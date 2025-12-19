Підсумки Премії HR-бренд Україна 2025 СПРАВЖНІ: про людей, бізнес і майбутнє ринку праці

10 грудня 2025 року в КВЦ "Парковий" відбулась масштабна, вражаюча подія року для всієї HR-спільноти України – конференція та церемонія нагородження СПРАВЖНІ Премії HR бренд Україна.

Організатор – Eclectic Talents Group.

СEO та HR зібрались у самому серці столиці, щоб обговорити трансформації ринку праці, роль бізнесу та держави у відповідь на демографічні виклики; спікери ділились досвідом про те, як людиноцентричні стратегії, лідерство, культура й технології формують стійкість компаній у складні часи.

У фокусі дискусій конференції Премії HR-бренд СПРАВЖНІ – людиноцентричний підхід, інклюзія, продуктивність команд і практичні інструменти, які допомагають бізнесу переходити від стратегій до вимірюваних результатів.

Після конференції відбулась урочиста церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд. Цього року за звання найкращих боролися 50 провідних українських та міжнародних компаній, які представили понад 70 унікальних HR-проєктів. Переможців у номінаціях Премії обирав професійний склад журі, а достовірність та неупередженість результатів оцінювання гарантував незалежний експерт з підрахунку голосів PwC.

Цьогоріч Премія HR-бренд вирізняється не лише масштабом, а й різноманітністю учасників. Особливість цього сезону Премії HR-бренд – компанії середнього бізнесу подавали активно свої проєкти, висвітлюючи як корпоративна культура та практика турботи про своїх працівників допомагають бізнесу утримувати людей і підвищувати їх залученість.

"Цьогорічна Премія HR-бренд СПРАВЖНІ дуже чітко показала: український HR увійшов у фазу зрілості та реального впливу. Проєкти переможців і номінантів – це вже не про окремі ініціативи, а про системні рішення: підтримку людей і продуктивності в умовах війни, розвиток стійких команд, розбудову культури інклюзивності, навчання як стратегічну інвестицію, використання технологій та AI з фокусом на ефективність та посилення людини. Особливо важливою стала тема створення умов для повернення ветеранів і ветеранок до роботи – з урахуванням їхнього досвіду, потреб і потенціалу. Ми бачимо потужний поступ бізнесів у цьому напрямку. HR впевнено посилює свій вплив і виступає стратегічним партнером бізнесу, впливаючи на культуру, продуктивність і довгострокову стійкість компаній. Саме такі підходи формують нову культуру роботи в Україні", – зазначає Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна.

Компанії дедалі охочіше подають свої кейси у Премію, і це яскравий маркер того, що бізнеси прагнуть ділитися практиками.

Михайло Колісник, Голова Журі Премії HR-бренд 2025, професор фінансів KSE, Президент CFO Club Ukraine зазначає: "Вражає рівень проєктів-номінантів Премії. Український HR давно перестав бути "операційною підтримкою". Це стратегічна функція, яка формує конкурентну перевагу, культуру, імідж, здатність бізнесу переживати турбулентність. Проєкти, які ми переглянули, – це міні-стратегії виживання, розвитку і трансформації".

Вітаємо переможців, які своїми досягненнями надихають, формують нові стандарти роботи та роблять вагомий внесок у розвиток HR-культури в Україні!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД УКРАЇНА 2025

(компанії названі в алфавітному порядку без присудження місць)

Гран-прі (абсолютний переможець за найбільшою кількістю балів від журі) EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"

Номінація "Вибір Журі"

Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"

Номінація "Кращий проєкт із залучення талановитої молоді"

Farmak – проєкт "Не чекати на спеціалістів, а формувати їх: як Farmak сприяє підготовці молоді"

Інтерпайп – проєкт "Екосистема технічної освіти"

Metinvest – проєкт "STEEL FORCE Young Leaders Program"

Номінація "Держава як роботодавець" (підтримана титульним партнером Група Нафтогаз)

ДП "ДІЯ" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих"

Номінація "Wellbeing проєкт року" (підтримана страховим партнером INGO)

EPAM – проєкт "EPAM Be Well Lab: Програма розвитку культури турботи про себе"

Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття"

Номінація "Соціальні та благодійні проєкти року"

Pethouse – проєкт "Допомога тваринам: відповідальність, що об’єднує"

