство

Конференція вже традиційно відбулась за участі міжнародних представників, які озвучили свої програми фінансової та інституційної допомоги. Серед ключових гостей заходу були Søren Møller, Керівник офісу Київського імпакт-фонду Данії, Вольфганг Бюкер, Керівник відділу розвитку фінансового сектору GIZ, Катерина Андрющенко – Governance Advisor Recovery Energy Growth team, British Embassy Kyiv.

Вони поділилися прикладами міжнародних інструментів для підтримки українських МСБ, наголосивши на важливості довгострокового партнерства та доступу до глобальних фінансових ринків.

Олена Волошина, Керівниця діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, доповіла: "IFC орієнтується на ті сектори, які потребує українська економіка, які здатні дати максимальний ефект від нашої роботи. Це - традиційні галузі, зокрема сільське господарство, а також відновлювана енергетика, транспорт та логістика, виробництво будівельних матеріалів – сфери, які стануть ключовими під час відновлення економіки. Ми також не забуваємо про IT-сектор і банківську галузь. Разом зі Світовим банком розпочали роботу над складним сегментом – будівництвом житла, який в Україні функціонує інакше, ніж у світі".

Завдяки співпраці із міжнарожними організаціями українські підприємці отримують доступ до нових ресурсів, технологій та експертного досвіду, що сприяє стабільному зростанню та відновленню економіки. Присутні міжнародні фахівці вкотре високо оцінили подію, відзначивши її практичну користь для розвитку українського бізнесу та зміцнення фінансової стійкості МСБ.

Ветеранський бізнес – новий голос у підприємництві

Особливе місце на конференції зайняв блок, присвячений підприємництву ветеранів. Учасники обговорили роль нової хвилі підприємців, які після служби прагнуть створювати власні бізнеси та інтегруватися в економічне життя країни.

До дискусії долучилися Сергій Позняк, Голова Правління Асоціації підприємців-ветеранів АТО, та Анатолій Остапенко, Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради України.

Експерти обговорили виклики та бар’єри ветеранського бізнесу, а також презентували інструменти, які дозволяють започаткувати власну справу на рівних умовах із іншими підприємцями.

Сергій Позняк підкріпив свої тези власним досвідом: "На війну пішов великий відсоток власників бізнесу, зокрема представники приватного сектору та банківської сфери. Як сказав мій друг, який зараз нас захищає: "Коли ти повернешся, ми знову, незалежно від того, в якому стані буде твій бізнес і в якому стані будуть твої ноги, руки чи голова, зробимо так, що ти станеш на те місце, з якого тебе взяли".

Під час конференції Access2Finance 2025 відбулося підписання договору фінансування ветеранського бізнесу за підтримки перших ветеранських облігацій. Меморандум став успішним прикладом практичного застосування відповідного інструменту. Підписання угоди є переконливим свідченням того, що Access2Finance 2025 - не лише дискусійний майданчик, а й простір для реальних дій.

Банківський сектор – драйвер фінансових можливостей

Одним із центральних акцентів Access2Finance 2025 стала підтримка малого та середнього бізнесу через сервіси провідних банків. Учасники обговорили як фінансові установи адаптують продукти під потреби підприємців, впроваджують цифрові сервіси та роблять процеси більш зручними й прозорими. Значна увага була приділена підвищенню рівня прозорості, покращенню клієнтського досвіду, автоматизації рутинних процесів і скороченню часу на прийняття рішень.

До дискусій приєдналися Андрій Кашперук (UKRSIBBANK), Євген Заіграєв (Приватбанк), Ігор Тихонов (КредітВест Банк), Євген Шуліка (АСВІО Банк), Павло Притико (ПУМБ), Юрій Войчак (Ощадбанк), Андрій Грігель (Радабанк) тощо.

Павло Притико, керівник департаменту по роботі з середніми корпоративними клієнтами ПУМБ, підкреслив: “Ми постійно приділяємо увагу UX: чуємо від клієнтів як змінюються вони та їхні потреби, - і, відповідно, адаптуємо наші підходи. Для ПУМБ - це системна робота, спрямована на покращення і полегшення процесів, які економлять час і ресурси наших клієнтів”.

Конференція Access2Finance 2025 підтвердила тезу: доступ до фінансів та обмін досвідом із міжнародними партнерами здатні не просто підтримувати бізнес, а створювати цілі екосистеми, де українські МСБ отримують реальні шанси для росту та зміцнення своєї фінансової стійкості.