Підсумки Премії HR-бренд Україна 2025 СПРАВЖНІ: про людей, бізнес і майбутнє ринку праці

10 грудня 2025 року в КВЦ "Парковий" відбулась масштабна, вражаюча подія року для всієї HR-спільноти України – конференція та церемонія нагородження СПРАВЖНІ Премії HR бренд Україна.

Організатор – Eclectic Talents Group.

СEO та HR зібрались у самому серці столиці, щоб обговорити трансформації ринку праці, роль бізнесу та держави у відповідь на демографічні виклики; спікери ділились досвідом про те, як людиноцентричні стратегії, лідерство, культура й технології формують стійкість компаній у складні часи.

У фокусі дискусій конференції Премії HR-бренд СПРАВЖНІ – людиноцентричний підхід, інклюзія, продуктивність команд і практичні інструменти, які допомагають бізнесу переходити від стратегій до вимірюваних результатів.

Після конференції відбулась урочиста церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд. Цього року за звання найкращих боролися 50 провідних українських та міжнародних компаній, які представили понад 70 унікальних HR-проєктів. Переможців у номінаціях Премії обирав професійний склад журі, а достовірність та неупередженість результатів оцінювання гарантував незалежний експерт з підрахунку голосів PwC.

Цьогоріч Премія HR-бренд вирізняється не лише масштабом, а й різноманітністю учасників. Особливість цього сезону Премії HR-бренд – компанії середнього бізнесу подавали активно свої проєкти, висвітлюючи як корпоративна культура та практика турботи про своїх працівників допомагають бізнесу утримувати людей і підвищувати їх залученість. 

"Цьогорічна Премія HR-бренд СПРАВЖНІ дуже чітко показала: український HR увійшов у фазу зрілості та реального впливу. Проєкти переможців і номінантів – це вже не про окремі ініціативи, а про системні рішення: підтримку людей і продуктивності в умовах війни, розвиток стійких команд, розбудову культури  інклюзивності, навчання як стратегічну інвестицію, використання технологій та AI з фокусом на ефективність та посилення людини. Особливо важливою стала тема створення  умов для повернення ветеранів і ветеранок до роботи – з урахуванням їхнього досвіду, потреб і потенціалу. Ми бачимо потужний поступ бізнесів у цьому напрямку. HR впевнено посилює свій вплив і виступає стратегічним партнером бізнесу, впливаючи на культуру, продуктивність і довгострокову стійкість компаній. Саме такі підходи формують нову культуру роботи в Україні", – зазначає Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна.

Компанії дедалі охочіше подають свої кейси у Премію, і це яскравий маркер того, що бізнеси прагнуть ділитися практиками.

Михайло Колісник, Голова Журі Премії HR-бренд 2025, професор фінансів KSE, Президент CFO Club Ukraine зазначає: "Вражає рівень проєктів-номінантів Премії. Український HR давно перестав бути "операційною підтримкою". Це стратегічна функція, яка формує конкурентну перевагу, культуру, імідж, здатність бізнесу переживати турбулентність. Проєкти, які ми переглянули, – це міні-стратегії  виживання, розвитку і трансформації".

Вітаємо переможців, які своїми досягненнями надихають, формують нові стандарти роботи та роблять вагомий внесок у розвиток HR-культури в Україні!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД УКРАЇНА 2025  
(компанії названі в алфавітному порядку без присудження місць)

Гран-прі (абсолютний переможець за найбільшою кількістю балів від журі) EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"

Номінація "Вибір Журі"
 Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"

Номінація "Кращий проєкт із залучення талановитої молоді"

  • Farmak – проєкт "Не чекати на спеціалістів, а формувати їх: як Farmak сприяє підготовці молоді"
  • Інтерпайп – проєкт "Екосистема технічної освіти"
  • Metinvest – проєкт "STEEL FORCE Young Leaders Program"

Номінація "Держава як роботодавець" (підтримана титульним партнером Група Нафтогаз)

  • ДП "ДІЯ" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих"

Номінація "Wellbeing проєкт року" (підтримана страховим партнером INGO)

  • EPAM – проєкт "EPAM Be Well Lab: Програма розвитку культури турботи про себе"
  • Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття"

Номінація "Соціальні та благодійні проєкти року"

  • Pethouse – проєкт "Допомога тваринам: відповідальність, що об’єднує"
  • Upstars – проєкт "UPCHARITY"