Upstars – проєкт "UPCHARITY"

Номінація "Культурний код компанії" (підтримана головним HR-партнером Smart Solutions)

ДТЕК – проєкт "Код Енергії. Люди ДТЕК"

МХП – проєкт "Ділософія – цінності, доведені діями"

Fozzy Group & Сільпо – проєкт "Перевершницькі компетенції"

Номінація "Diversity & Inclusion" (підтримана генеральним партнером OLX Робота)

appflame – проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"

ПУМБ – проєкт "Розбудова інклюзивності в ПУМБ"

Номінація "Комунікації як запорука сталості бізнесу"

Sense Bank – "ВІДКРИТІСТЬ МАЄ СЕНС"

Номінація "Краща програма з розвитку лідерів" (підтримана партнером бізнес-школою МІМ)

Банк "Південний" – проєкт "Ефективний лідер"

Номінація "HR-маркетинг в дії" (підтримана Employer Branding Community)

Uklon – проєкт "Uklon Inside: новий формат Talent Marketing"

UKRNAFTA – проєкт "UKRNAFTA Influencers: будь частиною більшого"

Номінація "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників" (підтримана партнером з аутсорсингу персоналу Fillin)

COMFY – проєкт "Корпоративний Університет COMFY.FEED"

ОККО – проєкт "ОККОсмічні можливості для навчання та розвитку"

Номінація "Нестандартний рекрутинг"

Сільпо – проєкт "Поза межами стереотипів: шлях до ефективності"

Номінація "Digital HR" (підтримана експертним партнером SharksCode)

EPAM – проєкт "Людиноцентричні технології: ШІ як інструмент в управлінні ефективністю"

Номінація "Human to Human Strategy"

Банк "Південний" – проєкт "Кожен день має значення: стратегія досвіду співробітника – у кожній взаємодії", у категорії великого бізнесу

Moneyveo – проєкт "Moneyveo – твоє місце сили"

ГК "ВБА" – проєкт "Людський капітал 360°: екосистема залученості та турботи ВБА", в категорії "Середній та малий бізнес".

Номінація "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" (підтримана генеральним медіа партнером Starlight Media)

ДТЕК – проєкт "ПроВетеран"

Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп"

Спеціальні номінації та відзнаки

Номінація "Сині комірці: найкраща стратегія залучення та утримання" від партнера Sun One

Аscania FMCG – проєкт "Синергія в дії: люди – серце Асканії FMCG"

Номінація "Бізнес рівних можливостей" від генерального партнера OLX Робота

appflame – проєкт "Свідомо толерантні: кейс appflame"

Спеціальна відзнака від організаційного комітету Премії HR-бренд

За взірцевий приклад системного комплексного навчання для забезпечення agile-трансформації банку – UKRSIBBANK , проєкт "Розвиток DDA (data digital agile) навичок в банку"

За внесок у розвиток загальноукраїнських ветеранських спільнот – Ciklum , проєкт "Ветерани. Початок нового шляху"

За комплексну системну роботу з молоддю – Arterium , проєкт "З досвідом у майбутнє"

За об'єднання цивільних і військових жінок спільним досвідом, за потужну благодійну складову – проєкт "Гастросенси", ГО "Освітній центр Перспектива".

Партнерські нагороди компаніям-переможцям:

Астарта-Київ – Програма "Активне довголіття" від страхового партнера INGO у номінації "Wellbeing проєкт року" .

. ДП "Дія" – проєкт "Digital People Hub – коли ШІ шукає найкращих для найкращих" від титульного партнера Група Нафтогаз у номінації "Держава як роботодавець"

Інтерпайп – проєкт "Патронатна служба Інтерпайп" від генерального медіа партнера Starlight Media у номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" .

. Carlsberg Ukraine – проєкт "Автоматизована система онбордінгу Welcome Way – простий і зрозумілий шлях адаптації для новачків" від партнера SharksCode у номінації "Digital HR" .

. FOZZY GROUP – проєкт "Спіймай свою Велику Рибу" від партнера Fillin Ukraine у номінації "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників".

НІБУЛОН – проєкт "Сила змін: від стабільності до стійкості та сталості" від головного HR-партнера Smart Solutions у номінації "Культурний код компанії" .

