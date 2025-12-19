- Тип
Підсумки Премії HR-бренд Україна 2025 СПРАВЖНІ: про людей, бізнес і майбутнє ринку праці
10 грудня 2025 року в КВЦ "Парковий" відбулась масштабна, вражаюча подія року для всієї HR-спільноти України – конференція та церемонія нагородження СПРАВЖНІ Премії HR бренд Україна.
Організатор – Eclectic Talents Group.
СEO та HR зібрались у самому серці столиці, щоб обговорити трансформації ринку праці, роль бізнесу та держави у відповідь на демографічні виклики; спікери ділились досвідом про те, як людиноцентричні стратегії, лідерство, культура й технології формують стійкість компаній у складні часи.
У фокусі дискусій конференції Премії HR-бренд СПРАВЖНІ – людиноцентричний підхід, інклюзія, продуктивність команд і практичні інструменти, які допомагають бізнесу переходити від стратегій до вимірюваних результатів.
Після конференції відбулась урочиста церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд. Цього року за звання найкращих боролися 50 провідних українських та міжнародних компаній, які представили понад 70 унікальних HR-проєктів. Переможців у номінаціях Премії обирав професійний склад журі, а достовірність та неупередженість результатів оцінювання гарантував незалежний експерт з підрахунку голосів PwC.
Цьогоріч Премія HR-бренд вирізняється не лише масштабом, а й різноманітністю учасників. Особливість цього сезону Премії HR-бренд – компанії середнього бізнесу подавали активно свої проєкти, висвітлюючи як корпоративна культура та практика турботи про своїх працівників допомагають бізнесу утримувати людей і підвищувати їх залученість.
"Цьогорічна Премія HR-бренд СПРАВЖНІ дуже чітко показала: український HR увійшов у фазу зрілості та реального впливу. Проєкти переможців і номінантів – це вже не про окремі ініціативи, а про системні рішення: підтримку людей і продуктивності в умовах війни, розвиток стійких команд, розбудову культури інклюзивності, навчання як стратегічну інвестицію, використання технологій та AI з фокусом на ефективність та посилення людини. Особливо важливою стала тема створення умов для повернення ветеранів і ветеранок до роботи – з урахуванням їхнього досвіду, потреб і потенціалу. Ми бачимо потужний поступ бізнесів у цьому напрямку. HR впевнено посилює свій вплив і виступає стратегічним партнером бізнесу, впливаючи на культуру, продуктивність і довгострокову стійкість компаній. Саме такі підходи формують нову культуру роботи в Україні", – зазначає Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна.
Компанії дедалі охочіше подають свої кейси у Премію, і це яскравий маркер того, що бізнеси прагнуть ділитися практиками.
Михайло Колісник, Голова Журі Премії HR-бренд 2025, професор фінансів KSE, Президент CFO Club Ukraine зазначає: "Вражає рівень проєктів-номінантів Премії. Український HR давно перестав бути "операційною підтримкою". Це стратегічна функція, яка формує конкурентну перевагу, культуру, імідж, здатність бізнесу переживати турбулентність. Проєкти, які ми переглянули, – це міні-стратегії виживання, розвитку і трансформації".
Вітаємо переможців, які своїми досягненнями надихають, формують нові стандарти роботи та роблять вагомий внесок у розвиток HR-культури в Україні!
ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД УКРАЇНА 2025
(компанії названі в алфавітному порядку без присудження місць)
Гран-прі (абсолютний переможець за найбільшою кількістю балів від журі) EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"
Номінація
"Вибір Журі"
Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"
Номінація "Кращий проєкт із залучення талановитої молоді"
- Farmak – проєкт "Не чекати на спеціалістів, а формувати їх: як Farmak сприяє підготовці молоді"
- Інтерпайп – проєкт "Екосистема технічної освіти"
- Metinvest – проєкт "STEEL FORCE Young Leaders Program"
Номінація "Держава як роботодавець" (підтримана титульним партнером Група Нафтогаз)
- ДП "ДІЯ" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих"
Номінація "Wellbeing проєкт року" (підтримана страховим партнером INGO)
- EPAM – проєкт "EPAM Be Well Lab: Програма розвитку культури турботи про себе"
- Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття"
Номінація "Соціальні та благодійні проєкти року"
- Pethouse – проєкт "Допомога тваринам: відповідальність, що об’єднує"
- Upstars – проєкт "UPCHARITY"
Номінація "Культурний код компанії" (підтримана головним HR-партнером Smart Solutions)
- ДТЕК – проєкт "Код Енергії. Люди ДТЕК"
- МХП – проєкт "Ділософія – цінності, доведені діями"
- Fozzy Group & Сільпо – проєкт "Перевершницькі компетенції"
Номінація "Diversity & Inclusion" (підтримана генеральним партнером OLX Робота)
- appflame – проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"
- ПУМБ – проєкт "Розбудова інклюзивності в ПУМБ"
Номінація "Комунікації як запорука сталості бізнесу"
- Sense Bank – "ВІДКРИТІСТЬ МАЄ СЕНС"
Номінація "Краща програма з розвитку лідерів" (підтримана партнером бізнес-школою МІМ)
- Банк "Південний" – проєкт "Ефективний лідер"
Номінація "HR-маркетинг в дії" (підтримана Employer Branding Community)
- Uklon – проєкт "Uklon Inside: новий формат Talent Marketing"
- UKRNAFTA – проєкт "UKRNAFTA Influencers: будь частиною більшого"
Номінація "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників" (підтримана партнером з аутсорсингу персоналу Fillin)
- COMFY – проєкт "Корпоративний Університет COMFY.FEED"
- ОККО – проєкт "ОККОсмічні можливості для навчання та розвитку"
Номінація "Нестандартний рекрутинг"
- Сільпо – проєкт "Поза межами стереотипів: шлях до ефективності"
Номінація "Digital HR" (підтримана експертним партнером SharksCode)
- EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"
Номінація "Human to Human Strategy"
- Банк "Південний" – проєкт "Кожен день має значення: стратегія досвіду співробітника – у кожній взаємодії", у категорії великого бізнесу
- Moneyveo – проєкт "Moneyveo – твоє місце сили"
- ГК "ВБА" – проєкт "Людський капітал 360°: екосистема залученості та турботи ВБА", в категорії "Середній та малий бізнес".
Номінація "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" (підтримана генеральним медіа партнером Starlight Media)
- ДТЕК – проєкт "ПроВетеран"
- Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"
Спеціальні номінації та відзнаки
Номінація "Сині комірці: найкраща стратегія залучення та утримання" від партнера Sun One
- Аscania FMCG – проєкт "Синергія в дії: люди – серце Асканії FMCG"
Номінація "Бізнес рівних можливостей" від генерального партнера OLX Робота
- appflame – проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"
Спеціальна відзнака від організаційного комітету Премії HR-бренд
- За взірцевий приклад системного комплексного навчання для забезпечення agile-трансформації банку – UKRSIBBANK, проєкт "Розвиток DDA (data digital agile) навичок в банку"
- За внесок у розвиток загальноукраїнських ветеранських спільнот – Ciklum, проєкт "Ветерани. Початок нового шляху"
- За комплексну системну роботу з молоддю – Arterium, проєкт "З досвідом у майбутнє"
- За об'єднання цивільних і військових жінок спільним досвідом, за потужну благодійну складову – проєкт "Гастросенси", ГО "Освітній центр Перспектива".
Партнерські нагороди компаніям-переможцям:
- Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття" від страхового партнера INGO у номінації "Wellbeing проєкт року".
- ДП "Дія" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих" від титульного партнера Група Нафтогаз у номінації "Держава як роботодавець"
- Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп" від генерального медіа партнера Starlight Media у номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя".
- Carlsberg Ukraine – проєкт "Автоматизована система онбордінгу Welcome Way – простий і зрозумілий шлях адаптації для новачків" від партнера SharksCode у номінації "Digital HR" .
- FOZZY GROUP – проєкт "Спіймай свою Велику Рибу" від партнера Fillin Ukraine у номінації "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників".
- НІБУЛОН – проєкт "Сила змін: від стабільності до стійкості та сталості" від головного HR-партнера Smart Solutions у номінації "Культурний код компанії".
- Райффайзен Банк – проєкт "Лідер всередині кожного" від освітнього партнера Бізнес-школи MIM у номінації "Краща програма з розвитку лідерів" .