Номінація "Культурний код компанії" (підтримана головним HR-партнером Smart Solutions)

  • ДТЕК – проєкт "Код Енергії. Люди ДТЕК"
  • МХП – проєкт "Ділософія – цінності, доведені діями"
  • Fozzy Group & Сільпо – проєкт "Перевершницькі компетенції"  

Номінація "Diversity & Inclusion" (підтримана генеральним партнером OLX Робота)

  • appflame –  проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"
  • ПУМБ – проєкт "Розбудова інклюзивності в ПУМБ"

Номінація "Комунікації як запорука сталості бізнесу"

  • Sense Bank – "ВІДКРИТІСТЬ МАЄ СЕНС"

Номінація "Краща програма з розвитку лідерів" (підтримана партнером бізнес-школою МІМ)

  • Банк "Південний" –  проєкт "Ефективний лідер"

Номінація "HR-маркетинг в дії" (підтримана Employer Branding Community)

  • Uklon – проєкт "Uklon Inside: новий формат Talent Marketing"
  • UKRNAFTA –  проєкт "UKRNAFTA Influencers: будь частиною більшого"

Номінація "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників" (підтримана партнером з аутсорсингу персоналу Fillin)

  • COMFY –  проєкт "Корпоративний Університет COMFY.FEED"
  • ОККО –  проєкт "ОККОсмічні можливості для навчання та розвитку"

Номінація "Нестандартний рекрутинг"

  • Сільпо –  проєкт "Поза межами стереотипів: шлях до ефективності"

Номінація "Digital HR" (підтримана експертним партнером SharksCode)

  • EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"

Номінація "Human to Human Strategy"

  • Банк "Південний" – проєкт "Кожен день має значення: стратегія досвіду співробітника – у кожній взаємодії", у категорії великого бізнесу
  • Moneyveo –  проєкт "Moneyveo – твоє місце сили"
  • ГК "ВБА" – проєкт "Людський капітал 360°: екосистема залученості та турботи ВБА", в категорії "Середній та малий бізнес".

Номінація "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" (підтримана генеральним медіа партнером Starlight Media)

  • ДТЕК – проєкт "ПроВетеран"
  • Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"

Спеціальні номінації та відзнаки

Номінація "Сині комірці: найкраща стратегія залучення та утримання" від партнера Sun One 

  • Аscania FMCG – проєкт "Синергія в дії: люди – серце Асканії FMCG" 

Номінація "Бізнес рівних можливостей" від генерального партнера OLX Робота

  • appflame – проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"

Спеціальна відзнака від організаційного комітету Премії HR-бренд

  • За взірцевий приклад системного комплексного навчання для забезпечення agile-трансформації банку – UKRSIBBANK, проєкт "Розвиток DDA (data digital agile) навичок в банку"
  • За внесок у розвиток загальноукраїнських ветеранських спільнот – Ciklum, проєкт "Ветерани. Початок нового шляху" 
  • За комплексну системну роботу з молоддю – Arterium, проєкт "З досвідом у майбутнє"
  • За об'єднання цивільних і військових жінок спільним досвідом, за потужну благодійну складову – проєкт "Гастросенси", ГО "Освітній центр Перспектива".

Партнерські нагороди компаніям-переможцям:

  • Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття" від страхового партнера INGO у номінації "Wellbeing проєкт року"
  • ДП "Дія" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих" від титульного партнера Група Нафтогаз у номінації "Держава як роботодавець"
  • Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп" від генерального медіа партнера Starlight Media у номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя"
  • Carlsberg Ukraine – проєкт "Автоматизована система онбордінгу Welcome Way – простий і зрозумілий шлях адаптації для новачків" від партнера SharksCode у номінації "Digital HR" 
  • FOZZY GROUP – проєкт "Спіймай свою Велику Рибу" від партнера Fillin Ukraine у номінації "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників".
  • НІБУЛОН – проєкт "Сила змін: від стабільності до стійкості та сталості"  від головного HR-партнера Smart Solutions у номінації "Культурний код компанії".
  • Райффайзен Банк – проєкт "Лідер всередині кожного" від освітнього партнера Бізнес-школи MIM у номінації "Краща програма з розвитку лідерів" 
  • "Аптека 9-1-1"проєкт "WIN&WIN 9-1-1: Мотивація в дії" від Employer Branding Community у номінації "HR-маркетинг в дії".

