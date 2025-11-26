Підсумки бізнес-бранчу "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України"

19 листопада в Києві відбувся бізнес-бранч "Бізнес. Інвестиції. Лідерство. Майбутнє України" – подія, що зібрала підприємців, інвесторів, топменеджерів та експертів, аби поговорити про економіку України 2030 року та роль відповідального бізнесу в її формуванні.

Ведуча Марія Скиба підкреслила: сучасний бізнес – це не лише про прибуток, а про культуру відповідальності та партнерства. Співзасновники "Першого Бізнесового" Юрій Атанов та Вікторія Штейнберг наголосили, що саме бізнес-спільнота щодня створює економіку майбутнього, а сила партнерств і лідерства стає ключовою в умовах турбулентності.

Лояльність як інвестиція

Любов Підгорна (співзасновниця ТОВ МСП, ТМ Finest) говорила про лояльність як стратегічний актив компанії. Подарунки, увага до деталей та естетика – це не "приємні дрібниці", а інструменти, що підсилюють довіру та корпоративну культуру.

Подарунки, уважність до деталей і естетика – це не просто приємні жести, а дієві інструменти формування корпоративної культури, довіри та лідерства в команді.

Ключові тенденції ринку:

стрімке зростання попиту на welcome-набори та персоналізовані подарунки для співробітників і партнерів;

підхід "подяки на виході" – коли компанія дарує подарунок навіть працівнику, який звільняється, підкреслюючи повагу та цінність людини;

формування сталої подарункової культури, яка вже перетворюється на ринковий тренд.

Користувач як джерело рішень

Денис Солянков (Head of Product Design, Liga Zakon) поділився досвідом, як будувати продукти, спираючись на реальні потреби користувачів. Продуктова команда свідомо ініціює діалог, а скарги користувачів перетворює на карту слабких місць сервісу. Серед інсайтів – специфічні запити бухгалтерів, на які не відповідає ані Google, ані базові AI-інструменти, але може відповісти експертна система на основі глибокої аналітики. Прототипи допомагають виявити "сліпі зони" інтерфейсу – моменти, коли користувач губиться і не досягає цілі.

Батьківство як стратегічна інвестиція

Лілія Олійник (TM ilive, ГО "Живу в гармонії", "Жінки України") розкрила тему батьківства як інвестиції в людський капітал. Її меседж: найбільший вклад у майбутнє – це вклад у дітей, не лише власних. Саме через виховання, цінності та щоденну взаємодію формується покоління майбутніх лідерів і сила нації.

Україна 2030: економіка, інвестиції, відповідальність

У фокусі події була панельна дискусія "Україна 2030: стратегічне бачення бізнесу" за модерації Надії Шуляк.

Учасники:

Валентина Сахно (KSE Business School) – про те, що без якісної бізнес-освіти, підготовки лідерів та розвитку компетенцій неможливо побудувати конкурентну економіку майбутнього.

Борис Шестопалов (HD-group, GFS Group) – про те, що в умовах дотаційної та частково військової економіки бізнес неминуче має співпрацювати з державою, а прозорі правила такої взаємодії забезпечує цифровізація. Він акцентував на потенціалі харчової переробки та експорту й необхідності довгих інвестиційних циклів за участі держави, бізнесу та науки.

Ольга Романова (AB InBev Efes Ukraine) – про важливість платформ, де бізнес, влада та громадський сектор можуть відверто обмінюватися думками та підтримувати одне одного.

Андрій Длігач (Advanter Group / Board) –наголосив, що майбутнє економіки України залежить від переходу від сировинної моделі до економіки, побудованої на людському капіталі, інноваціях та підприємництві.

Made in Ukraine на глобальному ринку

Ірина Зеленіна (Центр підтримки експорту, Український HoReCa кластер, Український експортний альянс) наголосила, що український експорт не зупинявся навіть під час війни, а внутрішній ринок звужується – отже, вихід за кордон стає необхідністю. Кожна компанія, що працює на зовнішніх ринках, є амбасадором України, а якість, надійність та конкурентоздатність продукту формують довіру до країни. Її три ключові поради бізнесу:

Стратегічно планувати вихід на ринки. Виконати "домашню роботу" – сертифікація, адаптація продукту, якісна комунікація. Доводити надійність дією – дотриманням строків, обсягів та домовленостей.

Трансформація ринку праці: як змінюється роль жінок та які тренди домінують

Катерина Тюря (HRD ресторанів Veranda on the River / Fenix) зосередилася на ключових викликах ринку праці та посиленні ролі жінок у сучасному лідерстві

Головний меседж: люди – це стратегічний капітал бізнесу, а соціальна відповідальність і підтримка стають частиною корпоративної ДНК.

Основні тези:

Через міграцію, мобілізацію та демографічний спад Україна втратила значну частину працездатного населення – це створило дефіцит кадрів.

Жінки стали домінуючою силою на ринку праці: 62% нових пошукачів – саме вони.

Все більше жінок опановують професії в індустріях, де раніше переважали чоловіки – логістика, виробництво, енергетика, будівництво.

Гнучкий графік, дистанційна робота та безпечні умови – критично важливі інструменти для залучення фахівців.

Благодійність, взаємопідтримка та соціальна участь команди стають новими стандартами корпоративної культури.

Катерина підкреслила: "Коли кожен у команді долучається до добрих справ – це формує спільну відповідальність і правильні сенси всередині компанії."

Цифрова екосистема для ефективного маркетингу

Роман Пересунько (співзасновник Primax.Digital) представив технологічну платформу Primax як інструмент, що допомагає бізнесам автоматизувати маркетинг, підвищувати ефективність рекламних бюджетів та масштабуватися без хаосу.

"68% інновацій, пов’язаних зі штучним інтелектом, не окуповуються. Це свідчить про те, що бізнеси заходять у хвилю AI-хайпу, не розуміючи, що саме хочуть отримати. Тому будь-яке впровадження має починатися не з технології, а з відповідей на питання: яку проблему ми хочемо вирішити та яку цінність створити".

Натхненну атмосферу заходу доповнив музичний виступ Юлії Ярошенко, фронтвумен гурту KAROOKA.

Бізнес-бранч став майданчиком, де зустрілися лояльність і лідерство, експорт і цифровізація, інновації та людський капітал. Його спільна мета – формувати культуру відповідального підприємництва, посилювати економічну стійкість та разом шукати рішення для України 2030.