- "Аптека 9-1-1" – проєкт "WIN&WIN 9-1-1: Мотивація в дії" від Employer Branding Community у номінації "HR-маркетинг в дії".
Персональні номінації
- CEO року – Сергій Черненко, ПУМБ
- HRD року – Наталія Колядко, ЕPАМ Ukraine
- Спеціальна відзнака від HRD Club та Премії HR-бренд "HR-лідер бізнес-сінергії" – Руслана Харченко, HRD ROZETKA
"Вже вдруге OLX Робота виступає генеральним партнером Премії HR-бренд. Для нас важливо підтримувати HR-практики, які формують та розвивають ринок праці в Україні. Тому цього року ми запровадили спецномінацію "Бізнес рівних можливостей". Вона особливо актуальна сьогодні, адже все більше компаній створюють сильні кейси з інклюзії, поваги до різноманіття та побудови справді відкритого робочого середовища. Це дуже цінно і дає відчуття, що ринок праці розвивається у правильному напрямку", – ділиться Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.
Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України", титульного партнера Премії зазначає: "Україна потребує рішень, які повертають людей у роботу: доступні садки, школи, можливості для навчання та підтримка жінок. Це формує майбутнє ринку праці. Саме про це ми говорили на Премії HR-бренд Україна 2025. Один із найбільш нереалізованих потенціалів сьогодні – серед жінок. І завдання держави та бізнесу – створити умови, які дозволять цей потенціал використати.
Для нашої команди ця Премія має особисту історію. Торік Нафтогаз отримав відзнаку за програму "Повернення", яка допомагала ветеранам інтегруватися в роботу. Цього року ми були вже серед тих, хто вручав нагороди. Будуємо ринок праці, у центрі якого люди та можливості для них".
Марина Зварич, директорка департаменту страхування особистих видів СК ІНГО, про проєкти, представлені на здобуття Премії HR-бренд:
"У цьому році ми побачили на Премії багато проєктів, у яких поєднуються продуманість, практичність та реальна турбота про людей. Це сильна характеристика українських компаній, і вона стабільно простежується з року в рік. Тому назва "СПРАВЖНІ" дуже точно передає атмосферу події та людей, які стоять за поданими кейсами.
Для ІНГО участь у премії – це спосіб підтримати компанії, які продовжують розвивати свої команди навіть у складних умовах. Ми бачимо, як бізнес формує політики, де добробут людей посідає значуще місце. І для нас важливо, що українські компанії успішно інтегрують у свої HR-практики програми підтримки здоров’я та безпеки, зокрема й медичне страхування".
Премія HR-бренд – наймасштабніший шеринг знань в галузі управління людським капіталом в Україні.
Місія Премії: підвищувати стандарти в роботі з людьми та сприяти розвитку HR-галузі через розповсюдження кращих практик та інноваційних рішень.
Висловлюємо подяку партнерам за підтримку Премії HR-бренд Україна:
- Генеральний партнер – OLX Робота
- Генеральний медіа-партнер – Starlight Media
- Титульний партнер – Група Нафтогаз
- Головний HR-партнер – Smart Solutions
- Партнер – SUN ONE
- Офіційний страховий партнер – INGO
- Експертний партнер – SharksCode
- Партнер – Оператор ГТС України
- Партнер – Digital Data Consulting
- Партнер із аутсорсингу персоналу – Fillin
- Благодійний партнер – БФ "Благомай"
- Партнер з безпеки – Sheriff
- Івент-партнер – Arena CS
- Бізнес-Партнер – CEO Club
- Wellness партнер – Shambala Wellness Club
- Водний партнер – Моршинська
- Партнер – Vitmark
- Партнер – український бренд веганської косметики to be
- Книжковий партнер – BOOKCHEF
- Чайний партнер – Dilmah
- Кавовий партнер – Lavazza
- Фруктовий партнер – Мандаринки
- Партнер заходу – Jack Daniel's
- Винний партнер – Вина Світу
Незалежний експерт з підрахунку голосів – PwC
Інформаційні партнери: ICTV, ЕВА, Hurma, EBC, kmbs, Бізнес-школа МІМ, Board, HRD Club, delo.ua, dsnews, Womo, Happy Monday, ua.news, ТиКиїв, Live Media HUB.