Персональні номінації 

  • CEO року – Сергій Черненко, ПУМБ
  • HRD року – Наталія Колядко, ЕPАМ Ukraine
  • Спеціальна відзнака від HRD Club та Премії HR-бренд "HR-лідер бізнес-сінергії" – Руслана Харченко, HRD ROZETKA
"Вже вдруге OLX Робота виступає генеральним партнером Премії HR-бренд. Для нас важливо підтримувати HR-практики, які формують та розвивають ринок праці в Україні. Тому цього року ми запровадили спецномінацію "Бізнес рівних можливостей". Вона особливо актуальна сьогодні, адже все більше компаній створюють сильні кейси з інклюзії, поваги до різноманіття та побудови справді відкритого робочого середовища. Це дуже цінно і дає відчуття, що ринок праці розвивається у правильному напрямку", – ділиться Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України", титульного партнера Премії зазначає: "Україна потребує рішень, які повертають людей у роботу: доступні садки, школи, можливості для навчання та підтримка жінок. Це формує майбутнє ринку праці. Саме про це ми говорили на Премії HR-бренд Україна 2025. Один із найбільш нереалізованих потенціалів сьогодні – серед жінок. І завдання держави та бізнесу – створити умови, які дозволять цей потенціал використати. 

Для нашої команди ця Премія має особисту історію. Торік Нафтогаз отримав відзнаку за програму "Повернення", яка допомагала ветеранам інтегруватися в роботу. Цього року ми були вже серед тих, хто вручав нагороди. Будуємо ринок праці, у центрі якого люди та можливості для них".

Марина Зварич, директорка департаменту страхування особистих видів СК ІНГО, про проєкти, представлені на здобуття Премії HR-бренд:

"У цьому році ми побачили на Премії багато проєктів, у яких поєднуються продуманість, практичність та реальна турбота про людей. Це сильна характеристика українських компаній, і вона стабільно простежується з року в рік. Тому назва "СПРАВЖНІ" дуже точно передає атмосферу події та людей, які стоять за поданими кейсами. 

Для ІНГО участь у премії – це спосіб підтримати компанії, які продовжують розвивати свої команди навіть у складних умовах. Ми бачимо, як бізнес формує політики, де добробут людей посідає значуще місце. І для нас важливо, що українські компанії успішно інтегрують у свої HR-практики програми підтримки здоров’я та безпеки, зокрема й медичне страхування".

Премія HR-бренд – наймасштабніший шеринг знань в галузі управління людським капіталом в Україні. 

Місія Премії: підвищувати стандарти в роботі з людьми та сприяти розвитку HR-галузі через розповсюдження кращих практик та інноваційних рішень.

Висловлюємо подяку партнерам за підтримку Премії HR-бренд Україна:

  • Генеральний партнер – OLX Робота 
  • Генеральний медіа-партнер – Starlight Media 
  • Титульний партнер – Група Нафтогаз 
  • Головний HR-партнер – Smart Solutions 
  •  Партнер – SUN ONE 
  •  Офіційний страховий партнер – INGO 
  • Експертний партнер – SharksCode 
  •  Партнер – Оператор ГТС України 
  • Партнер – Digital Data Consulting 
  • Партнер із аутсорсингу персоналу – Fillin 
  •  Благодійний партнер – БФ "Благомай" 
  •  Партнер з безпеки – Sheriff 
  • Івент-партнер – Arena CS 
  • Бізнес-Партнер – CEO Club 
  • Wellness партнер – Shambala Wellness Club 
  • Водний партнер – Моршинська 
  • Партнер – Vitmark 
  • Партнер – український бренд веганської косметики to be 
  • Книжковий партнер – BOOKCHEF 
  • Чайний партнер – Dilmah 
  • Кавовий партнер – Lavazza 
  • Фруктовий партнер – Мандаринки 
  • Партнер заходу – Jack Daniel's 
  • Винний партнер – Вина Світу

Незалежний експерт з підрахунку голосів – PwC 

Інформаційні партнери: ICTV, ЕВА, Hurma, EBC, kmbs, Бізнес-школа МІМ, Board, HRD Club, delo.ua, dsnews, Womo, Happy Monday, ua.news, ТиКиїв, Live Media HUB. 