. Райффайзен Банк – проєкт "Лідер всередині кожного" від освітнього партнера Бізнес-школи MIM у номінації "Краща програма з розвитку лідерів" .

. "Аптека 9-1-1" – проєкт "WIN&WIN 9-1-1: Мотивація в дії" від Employer Branding Community у номінації "HR-маркетинг в дії".

Персональні номінації

CEO року – Сергій Черненко , ПУМБ

HRD року – Наталія Колядко , ЕPАМ Ukraine

Спеціальна відзнака від HRD Club та Премії HR-бренд "HR-лідер бізнес-сінергії" – Руслана Харченко, HRD ROZETKA

"Вже вдруге OLX Робота виступає генеральним партнером Премії HR-бренд. Для нас важливо підтримувати HR-практики, які формують та розвивають ринок праці в Україні. Тому цього року ми запровадили спецномінацію "Бізнес рівних можливостей". Вона особливо актуальна сьогодні, адже все більше компаній створюють сильні кейси з інклюзії, поваги до різноманіття та побудови справді відкритого робочого середовища. Це дуже цінно і дає відчуття, що ринок праці розвивається у правильному напрямку", – ділиться Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України", титульного партнера Премії зазначає: "Україна потребує рішень, які повертають людей у роботу: доступні садки, школи, можливості для навчання та підтримка жінок. Це формує майбутнє ринку праці. Саме про це ми говорили на Премії HR-бренд Україна 2025. Один із найбільш нереалізованих потенціалів сьогодні – серед жінок. І завдання держави та бізнесу – створити умови, які дозволять цей потенціал використати.

Для нашої команди ця Премія має особисту історію. Торік Нафтогаз отримав відзнаку за програму "Повернення", яка допомагала ветеранам інтегруватися в роботу. Цього року ми були вже серед тих, хто вручав нагороди. Будуємо ринок праці, у центрі якого люди та можливості для них".

Марина Зварич, директорка департаменту страхування особистих видів СК ІНГО, про проєкти, представлені на здобуття Премії HR-бренд:

"У цьому році ми побачили на Премії багато проєктів, у яких поєднуються продуманість, практичність та реальна турбота про людей. Це сильна характеристика українських компаній, і вона стабільно простежується з року в рік. Тому назва "СПРАВЖНІ" дуже точно передає атмосферу події та людей, які стоять за поданими кейсами.

Для ІНГО участь у премії – це спосіб підтримати компанії, які продовжують розвивати свої команди навіть у складних умовах. Ми бачимо, як бізнес формує політики, де добробут людей посідає значуще місце. І для нас важливо, що українські компанії успішно інтегрують у свої HR-практики програми підтримки здоров’я та безпеки, зокрема й медичне страхування".

Премія HR-бренд – наймасштабніший шеринг знань в галузі управління людським капіталом в Україні.

Місія Премії: підвищувати стандарти в роботі з людьми та сприяти розвитку HR-галузі через розповсюдження кращих практик та інноваційних рішень.

Висловлюємо подяку партнерам за підтримку Премії HR-бренд Україна:

Генеральний партнер – OLX Робота

Генеральний медіа-партнер – Starlight Media

Титульний партнер – Група Нафтогаз

Головний HR-партнер – Smart Solutions

Партнер – SUN ONE

Офіційний страховий партнер – INGO

Експертний партнер – SharksCode

Партнер – Оператор ГТС України

Партнер – Digital Data Consulting

Партнер із аутсорсингу персоналу – Fillin

Благодійний партнер – БФ "Благомай"

Партнер з безпеки – Sheriff

Івент-партнер – Arena CS

Бізнес-Партнер – CEO Club

Wellness партнер – Shambala Wellness Club

Водний партнер – Моршинська

Партнер – Vitmark

Партнер – український бренд веганської косметики to be

Книжковий партнер – BOOKCHEF

Чайний партнер – Dilmah

Кавовий партнер – Lavazza

Фруктовий партнер – Мандаринки

Партнер заходу – Jack Daniel's

Винний партнер – Вина Світу

Незалежний експерт з підрахунку голосів – PwC

Інформаційні партнери: ICTV, ЕВА, Hurma, EBC, kmbs, Бізнес-школа МІМ, Board, HRD Club, delo.ua, dsnews, Womo, Happy Monday, ua.news, ТиКиїв, Live Media HUB.